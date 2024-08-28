Где могли оказаться Радулов, Кузнецов и другие звёзды? Топ несостоявшихся трансферов КХЛ

Нынешнее межсезонье получилось богатым на громкие трансферы, а у звёздных игроков действительно хватало предложений, даже несмотря на перенасыщенность рынка свободных агентов. Но оказаться они могли далеко не там, где находятся сейчас. Рассказываем о главных несостоявшихся сделках.

в. Картер Харт, без клуба

Куда мог перейти: «Динамо» Москва, СКА, «Ак Барс»

На канадца Харта в России обращали внимание многие топ-клубы. Его рассматривали в московском «Динамо», хотели пригласить в СКА и «Ак Барс». В итоге Картер выставил абсолютно нереальные условия по контракту. Он бы стал самым дорогим игроком КХЛ с большим отрывом. И это человек, влипший у себя на родине в секс-скандал и после нескольких сезонов в «Филадельфии» оставшийся без работы. Звали — нужно было ехать, а теперь, видимо, придётся отправиться в Европу на куда более скромную зарплату. Да и там ещё нужно найти вариант.

з. Никита Зайцев, СКА

Куда мог перейти: ЦСКА

Зайцев уезжал за океан именно из ЦСКА, однако после возвращения на родину подписал контракт с другим армейским клубом. Москвичи выходили на Никиту и его представителей, но по условиям стороны не сошлись. Не будем забывать про жёсткий потолок зарплат, а в команду Ильи Воробьёва и без Зайцева вернулась целая россыпь россиян, ранее выступавших в Северной Америке.

Никита Зайцев в СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

н. Евгений Кузнецов, СКА

Куда мог перейти: «Трактор», «Ак Барс»

Кузнецова ждали в родном «Тракторе» и даже делали предложение, по словам руководства челябинцев, не уступавшее тому, которое Евгению сделали в Санкт-Петербурге. Наводили справки по трансферу Кузнецова и в Казани, но Евгений с семьёй сделали выбор в пользу переезда в Северную столицу. Посмотрим, как звёздный россиянин проявит себя в команде Романа Ротенберга, сколько очков наберёт и сколько бонусов заработает.

н. Александр Барабанов, «Ак Барс»

Куда мог перейти: ЦСКА, СКА

Здесь ситуация иная. Барабанов поехал в НХЛ как раз из СКА, но вернулся уже в другую команду. При этом Александра активно предлагали в том числе и ЦСКА, но, опять же, нельзя уместить всех в одном месте. В результате двухлетнее соглашение форварда с «Ак Барсом» выглядит вполне логичным и правильным ходом. В НХЛ у Барабанова откровенно не пошло, зато в Казани он может стать одним из любимцев болельщиков.

Александр Барабанов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

н. Александр Радулов, «Локомотив»

Куда мог перейти: «Динамо» Москва, «Автомобилист»

В своём недавнем интервью для «Чемпионата» главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов прямым текстом заявил, что лично разговаривал с Радуловым и звал его в «Динамо», но ударить по рукам сторонам не удалось. Был менее реальный вариант с «Автомобилистом», однако и там не сошлись по условиям. Зато один из самых харизматичных хоккеистов лиги согласился на однолетний контракт с «Локомотивом», где будет выступать под руководством хорошо ему известного Игоря Никитина.

н. Михаил Григоренко, СКА

Куда мог перейти: «Локомотив»

После того как в ЦСКА затеяли чистку состава, в рядах своей команды Михаила Григоренко очень хотел видеть Игорь Никитин. Поговаривали даже, что стороны уже договорились о сотрудничестве, но в результате нападающий сделал выбор в пользу СКА, что, в общем-то, давно мало у кого вызывает удивление. Конкуренция в армейском клубе высокая, а в Ярославле Михаил бы мог отлично вписаться в молодую команду.

н. Антон Слепышев, «Динамо» Москва

Куда мог перейти: «Салават Юлаев»

К Слепышеву очень по-человечески отнеслись в ЦСКА. Антона всерьёз рассматривали в Уфе и уже едва ли не подготовили ему контракт, однако москвичи сами позволили форварду выбирать себе клуб для обмена. Армейцам, безусловно, было гораздо выгоднее отправить игрока в «Салават Юлаев», а не к прямому конкуренту, но сам хоккеист хотел остаться в Москве, в результате чего даже согласился на более скромную зарплату.