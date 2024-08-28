Скандал в КХЛ! Игрока «Металлурга» унесли на носилках, Разин сорвал матч

Что ж, сезон в КХЛ ещё не начался, но мы, видимо, уже стали свидетелями одного из его главных скандалов.

Всё произошло в матче между «Металлургом» и «Нефтехимиком» в рамках домашнего для магнитогорцев турнира Мемориала Ромазана. Хозяева усилиями Даниила Вовченко в первой 20-минутке вышли вперёд, затем быстро пропустили, но на 44-й минуте Люк Джонсон приблизил подопечных Андрея Разина к победе.

Матч в целом развивался спокойно, даже монотонно. Что, однако, бросалось в глаза — это заряженность нижнекамцев. Они порой даже перебарщивали — к середине третьего периода вели по штрафному времени — 10:2.

А на 49-й минуте произошёл главный эпизод матча. Вовченко получил передачу в средней зоне, на скорости ворвался в зону «Нефтехимика» — и там же его снёс с ног защитник нижнекамцев Роман Абросимов.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале ХК «Металлург». Права на видео принадлежат клубу.

По повторам сложно сказать, куда точно пришёлся удар — то ли в грудь, то ли в шею, то ли в голову.

Главное — сам Вовченко в этом моменте получил травму. Нападающий «Металлурга» долго не мог подняться со льда и в итоге покинул площадку лишь на носилках.

Судьи пошли смотреть видеоповтор эпизода, но нарушения так и не усмотрели.

А Андрей Разин решил: надо уводить свою команду. И увёл. На этом матч был завершён, «Металлург» получил техническое поражение со счётом 0:3.

Зато после и главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, и сам Разин подробно прокомментировали этот инцидент и высказали свои мысли.

«Первый период — много удалений, много играли в нашей зоне. Но даже в таком сложном периоде мы создали четыре голевых момента. Во втором периоде игра выравнялась, неплохо двигались, сравняли счет. В третьем периоде матч, к сожалению, не доиграли. Сезон близко, уже должен быть стабильный состав. Считаю, что на турнире надо играть основным составом, а не дублирующим.

Травма Вовченко? Катиться по чужой синей линии чревато. Плюс игрок опустил голову. Это ещё более чревато. Я как защитник могу сказать, что если я вижу, как нападающий соперника катится по синей линии, то самое удобное — провести силовой приём. Я не говорю, что у нас было такое задание. Игрок не должен опускать голову. Вовченко – только здоровья! Он опытный игрок, я не собираюсь его учить, но нельзя, на мой взгляд, опускать голову. Когда игрок идёт на такой скорости, это опасно», — отреагировал Леонтьев.

Олег Леонтьев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Разин же начал пресс-конференцию с объяснения минусов предсезонных турниров: «Тяжело комментировать после такого события… Хотелось бы, чтобы выводы какие-то сделали. Потому что уходит время, когда такие предсезонные турниры… вы сами видите, каждый день играть тяжело. В Уфе нам поставили играть четыре дня одним и тем же составом — это невозможно, тем более команда под нагрузкой. Поэтому и получилось, что в Уфе мы сыграли через день основным составом, через день – фармом. Сегодня выпустить фарм-клуб против «Нефтехимика» было бы неуважением к зрителям. Поэтому решили два матча подряд сыграть».

А затем, конечно же, прокомментировал главный эпизод встречи.

«Вчера был тяжёлый, эмоциональный матч с «Салаватом». Вчера ребята много сил потратили, а сегодня вышли на свежего соперника, который вчера, помимо того, что играл с «Магниткой», имел процентов 60-70 состава, который вчера даже не выходил. Понятно, что у тренера (имеется в виду главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. — Прим. «Чемпионата») свои амбиции, свои какие-то обиды жизненные. Это его проблемы. Было видно, что команда настроена, заряжена. Шайбы на себя ловили, тыкались. Об этом говорит и статистика удалений. Хотя там ещё можно пару эпизодов [добавить], включая этого хоккеиста… Есть хоккеисты, а есть антихоккеисты. Я не понимаю таких моментов и не перевариваю их. За такое надо пожизненно человека наказывать, дисквалифицировать. Это моё личное мнение.

