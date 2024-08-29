Казахстан сделал первый шаг к Олимпиаде! Всё решил звёздный чемпион КХЛ

Сегодня, 29 августа, в трёх европейских городах началась решающая стадия олимпийской квалификации, по итогам которой определятся заключительные участники хоккейного турнира Игр-2026 в Милане. Формат заключительного и самого ответственного этапа олимпийского отбора предельно простой: 12 национальных команд распределены на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы забирает олимпийскую лицензию.

Сборная Казахстана угодила в группу D, матчи которой проходят в столице Словакии Братиславе. Помимо словаков и казахстанцев, в этот квартет также попали венгры и австрийцы. Словацкая национальная команда является очевидным фаворитом домашнего отбора, тогда как шансы казахстанских хоккеистов на отправление в Италию хоккейными специалистами расцениваются как не очень высокие.

Но в отдельно взятой встрече произойти может всякое. Матч со словаками состоится в воскресенье, 1 сентября, и к его началу подопечные Олега Болякина должны подойти без поражений, чтобы заранее не лишиться олимпийской надежды. В первый день турнира соперником сборной Казахстана стала команда Венгрии. Этим матчем и открывалась программа финального этапа олимпийской квалификации.

Бо́льшая часть стартового периода прошла в убаюкивающем втягивающем режиме. Обе команды долго не могли создать опасных моментов, причём казахстанская команда выглядела заметно пассивнее своего соперника. В официальной статистике ИИХФ было отражено, что к 10-й минуте первого отрезка в активе казахстанцев значился всего один бросок в створ.

Но в концовке периода сказалось исполнительское мастерство главной звезды команды. Во второй раз в игре венгры остались в меньшинстве, и на реализацию лишнего казахстанцы затратили 28 секунд. Аркадий Шестаков сделал пас вразрез — Никита Михайлис выкатился на ворота и технично переиграл Бенце Балижа, открыв счёт в матче. Новоиспечённый чемпион КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» стал автором первой заброшенной шайбы на всём турнире.

Во второй двадцатиминутке голевая активность возросла в четыре раза. Уже на старте отрезка венгры восстановили равновесие усилиями Домана Сонгота, который с пятака сумел переправить шайбу в ворота Андрея Шутова. Следующие 10 минут превратились для опытного голкипера в настоящее испытание. Его полевые партнёры никак не могли проснуться, оставив своего вратаря на форменное растерзание. Венгры штурмовали владения Шутова, заставляя его работать в поте лица, и только высокий класс Андрея помог казахстанцам пережить крайне непростые минуты.

Затем мощно включились Дмитрий Бреус и Максим Мухаметов. Сначала цели достиг бросок талантливого и подающего большие надежды 20-летнего защитника нижегородского «Торпедо», а следом Максим взял инициативу на себя, совершил рывок по правому флангу и с неудобной руки резко бросил под перекладину. Таким образом, Мухаметов стал вторым обладателем Кубка Гагарина – 2024, забившим в этом матче. Правда, в отличие от продолжающего выступать за «Металлург» Михайлиса, Максим после завершения квалификации отправится в расположение «Барыса», куда он был обменян в межсезонье.

Впрочем, уйти на перерыв при комфортном преимуществе в две шайбы у казахстанской команды не получилось. Венгры выиграли вбрасывание в чужой зоне, Хенрик Нильссон сместился на фланг и прострелил на пятак, а Иштван Шофрон в касание переправил шайбу в сетку.

Венгры были близки к тому, чтобы во второй раз в матче сравнять счёт, но в середине третьего периода игру на себя снова взял Михайлис. Никита ушёл за ворота, выдержал паузу и нанёс бросок с отрицательного угла — шайба попала в спину голкиперу и отскочила в сетку.

Михайлис оформил дубль, который открыл казахстанской команде дорогу к первой победе в Братиславе. А ещё через пять минут Никита снял последние вопросы о победителе, доведя свой сегодняшний послужной список до трёх заброшенных шайб. Хет-трик Михайлиса помог команде Болякина начать путешествие за олимпийской лицензией с уверенной по счёту победы. Во 2-м туре казахстанцы сыграют со сборной Австрии. Этот матч состоится завтра, 30 августа.