«Тренеры решили, что Гальченюк и Шипачёв не нужны». Интервью с генменеджером «Ак Барса»

Завершающееся межсезонье получилось для «Ак Барса» очень событийным. Казанский клуб ещё год назад играл в финале Кубка Гагарина, однако в прошлом сезоне не смог преодолеть порог первого раунда плей-офф. Этим летом в столице Татарстана произошла перестройка, у руля которой находился генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин.

Из эксклюзивного интервью функционера «Чемпионату» вы узнаете:

когда было принято решение об уходе Зинэтулы Билялетдинова;

могли ли у руля команды оказаться старые знакомые;

как «Ак Барс» убедил Александра Барабанова отказаться от предложения СКА;

как в клубе оценивают ситуацию с потолком зарплат;

и почему КХЛ стала лучше.

«Билялетдинов не против быть советником»

— Довольны состоянием, в котором команда подходит к сезону?

— Считаю, что план подготовки полностью выполняется. Да, мы довольны.

— «Ак Барс» вёл 2:0 в матче со СКА, но упустил преимущество. Не создаёт ли это поводов для беспокойства?

— Это был очень хороший матч. Могло быть наоборот, СКА мог 2:0 вести. Была равная игра с обилием бросков. Беспокойства и боязни нет. Нужно увидеть не только положительные моменты, но и то, что можно подправить — игру на пятаке, дисциплину. Это нужно улучшить.

— Когда было принято решение об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса»?

— Насколько знаю, он для себя заранее решил, что его тренерская карьера должна закончиться. Он не против быть советником, ему эта работа нравилась. Мы благодарны, что он отработал эти полтора года. Сказал, что хочет немного отдохнуть, «подлатать раны». Он провёл долгую тренерскую карьеру.

— Когда вы это обсуждали?

— Это было в конце сезона.

— Команда сразу же об этом узнала?

— Нет, игрокам дали 10 выходных дней, потом были тренировки и социальные мероприятия, поездили по всему Татарстану. Было много детишек, болельщиков, которым программа очень понравилась.

— Какие были критерии к новому главному тренеру?

— Многие хотят работать в клубе с максимальными задачами. Искали голодных до побед тренера и штаб.

— Были слухи о переговорах с Ильёй Воробьёвым.

— Его агент интересовался нашей ситуацией, но до конкретных переговоров дело не дошло.

— Рассматривали ли возможность пригласить иностранного тренера или ориентировались только на внутренний рынок?

— Рассматривали. В шорт-листе были кандидаты из-за рубежа. Но оставим их неразглашёнными.

— Бенуа Гру входил в этот список?

— Нет.

«Возможно, в «Ак Барсе» была бы интересная фамилия

— Вы же наверняка знали о договорённости Анвара Гатиятулина с «Сибирью», когда сделали ему предложение.

— Наш диалог с ним был до «Сибири». Он понимал, что никаких обещаний не давал. Никаких контрактных обязательств у него также не было. У человека было право выбора — предложение также было и от нас. Он дал согласие на встречу с руководством «Сибири», а не на контракт. Контракт либо есть, либо его нет. Предварительные договорённости – это ещё бабка надвое сказала.

— Из руководства «Сибири» к вам после этого не обращались с претензиями?

— Нет, с клубом сохранились нормальные отношения.

— Если бы Гатиятулин оказался в «Сибири», кто был бы следующим вариантом?

— Возможно, была бы интересная фамилия. Мы бы рискнули в этом смысле. Но мы рады, что Анвар Рафаилович работает у нас.

Марат Валиуллин и Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

— Эту интересную фамилию тоже не будете раскрывать?

— Пока нет. Ему надо ещё опыта набраться (улыбается).

— Рассматривали возможность пригласить Олега Знарка или Дмитрия Квартальнова или же их страницы в «Ак Барсе» уже перевёрнуты?

— Нет. И с Дмитрием Вячеславовичем, и с Олегом Валерьевичем мы остались в хороших отношениях. Так бывает — что-то получается, что-то не получается.

«Кагарлицкий сказал: «Результат покажу — вернусь»

— Как история с «дискриминацией» Евсеева повлияла на отношения игрока и клуба?

— Это скорее раздутая история. И с Шуми Бабаевым мы остались в нормальных рабочих отношениях. Ну, захотели они так себя повести. У нас спортивный принцип — на тот момент он проиграл конкуренцию. У парня двусторонний контракт, ему 19 лет. В родном клубе — «Нефтянике» — он играл в первой паре, стал чемпионом ВХЛ. Для него и его родителей это тоже большое счастье.