Я тут послушал главного тренера команды соперника, он всю вину свалил на Вовченко. Но я скажу словами Белоусова, потому что Леонтьев был примерно таким же хоккеистом, как Абросимов. Белоусов однажды сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев».

Очень жалко, что мы потеряли ещё одного лидера команды. Извиняюсь перед болельщиками, что матч не доиграли, перед телевизионщиками. А то, что пишут, что я увёл команду, потому что не было удаления, — это всё ерунда. Я сразу спросил, будут ли какие-то санкции, если я уведу команду. Мне сказали, что санкций не будет. Поэтому, даже если бы было удаление, я бы всё равно команду увёл, потому что играть с соперником, который пытается не в хоккей играть, а во что-то другое, с которым нам ещё три матча в сентябре проводить, просто не хочется. Здесь всё-таки игра называется хоккей, а не регби, не американский футбол. Поэтому я надеюсь, что санкции там не ко мне применят, а к человеку, который просто…» — не закончив мысль, сказал Разин.

Главный тренер «Металлурга» также ответил на вопрос о состоянии Вовченко.

«Дай бог, конечно, Вовченко здоровья. Но можно и не оклематься от таких ситуаций. Его увезли, зафиксировали. Сотрясение — это в лучшем случае. Если там какие-то позвонки задеты, то…» — рассказал наставник.

Кроме того, Разина попросили разобрать момент с силовым приёмом Абросимова как бывшего нападающего — Леонтьев уже разобрал его как экс-защитник.

«(пауза) Как нападающий… Сейчас лёд не лучшего качества — это раз. Хотя спасибо работникам дворца, потому что в такое время такой лёд, по сравнению с той же Уфой — хотя там пожарче было — лёд нормальный. Здесь фактор льда, я считаю. Вовченко — техничный игрок, не принял шайбу, она в ноги ушла.

Плюс большинство таких травм получаются от недонастроя. Тут предупреждай, не предупреждай — всё равно настроиться на команду соперника было тяжело. Здесь не то что неуважение — просто играли после матча с Уфой. «Салават», принципиального соперника, обыграли. Настроиться на «Нефтехимик» тяжело. Тут хоть что как тренер говори. Не достучался до ребят — вот и получилась такая травма. Была бы игровая дисциплина — такой ситуации априори бы не было», — признался тренер.

Андрей Разин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

А завершил свой яркий спич по теме Разин воспоминаниями о легендарном Эрике Линдросе, чья карьера пошла на спад после жёсткого хита Дарюса Каспарайтиса. Андрей Владимирович призвал не просто дисквалифицировать Абросимова — а выгнать его из КХЛ.

«Вспомните, восхищались хоккеистом Каспарайтисом. Но моё мнение: он просто «убил» великого игрока Эрика Линдроса. У того девять сотрясений, страшно смотреть было. Я считаю, что сейчас хоккей стал техничнее. Таких людей [как Абросимов] просто не должно быть в командах. Посчитайте количество его передач, его бросков, игровые какие-то компоненты. А то, что он там ловит на себя шайбы… Он и Шалагина пытался сегодня во втором периоде «расколоть». Я считаю, что за удары в колено, в голову надо минимум полгода давать дисквалификацию.

Шайбой попало там в чемпионате Великобритании. Убили человека. Летальный исход был. (На самом деле в конце октября 2023 года хоккеисту из чемпионата Великобритании случайно попали коньком по шее, вследствие чего он скончался. — Прим. «Чемпионата»).

Хорошо [что с Вовченко не так]. Но он лежал — страшно смотреть. Запал бы язык — и что делать? Я считаю, что такие ситуации нельзя оставлять. Таких хоккеистов надо выгонять из лиги. Это жёстко, но, блин, это будет другим уроком. Чтобы люди понимали, что есть уважение, есть мамы, жёны, дети. Что надо уважать друг друга хоть немножко», — заключил Разина.

Пока что непонятно, к каким последствиям приведёт этот инцидент и приведёт ли вообще. Посмотрим.

А пока что хочется просто пожелать скорейшего выздоровления Вовченко.