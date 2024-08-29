Больше хайпа — меньше уважения. Ротенберг и Разин задают новый тренд в КХЛ?

Сейчас кажется, что раздельные пресс-конференции тренеров команд КХЛ после матчей – привычное явление. А между тем ещё менее пяти лет назад наставники комментировали матч, сидя бок о бок. Ну или разделённые пресс-аташе хозяйской стороны. Разумеется, это снижало градус и резкость высказываний, коллеги, как правило (хотя, конечно, были исключения, но очень редкие) старались быть корректными, отказывались комментировать острые моменты, затрагивающие соперника, а некоторые специалисты и вовсе держались скованно, желая побыстрее покинуть место общения с прессой.

В общем, в большинстве случаев всё происходило чинно да благородно. Но при этом зачастую банально и скучно. Изменить ситуацию помог ковид: во имя соблюдения дистанции тренеры стали приходить на пресс-конференции по одному, и это лучшая иллюстрация пословицы про то, что нет худа без добра. Не испытывая стеснения или смущения от присутствия коллеги, в КХЛ стали раскрываться как мощные и интересные спикеры те тренеры, из которых раньше приходилось вытаскивать слова клещами. Самые яркие примеры – Алексей Кудашов и Игорь Никитин, моментально перешедшие из разряда бук в находку для журналистов.

Тренеры (не все, но в большинстве своём) предстали в новом свете, пресс-конференции стали идти гораздо дольше и интереснее. Они для многих наставников перестали быть формальной повинностью и досадной необходимостью, а наоборот – стали площадкой, где можно высказать мнение, расставить акценты, затронуть волнующие темы. КХЛ только выиграла от такого поворота, так что раздельные выступления тренеров остались, и теперь на трансляции пресс-конференций с участием самых ярких спикеров собирается внушительная аудитория.

Впрочем, у любой медали есть оборотная сторона. Тренеры на прессухах раскрепостились, но выражаться это стало в том числе и в неуважении к коллегам. Особенно если прошедшая игра подкидывала какой-то мощный повод. Это явление, к счастью, совсем не масштабного характера, однако нельзя не отметить амбассадоров подобного вызывающего поведения – это Роман Ротенберг и Андрей Разин.

Несколько удивительно объединять по какому-либо признаку столь разных людей, однако именно главные тренеры СКА и «Магнитки» на этой предсезонке позволили себе переход на личности коллег. Вчера Разин жёстко прошёлся по Олегу Леонтьеву из «Нефтехимика», фактически обвинив того в травме Даниила Вовченко.

А сутками ранее Роман Ротенберг на ровном месте накинулся на главного тренера «Северстали» Андрея Козырева за то, что тот не приходит на пресс-конференции во время предсезонного турнира. К чему, кстати, и не обязывает регламент. И ладно бы Ротенберг просто указал на этот факт, но вопрос «что он выиграл?» выглядел, мягко говоря, очень некрасиво.

И Разин, и Ротенберг не впервые допускают резонансные высказывания не только в адрес коллег, но и в сторону людей других профессий из мира хоккея. Нынешний главный тренер «Металлурга», в общем-то, и раньше особо не сдерживался на пресс-конференциях и прямо высказывал своё мнение, но в последнее время некоторые его комментарии выглядят совсем уж странно и вызывающе. Тут и свежий «наезд» на Леонтьева с Романом Абросимовым, и летние высказывания в адрес Радулова и Шипачёва, а ещё можно вспомнить, как Разин после игры с «Авангардом» жалел своего воспитанника Гераськина – действующего на тот момент хоккеиста «ястребов».

Ротенберга за последний год заносило ещё больше. Дэвида Немировски он называл «тренером из пивной лиги», Михаила Кравца безосновательно обвинял в том, что тот «заказал» Сергея Толчинского, сейчас вот досталось Козыреву…

Нам-то, журналистам, такие ситуации только в радость. Есть, что пообсуждать, о чём написать, на чём собрать клики, просмотры и комментарии. Но красят ли подобные вещи Разина и Ротенберга? Совсем не красят. Особенно Андрея Владимировича, тренера-чемпиона, главного творца блестящей победы «Металлурга» в прошлом сезоне. Он ведь теперь пример для подражания.

Андрей Разин с Кубком Гагарина Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Хайп (а как иначе назвать последствия публичных резких высказываний в адрес коллег?) помогает делать шоу, но также он может породить опасный тренд, когда желание ярко высказаться затмит такие понятия, как этика и уважение. И вот этого бы тоже не хотелось – всё-таки у нас не балаган, не фигурное катание, не футбольная Медиалига.

А хотелось бы баланса. Яркие, сочные, искренние и откровенные пресс-конференции, уверен, могут как-нибудь обойтись без оскорблений коллег.