В его возвращении в основу ничего такого не было. Он работает с нами, у него такой же контракт. Парень всё прекрасно понимает. Если он выиграет конкуренцию, будем только рады. Сейчас уже молодые ребята растут 2005–2006 годов. Никита не лимитчик, теперь только через работу можно выбить себе позицию в основе.

— Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что не мог до вас дозвониться летом, но в итоге вы поговорили.

— Не знаю, откуда это взялось. Может, он шутит так? С Димой у нас три года были отличные отношения, такие и остались. Я поздравил его с переходом в «Торпедо», он ответил: «Я результат покажу — вернусь». Наши двери всегда открыты. Возможно, в тот момент я был в отпуске и не был на связи. Может, он неправильно выразился. В принципе, мы с Димой в хороших отношениях.

— С Шипачёвым и Войновым были такие разговоры?

— Да, и с Вадимом, и со Славой мы поговорили. Представителю Войнова Стасу Романову мы всё сказали, когда пришло понимание по его ситуации. Игрок был в курсе, мы друг друга поняли и тоже остались в хороших отношениях.

Что касается Вадима, то мы начали общаться с мая, несколько раз разговаривали. Он уже на тот момент знал, что в клубе не останется. Были ситуации, когда мы с Анваром Рафаиловичем разговаривали, думали о позиции центрального нападающего. Но в итоге решили, что Вадиму в первых звеньях места не остаётся, а держать его в нижних — тоже неправильно. Агент его знал об этом, и сам Вадим знал. Пожелаю всем троим — Диме, Вадиму и Славе — удачи. Увидимся на льду, хоккейный мир маленький.

— Насколько довольны игроками, которые пополнили состав «Ак Барса» по ходу предыдущего сезона?

— Артемий Князев — ещё молодой игрок, наш воспитанник, который долгое время провёл в Северной Америке. Он приехал и показал свой потенциал, играл много. Перспективы для развития у него очень хорошие.

У Алексея Марченко было неприятное повреждение. Мы пошли друг другу навстречу, договорились о комфортных условиях, приложили свои силы к его восстановлению. При подписании контракта он понимал, что может остаться в клубе, если хорошо себя покажет.

Семён Кошелев создал с Кириллом Семёновым отличную связку, они здорово друг друга дополняют, мы ими довольны.

Митчелл Миллер должен выходить на первые роли не только в нашем клубе, но и в лиге. У него огромный потенциал, хорошее хоккейное мышление, мягкие руки, быстрое принятие решений. Какие-то вещи нужно подкорректировать, но из него может получиться топовый защитник.

— Когда вы отвечали на вопрос про расторжение контракта с Райли Барбером, сказали, что хотите сохранить легионерскую позицию. Но у «Ак Барса» их ещё две, и они так и не заняты.

— До последнего не могли определиться, оставлять Барбера в команде или нет, решение постоянно менялось. В итоге вместе с тренерским штабом всё-таки решили идти без него. Договорились с его представителем о расторжении контракта по взаимному согласию, чтобы он не приезжал.

— Стремится ли клуб заполнить легионерскую квоту?

— Рассматриваем варианты, но не торопимся с принятием решений. На предсезонке видим, как молодые ребята — Терехов, Быков, Комков, Бровкин, Булатов, Крутов, Таймазов, Вазиев — могу фамилий 10 назвать, если не больше — прогрессируют и составляют хороший пул. Если появится действительно топовый легионер на горизонте, будем смотреть.

— В прессе говорили об Алексе Гальченюке.

— Разговоры были и со СКА, и с представителями игрока. Окончательное решение принимает тренерский штаб. И он решил, что клуб пойдёт дальше без него.

— Метания с лимитом не надоели?

— Да нет, есть регламент, по нему работаем. Клубы заранее узнают о таких вещах, чтобы было время на принятие решений. Держали в голове наработки, что может быть как пять легионеров, так и три. Эти перемены диктуются временем.

«Заявлять цель выйти в плей-офф неправильно»

— Вы также говорили, что цель на сезон — Кубок Гагарина. Неужели не даёте время на раскачку после перестройки?

— Если клуб с амбициями, он всегда должен ставить перед собой максимальные задачи. Заявлять цель выйти в плей-офф неправильно, особенно для «Ак Барса».

— Было ли у вас ощущение в конце прошлого сезона, что клубу нужны именно большие перемены?

— Понимали, что нужно что-то менять, и сделали эти ходы.

— В чём заключается новая концепция подхода к подбору игроков, о которой говорилось ранее?

