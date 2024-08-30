Тяжёлая победа словаков и разгром Украины. Итоги первого дня хоккейной квалификации ОИ

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Представляем результаты первого дня квалификации к ОИ-2026.

На 16-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Аркадия Шестакова открыл счёт в матче.

В начале второго периода Доман Сонгот с передачи Иштвана Тербоча восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Дмитрий Бреус с передачи Кирилла Савицкого вновь вывел сборную Казахстана вперёд. Спустя три минуты Максим Мухаметов сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Иштван Шофрон с передач Хенрика Нильссона и Иштвана Барталиша сократил отставание сборной Венгрии до минимума.

В середине третьей двадцатиминутки нападающий казахстанской сборной Никита Михайлис сделал счёт 5:2, оформив хет-трик во встрече.

На девятой минуте первого периода Флорьян Шакиашвили открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Стефан Да Коста удвоил преимущество сборной Франции.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Пьер-Эдуар Белльмар сделал счёт 3:0. Спустя четыре минуты Саша Трей довёл счёт до крупного. На 10-й минуте периода Пьеррик Дюбе забросил пятую шайбу в ворота сборной Украины.

На четвёртой минуте третьего периода Виталий Лялька размочил счёт в игре. Чуть более чем через минуту Жорданн Перре сделал счёт 6:1. В середине третьей двадцатиминутки Шарль Бертран забросил седьмую шайбу в ворота голкипера сборной Украины. В конце встречи Александр Пересунько забил второй гол Украины в матче.

Япония открыла счёт к концу первого периода, однако во втором периоде норвежцы забросили три шайбы — по голу на свой счёт записали Кен-Андре Олимб, Патрик Торесен и Микаэль Брандсегг-Нюгор. Во втором периоде последний оформил дубль и окончательно закрепил преимущество скандинавской команды. В середине третьего периода японцы отыграли одну шайбу, но на большее их уже не хватило.

Словаки обеспечили результат в середине встречи, забросив две шайбы в течение двух минут. Сперва точный бросок на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат, а затем преимущество удвоил Милош Келемен. Под занавес второго периода Марко Каспер отыграл одну шайбу для сборной Австрии. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

На второй минуте первого периода Увис Балинскис с передач Каспарса Даугавиньша и Родриго Аболса открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Рок Тичар восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Рудольф Балцерс с передач Родриго Аболса и Каспарса Даугавиньша вновь вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте второго периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Оскара Батни и Роберта Букартса забросил третью шайбу сборной Латвии в матче. На 15-й минуте периода Лука Мавер с передачи Блажа Томажевича сделал счёт 2:3. На 19-й минуте периода Родриго Аболс с передач Каспарса Даугавиньша и Харальда Эгле вновь увеличил преимущество команды Латвии до двух шайб.

Датчане открыли счёт на четвёртой минуте усилиями Маркуса Лауридсена. Лиам Кирк на девятой минуте восстановил равновесие. Скандинавы решили исход встречи в третьем периоде — сперва Николай Элерс стал автором победной шайбы, а затем Ларс Эллер установил окончательный счёт встречи.

Матчи 30 августа