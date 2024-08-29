«Я не сторонник «убивать». Никакой грязи не было». Игрок «Нефтехимика» о скандальном хите

Накануне произошло самое громкое событие нынешнего межсезонья в КХЛ. Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов провёл жёсткий силовой приём против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко в матче мемориала Ромазана, после чего главный тренер уральцев Андрей Разин увёл свою команду в раздевалку и выдал яркую пресс-конференцию. Обозреватель «Чемпионата» связался с Абросимовым и расспросил его о случившемся.

«У соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль»

— Умышленных намерений нанести сопернику травму в вашем поступке не было?

— Разумеется, не было. Всё же видно.

— Просто встречали оппонента на своей синей линии?

— Да. Никакого злого умысла. Я же, скажем, не толкал человека в спину у борта. Просто подкатился, выполнил силовой приём. Фактор в том, что у соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль.

— В голову вы не целились?

— Конечно же, нет, там и не было удара в голову. Тем более не было большой скорости. Если внимательно рассмотреть эпизод по кадрам и остановить на нужном моменте, то видно, что мы идём плечо в плечо, у нас и головы на одном уровне находятся.

— Ноги вы не поднимали?

— Нет. Никакой грязи не было, ведь если бы она была, то судьи бы сразу среагировали.

— А по итогу они не дали даже двух минут.

— Именно. Ребята меня тоже поняли, потому что, если выполняется какой-то супергрязный силовой приём, люди сразу сбрасывают перчатки.

Роман Абросимов провёл жёсткий силовой приём Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Есть часть людей, которая адекватно всё воспринимает, но есть и негатив»

— После игры с кем-то общались?

— После матча мы поговорили с ребятами, в том числе из «Металлурга». Я вышел из раздевалки, для меня играло важную роль поинтересоваться и узнать о здоровье Даниила. Я человек неравнодушный. Мне говорили, что ничего не было, всё чисто. Просто так среагировал тренер.

— Вас, кстати, удивил поступок Андрея Разина? Увёл команду в раздевалку, а на пресс-конференции заявил, что есть хоккеисты, а есть антихоккеисты, которых надо выгонять из лиги…

— Я на это особого внимания не обращаю. Всё понятно: эмоции, все перепугались за своего игрока и лидера. У нас, когда люди кубки выигрывают или, наоборот, плохо играют, то их тоже осуждают. Здесь всегда 50 на 50. Есть часть людей, которая адекватно всё воспринимает, но есть и негатив. Без этого никуда, это жизнь.

— Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, наоборот, поддержал вас.

— Да, плюс ребята и руководство успокоили. Мне передали информацию от судей, что всё было нормально, в пределах правил. Реально, если бы с моей стороны была какая-то грязь, то я уже получил бы огромный штраф. Дело случая, просто так получилось.

— Мне показалось, что при падении Вовченко сильно ударился головой об лёд. Возможно, в этом всё дело?

— Это основное. Понятно, что он немного потерялся, когда попал под силовой приём, мне в плечо, его это потрясло. Но самое опасное — это падение. Оно уже неконтролируемое, поэтому вот так получилось. Я сам честный и добрый человек по жизни, если бы я был каким-то «грязным» игроком, то все бы об этом знали. Я не сторонник кого-то «убивать», это был чистый силовой. Знал это сразу же, как только его провёл. Тем более подкатывался к нему боком, спиной, можно сказать. Не летел в спину у борта, не разгонялся и не бил на встречном курсе. Со своей стороны сделал всё возможное: поддержал человека, пожелал здоровья, извинился за такой момент. Но таков хоккей, что тут сказать?

Роман Абросимов в «Нефтехимике» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«У меня никогда не было репутации «грязного» игрока»

— Я часто видел вашу игру во многих клубах КХЛ и точно не назову вас «грязным» защитником. Скорее — жёстким.

— За всю мою карьеру у меня никогда не было репутации «грязного» игрока. У меня и удалений-то таких нет. Все мои штрафные минуты в основном за драки, которые не я организовываю. Либо меня провоцируют, да и я тоже играю в хоккей, а не в шахматы. Мне нужно за себя постоять, за команду.

— И контракт свой надо отрабатывать.

— Я прежде всего защитник. Передо мной стоит задача оборонять ворота, а как уже я это буду делать — это моё решение.

— Всё равно вы наверняка сильно переживаете из-за эпизода с Даниилом?

— Безусловно. Сразу после этого момента в паузе посмотрел на него, мне стало очень неприятно. Я понимаю, что не мог в тот момент подъехать. В данной ситуации подъезжания и удары по щиткам выглядели бы неоднозначно. Со своей стороны, повторюсь, подошёл к ребятам после игры в подтрибунке и сразу же написал Даниилу. Спустя некоторое время он мне ответил, как только пришёл в себя в больнице. Сказал, что всё хорошо.