«Сделка с «Торпедо» была невозможна». Интервью с Сопиным о самом странном обмене в КХЛ

Только в прошлую пятницу, 23 августа, на нашем сайте вышло фактурное интервью со спортивным директором московского «Динамо» Алексеем Сопиным. На тот момент казалось, что селекция столичного клуба фактически подошла к концу и уже можно подводить её основные итоги. Однако накануне москвичи в очередной раз удивили хоккейную общественность, провернув самый необычный обмен всего межсезонья в КХЛ.

Как Сизов стал игроком «Динамо» Официально Защитник Антон Сизов транзитом через «Металлург» стал игроком московского «Динамо»

27 августа в 13 часов мск «Торпедо» обменяло защитника Антона Сизова в «Металлург», а уже спустя всего два часа магнитогорский клуб отправил хоккеиста дальше в «Динамо». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Сопин объяснил мотивы этой сделки, а также ответил ещё на несколько актуальных вопросов о селекции столичного клуба.

«Мы не могли выменять Сизова из «Торпедо». Компенсация нас не устраивала»

— Всех интересует вопрос, зачем понадобилось осуществлять столь сложную сделку с участием «Металлурга», вместо того чтобы напрямую выменять необходимого вам игрока из «Торпедо». Что пошло не так в переговорах с нижегородцами?

— Если честно, то у меня нет ответа на вторую часть вашего вопроса. Мы провели большое количество времени в диалоге с нижегородским клубом, но так и не нашли с ними никакого взаимопонимания.

Если говорить прямо, то сделка с «Торпедо» для нас была закрыта: мы не могли выменять Сизова напрямую оттуда. Нас не устраивала компенсация, которую запрашивало руководство «Торпедо» – ни по сумме, ни по игроку, которого они хотели получить взамен.

Антон Сизов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— Провернуть обмен получилось при помощи уральского клуба, но зачем это было нужно «Металлургу»?

— С моей стороны было бы некорректно раскрывать за представителей «Металлурга» их мотивы. Однако в бизнесе так бывает, что в каких-то моментах люди помогают друг другу.

— В НХЛ в таких случаях пишут обмен за future considerations, то есть за будущие взаимодействия.

— Посмотрим. Возможно, что и так. До последнего момента в этом обмене всё оставалось очень сложно – детали и различные нюансы постоянно менялись. Хорошо, что в конечном счёте для нас всё так удачно разрешилось.

«Ради перехода в «Динамо» Сизов пошёл на понижение контракта»

— Знаю, что вы обратили внимание на Сизова ещё в ходе того плей-офф, когда он отлично сыграл за «Торпедо» и помешал вашему клубу пройти дальше. Дальше вы очень долго его вели, но в итоге подписали контракт всего на один сезон. Почему?

— Мы с Антоном проговорили этот момент. Он и сам понимает, что давно не играл (последний раз Сизов принял участие в официальном матче 13 января. – Прим. «Чемпионата»). Он пошёл на определённые финансовые уступки, согласившись на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Мы с ним договорились, что в октябре-ноябре вернёмся к вопросу о продлении контракта. Если Антон будет показывать ту игру, которую он и демонстрировал в «Торпедо», безусловно, мы будем заинтересованы в продлении с ним соглашения.

Андрей Никонов, Антон Сизов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Ждать ли сейчас перевода кого-то из игроков на двусторонних контрактах в санкт-петербургское «Динамо» или и так укладываетесь в потолок зарплат?

— В потолок зарплат мы укладываемся, потому что достаточно большую часть ведомости составляют бонусы. Что же касается игроков на двусторонних контрактах, то будем анализировать ситуацию.

Здесь дело не в потолке и не в экономии бюджета. На данный момент у нас в команде 11 защитников, включая молодых «лимитчиков» Кудашова и Паталаху. Сейчас тренерский штаб определится и примет нужные решения. Уверен на 100%, что кто-то отправится в фарм-клуб, а кто-то сыграет за молодёжку.

«Предлагали Михайлову повышение зарплаты, но он хотел ещё больше. Не знаю, о чём думает»

— После завершения сделки по Сизову в «Динамо» остался один открытый вопрос по селекции – что будет с Владиславом Михайловым, который не подписал с клубом новый контракт и завис в статусе «закреплённые за клубом права». Вас удивляет его позиция?

— После завершения сезона мы сделали Владиславу достойное квалификационное предложение с увеличением заработной платы. Он посчитал, что должен получать ещё больше. К тому же, насколько я знаю, он рассчитывал на односторонний контракт, поэтому общение затянулось.

К началу августа у нас был сформирован состав на предсезонный сбор в Минске, где уже были пять звеньев и ещё один дополнительный нападающий. Пообщались внутри клуба и решили, что нельзя отцеплять никого из молодых ребят, потому что они хорошо тренировались и работали в лагере развития. Не хотели никого из них отправлять в Москву и брать на это место Владислава.

В сложившейся ситуации предложили Михайлову вариант с подписанием двустороннего контракта и дальнейшим отправлением в Санкт-Петербург. Там он мог сыграть на предсезонном турнире в «Хоккейном городе», где набрал бы игровую форму и оставался бы у нас под боком. Он отказался от этого варианта, и по состоянию на сейчас никаких контактов с ним нет. Не знаю, о чём он думает.

Владислав Михайлов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— На днях вы подписали контракт с талантливым молодым нападающим 19-летним Макаром Ханиным. Почему соглашение рассчитано всего на один сезон?

— Это желание хоккеиста.

— Видите в нём перспективу?

— Планируем использовать его в течение сезона. Думаю, что у него появится шанс сыграть в КХЛ. Проговорили и с ним, и с его агентом, что в ходе чемпионата можем вернуться к варианту с продлением соглашения.