Топ-матчи пятницы: смотрим хоккей, футбол и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 11:00: «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 30 августа 2024, пятница. 11:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Нефтехимик» собраться после скандала на турнире?

Предсезонка спокойно подходила к завершению, пока на магнитогорский лёд не вышли «Металлург» и «Нефтехимик». По ходу матча Роман Абросимов жёстко встретил Даниила Вовченко на входе в зону, после чего Андрей Разин увёл свою команду в раздевалку. Магнитогорцы потерпели техническое поражение, а нижнекамцам достаточно набрать одно очко, чтобы выиграть турнир. Получится ли?

🏒 15:00: Казахстан — Австрия, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа D, 2-й тур

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Интрига: сделает ли Казахстан ещё один шаг в сторону получения путёвки на Олимпиаду?

Сборная Казахстана уверенно начала отбор на Олимпиаду, переиграв сборную Венгрии в 1-м туре со счётом 5:2. Но это только один шаг, для попадания на турнир надо будет одержать ещё две победы (желательно). Особенно феерил в первом матче недавний обладатель Кубка Гагарина Никита Михайлис, оформивший хет-трик. Припасены ли у Никиты голы для сборной Австрии?

⚽️ 19:00: «Венеция» — «Торино», Серия А, 3-й тур

Интрига: Паоло Ваноли против бывшей

Именно Ваноли вывел «Венецию» в Серию А. Чтобы затем по обоюдному согласию расторгнуть контракт и на следующий же день прописаться в «Торино». И вот обе команды сойдутся в рамках 3-го тура. По составу туринцы гораздо сильнее: у соперника нет игроков уровня Перра Схюрса (он должен вот-вот выздороветь), Саму Риччи, Ивана Илича, Че Адамса и ещё нескольких заметных людей. Да и в таблице они выше: обыграли «Аталанту» (2:1) и скатали ничью с «Миланом» (2:2), пока «Венеция» уступила «Брешии» в Кубке и «Лацио» (по 1:3) в чемпионате плюс устроила нули с «Фиорентиной». Вроде бы расклады очевидны. Но как же наверняка велика жажда мести!

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Автомобилист», Кубок мэра Москвы, группа А

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: звёздная банда Кудашова остановит медалистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина?

«Динамо» прилично усилилось в это межсезонье и по игре выглядит довольно-таки хорошо. Причём московская команда продолжает это делать, подписав Антона Сизова, попавшего в опалу Ларионову. «Автомобилист» пока что так внушительно не выглядит, но мы знаем, что август – не время для того, чтобы давить на педаль газа. Готовы ли екатеринбуржцы испытать «Динамо»?

🏐 20:00: «Белогорье» — «Зенит» Санкт-Петербург, Кубок Легенд (мужчины), группа Б, 4-й тур

Интрига: последний шанс Алекно на «Финал четырёх»

Для «Зенита» из Санкт-Петербурга решающие матчи в Лиге наций уже наступили. В Красноярске команда Владимира Алекно потерпела три поражения. Теперь даже три победы во втором круге ничего не гарантируют. В первой встрече московского этапа «Зенит» сразится с «Белогорьем». Этот клуб выиграл все три матча в первом круге. Сможет ли команда Александра Волкова решить все задачи сразу — победить, выйти досрочно в «Финал четырёх» и отцепить конкурента?

⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Аталанта», Серия А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: главный матч тура в Серии А

Чемпион Италии против победителя Лиги Европы. Неплохая вывеска, правда? Ещё и практически все главные действующие лица на месте. «Интер» никуда не отпустил Лаутаро Мартинеса, Николо Бареллу и Генриха Мхитаряна. «Аталанта» практически отдала Адемолу Лукмана в «ПСЖ», зато за неё теперь сверкают Матео Ретеги и Марко Брешианини. По-прежнему не разучился отдавать ассисты Марио Пашалич. Эта битва должна надолго запомниться, тем более матчи этих команд в последнее время получаются яркими: 4:0, 2:1, 3:2. Да, все в пользу миланцев. Однако, возможно, сейчас бергамаски возьмут реванш?