— Есть список ограниченно и неограниченно свободных агентов, в том числе иностранных. Тренеры просматривают, куда и кого из этого списка можно пригласить для «химии» в составе. У них есть своё видение, кого и как встроить в схему. От штаба поступает определённый запрос — мы этот запрос прорабатываем. Есть план по составу, на каждую позицию есть три-четыре игрока, которых мы изучаем. Из этого и выбираем. Пул игроков определяется совместно с тренерским штабом.

— Можете назвать подписание Александра Барабанова главной удачей «Ак Барса» на рынке этим летом?

— Когда мы начали предварительный диалог, он не хотел возвращаться, искал варианты в Северной Америке. Мы не бросали попыток, продолжали с ним общение. Летом мы пригласили его в Казань, показали город, бытовые условия. Дальше — дело техники: город красивый, база у нас тоже шикарная. Всё Саше понравилось, и он принял решение. Для него это тоже непросто, конечно, потому что у него были хорошие предложения, в том числе и из родного клуба. Но мы очень рады, что он перешёл к нам и уже вписался в состав.

Александр Барабанов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Понимаете, почему он сделал выбор в пользу «Ак Барса»?

— Возможно, он услышал от тренеров, с которыми работал вместе, где и как его будут использовать. Это тоже немаловажно.

«Повысить потолок? Сейчас не самое простое время»

— Вы говорили про интерес к Кузнецову и в качестве главной причины того, что он не оказался в «Ак Барсе», назвали потолок зарплат. Но, если судить по открытым источникам, места на него у вас бы хватило. Действительно ли всё дело в потолке?

— Действительно в нём. Пока что не указываются двусторонние контракты, а вместе с ними у нас под потолком не так много денег.

— Антон Курьянов высказался за повышение потолка. Какова ваша позиция?

— Сейчас не самое простое время. Все всё прекрасно понимают, и мы в том числе. У нас в лиге сидят умные люди, которые знают, когда, как и что менять. Думаю, они всё правильно делают в этом направлении.

— Насколько реально подписание Сэмми Бле?

— Мы действительно разговаривали с его агентом. Был предметный интерес — обсуждали сумму контракта, возможности. Но у нас очень много леворуких нападающих. Гораздо интереснее для нас было бы рассмотреть праворукого.

— То есть Бле в Казани не будет?

— Пока не загадываем. Две вакансии у нас есть.

— Вы анонсировали разговор с Дмитрием Воронковым по окончании сезона НХЛ…

— Мы общались в мае. Пока диалога больше не было. Посмотрим, в каких условиях он будет в новом сезоне. У него последний год контракта, до конца декабря есть время. Всегда рады его видеть у нас.

— Но у него же дела получше пошли.

— Это было в прошлом сезоне. Второй сезон всегда сложный. Когда человек женится, или ребёнок рождается, или второй год контракта после перехода в новую лигу — это стресс для организма. Первый сезон играешь на эмоциях, думаешь, что и во втором будет так же. Но многое может не получаться. Всё-таки там другой чемпионат, другие требования. Пожелаем ему только удачи.

«Думаю, будет интересный сезон»

— Как оцените изменения в правилах в овертайме?

— Возможно, это правильно. Изменения же вводятся для увеличения зрелищности. Болельщики видели игру три на три, она более быстрая. А когда одна из команд снимает вратаря и играет вчетвером, шайба остаётся только в одной зоне, это не так интересно.

— Продление сезона до мая — положительный момент?

— Чемпионат стал более гибким, это интересное нововведение. Хочется посмотреть, как оно сработает.

— Следили за усилением соперников? Насколько конкурентнее стала лига за это лето?

— Лига развивается — и в плане приезжающих иностранцев, и в плане возвращающихся ребят — Барабанова, Кузнецова. ЦСКА вернул многих ребят. Лига становится сильнее. Молодые ребята, которым давали шанс, возмужали. Стали показывать более красивый, качественный хоккей, выходят на другой уровень. Следили за усилением соперников, но сами работали исключительно по своему плану.

— В чём преимущество этого состава «Ак Барса» по сравнению с тем, который заканчивал прошлый сезон?

— Сложно сказать. Пожалуй, пока не буду отвечать на этот вопрос (улыбается).

— С какими эмоциями входите в новый сезон? Есть волнение за новый проект?

— У нас на 50% новая команда. Много молодёжи, от которой ждём прогресса. Думаю, будет интересный сезон. На предсезонке очень много команд показывали новый хоккей, хочется посмотреть, как они проявят себя в чемпионате.