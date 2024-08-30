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Результаты хоккейных матчей квалификации к ОИ-2026 29 августа 2024 года

Тяжёлая победа словаков и разгром Украины. Итоги первого дня хоккейной квалификации ОИ
Егор Торишный
Итоги первого дня хоккейной квалификации ОИ
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Хет-трик игрока «Металлурга» и очередной гол Патрика Торесена.

Представляем результаты первого дня квалификации к ОИ-2026.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 2
Венгрия
1:0 Михайлис (Шестаков) – 15:55 (5x4)     1:1 Сонгот (Тербоч, Амбруш) – 22:38 (5x5)     2:1 Бреус (Савицкий) – 31:13 (5x5)     3:1 Мухаметов (Бреус, Бекетаев) – 34:06 (5x5)     3:2 Шофрон (Нильссон, Эрдей) – 35:17 (5x5)     4:2 Михайлис – 48:42 (5x5)     5:2 Михайлис (Старченко) – 53:34 (5x5)    

На 16-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Аркадия Шестакова открыл счёт в матче.

В начале второго периода Доман Сонгот с передачи Иштвана Тербоча восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Дмитрий Бреус с передачи Кирилла Савицкого вновь вывел сборную Казахстана вперёд. Спустя три минуты Максим Мухаметов сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Иштван Шофрон с передач Хенрика Нильссона и Иштвана Барталиша сократил отставание сборной Венгрии до минимума.

В середине третьей двадцатиминутки нападающий казахстанской сборной Никита Михайлис сделал счёт 5:2, оформив хет-трик во встрече.

Отчёт о первой победе Казахстана в финальном отборе на ОИ-2026
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Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 16:00 МСК
Франция
Окончен
7 : 2
Украина
1:0 Шакиашвили (Льорка) – 08:57 (5x5)     2:0 Да Коста (Овитю, Тексье) – 15:36 (5x4)     3:0 Белльмар (Овитю, Дюбе) – 24:11 (5x5)     4:0 Трей (Шакиашвили, Дюбе) – 28:22 (5x4)     5:0 Дюбе (Кантагалло, Бозон) – 29:50 (5x5)     5:1 Лялька (Пангелов-Юлдашев, Денискин) – 43:08 (5x4)     6:1 Перре (Будон) – 44:41 (5x5)     7:1 Бертран (Тексье, Да Коста) – 49:41 (5x5)     7:2 Пересунько – 58:42 (4x5)    

На девятой минуте первого периода Флорьян Шакиашвили открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Стефан Да Коста удвоил преимущество сборной Франции.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Пьер-Эдуар Белльмар сделал счёт 3:0. Спустя четыре минуты Саша Трей довёл счёт до крупного. На 10-й минуте периода Пьеррик Дюбе забросил пятую шайбу в ворота сборной Украины.

На четвёртой минуте третьего периода Виталий Лялька размочил счёт в игре. Чуть более чем через минуту Жорданн Перре сделал счёт 6:1. В середине третьей двадцатиминутки Шарль Бертран забросил седьмую шайбу в ворота голкипера сборной Украины. В конце встречи Александр Пересунько забил второй гол Украины в матче.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 2
Япония
0:1 Накадзима (Хандзава) – 16:06 (5x5)     1:1 Олимб (Ольсен, Энгебротен) – 34:15 (5x5)     2:1 Торесен (Цуккарелло, Сальстен) – 38:24 (5x5)     3:1 Брандсегг-Нюгор (Цуккарелло, Сольберг) – 39:33 (5x4)     4:1 Брандсегг-Нюгор – 42:54 (5x5)     4:2 Хирано (Сато, Накадзима) – 54:11 (5x4)    

Япония открыла счёт к концу первого периода, однако во втором периоде норвежцы забросили три шайбы — по голу на свой счёт записали Кен-Андре Олимб, Патрик Торесен и Микаэль Брандсегг-Нюгор. Во втором периоде последний оформил дубль и окончательно закрепил преимущество скандинавской команды. В середине третьего периода японцы отыграли одну шайбу, но на большее их уже не хватило.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Гернат (Поспишил, Поспишил) – 32:16 (5x5)     2:0 Келемен (Княжко, Иван) – 34:48 (5x5)     2:1 Каспер (Хайнрих, Райнбахер) – 39:52 (5x3)    

Словаки обеспечили результат в середине встречи, забросив две шайбы в течение двух минут. Сперва точный бросок на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат, а затем преимущество удвоил Милош Келемен. Под занавес второго периода Марко Каспер отыграл одну шайбу для сборной Австрии. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Латвия
Окончен
4 : 2
Словения
1:0 Балинскис (Даугавиньш, Аболс) – 01:21 (5x4)     1:1 Тичар – 02:07 (5x5)     2:1 Балцерс (Аболс, Даугавиньш) – 18:55 (5x4)     3:1 Дзиеркалс (Батня, Букартс) – 25:11 (5x5)     3:2 Мавер (Томажевич) – 34:42 (5x5)     4:2 Аболс (Даугавиньш, Эгле) – 38:33 (5x4)    

На второй минуте первого периода Увис Балинскис с передач Каспарса Даугавиньша и Родриго Аболса открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Рок Тичар восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Рудольф Балцерс с передач Родриго Аболса и Каспарса Даугавиньша вновь вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте второго периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Оскара Батни и Роберта Букартса забросил третью шайбу сборной Латвии в матче. На 15-й минуте периода Лука Мавер с передачи Блажа Томажевича сделал счёт 2:3. На 19-й минуте периода Родриго Аболс с передач Каспарса Даугавиньша и Харальда Эгле вновь увеличил преимущество команды Латвии до двух шайб.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Дания
Окончен
3 : 1
Великобритания
1:0 Лауридсен (Блихфельд, Эллер) – 03:15 (5x5)     1:1 Кирк (Нилсон, Мози) – 08:21 (5x4)     2:1 Элерс (Блихфельд, Лауридсен) – 45:34 (5x4)     3:1 Эллер (Блихфельд, Йенсен) – 51:32 (5x5)    

Датчане открыли счёт на четвёртой минуте усилиями Маркуса Лауридсена. Лиам Кирк на девятой минуте восстановил равновесие. Скандинавы решили исход встречи в третьем периоде — сперва Николай Элерс стал автором победной шайбы, а затем Ларс Эллер установил окончательный счёт встречи.

ОИ-2026. Хоккей. Таблицы квалификационных групп

Матчи 30 августа

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
Казахстан
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Франция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Норвегия
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Венгрия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Украина
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Япония
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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