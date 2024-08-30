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Кросби может стать 2-м бомбардиром в истории НХЛ, Сидни обойдёт по очкам Ягра, Хоу, капитан Питтсбурга станет вторым после Гретцки

Кросби — сразу после Гретцки? У Сида есть шанс стать вторым бомбардиром в истории НХЛ!
Владимир Лаевский
Кросби может стать вторым бомбардиром в истории
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Вторая самая важная погоня в хоккее после Овечкина.

Предстоящий сезон станет 20-м для Сидни Кросби в НХЛ. Все эти долгие годы капитан «Питтсбурга» держал высокий уровень — чего стоит только последнее достижение в минувшем чемпионате. Сид набрал 94 очка в 82 матчах и 19-й сезон подряд завершил с показателем в более один балл за встречу.

Кросби стал лишь вторым хоккеистом, сумевшим добиться этого достижения. Ранее подобное удавалось только… Уэйну Гретцки!

И это лишь одно из множества рекордов нападающего «Питтсбурга». А о его влиянии на хоккей и говорить не приходится — настолько оно велико.

Впереди у Кросби последний по действующему контракту сезон. Сид точно продлится с «Питтсбургом», но пока непонятно, на какой срок. В СМИ фигурируют две цифры — два и три года.

Иными словами, впереди у канадца минимум три сезона карьеры. Максимум — четыре.

Каким может стать последний контракт Сида в хоккее?
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И это заставляет задуматься о нарративе, который в ближайшие годы наверняка займёт место сразу после хайпа вокруг погони Александра Овечкина за рекордом Гретцки по количеству голов. О нарративе, который выражается одним простым вопросом: сможет ли Кросби стать вторым бомбардиром в истории НХЛ?

Это звучит, конечно, слишком громко и нереалистично. Кто вообще мог бы подумать о таком, даже если учесть величие Сида? Но на самом деле это вполне реально! И только одна причина реально сможет остановить канадца от второго места за всю историю — сразу после Гретцки.

Что же это? И как Кросби добраться до таких вершин?

***

Сейчас Кросби занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сид провёл 1272 матча и набрал 1596 (592+1004) очков. До ближайшего преследуемого Джо Сакика 45 баллов, лидирует же Гретцки — 2857 (894+1963) очков.

А вот так выглядит вся десятка:

МестоХоккеистОчкиМатчи
1Уэйн Гретцки2857 (894+1963)1487
2Яромир Ягр1921 (766+1155)1733
3Марк Мессье1887 (694+1193)1756
4Горди Хоу1850 (801+1049)1767
5Рон Фрэнсис1798 (549+1249)1731
6Марсель Дионн1771 (731+1040)1348
7Стив Айзерман1755 (692+1063)1514
8Марио Лемье1723 (690+1033)915
9Джо Сакик1641 (625+1016)1378
10Сидни Кросби1596 (592+1004)1272

Очевидно, что в ближайшем сезоне Сид точно обойдёт Сакика, но до Лемье не дотянется. Всё-таки от главной легенды «Питтсбурга» нынешнего капитана отделяет 127 очков — даже личный рекорд Кросби лишь 120 баллов. Да и он был установлен давным-давно — на второй год Сидни в НХЛ.

Зато через сезон у форварда будет шанс войти в топ-5.

Но как далеко Сид может забраться? До Гретцки дотянуться точно не выйдет, за три-четыре года невозможно набрать 1261 очко — это в среднем по 316-421 балл за сезон…

А вот вторая позиция выглядит вполне достижимо. Кросби от другой легенды «Питтсбурга» Ягра отделяет 325 очков. Если Сид будет играть три сезона, то ему нужно будет набирать по 108-109 баллов за год. Вряд ли это возможно. Но если нападающий доиграет до 41 года, тогда ему придётся выбивать всего по 81-82 балла за чемпионат. И это звучит уже более чем реально.

Вспомним, какие результаты канадец в принципе демонстрировал в ходе карьеры.

Лучший сезон по среднему количеству очков Кросби провёл в регулярке-2011/2012. Однако тогда Сид сыграл лишь 22 матча, набрал 37 (8+29) баллов и потерял много времени из-за травмы. Технически 1,68 балла за встречу — лучший показатель в карьере канадца. Второе место занимает сезон-2010/2011, но и там форвард сыграл всего 41 матч, хоть и записал на свой счёт 66 (32+34) баллов. Показатель составил 1,61.

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Однако если брать только чемпионаты, где хоккеист сыграл не менее чем половину матчей, тогда лучшим становится как раз второй год Сида в НХЛ, когда он набрал 120 (36+84) баллов в 79 встречах. Это в среднем 1,52 очка за матч.

Худшим же стал сезон-2017/2018, когда Кросби оформил 89 (29+60) баллов в 82 встречах — средний показатель составил 1,09.

Если исходить из расчёта, что форвард проведёт все 82 матча, а его результативность останется в тех пределах, которые он регулярно показывал в ходе карьеры, то ежегодно он должен набирать не менее 89 очков — при возможном максимуме 124-125 баллов.

Но это, конечно, идеальные показатели. В реальном мире так вряд ли получится. Причём по нескольким причинам (а поскольку в СМИ чаще всего циркулируют слухи, что капитан продлит контракт с «Питтсбургом» на три года — то есть впереди у него суммарно четыре сезона, мы будем исходить именно из этих условий).

1. У Кросби не лучшее здоровье. Травмы преследовали канадца и в молодости — что уж говорить о его поздних годах? С такой богатой историей проблем со здоровьем вряд ли стоит ожидать, что Сид сможет провести все четыре регулярки от звонка до звонка.

Евгений Малкин и Сидни Кросби

Евгений Малкин и Сидни Кросби

Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

2. Даже Малыш Сид стареет — по хоккейным меркам он уже старичок. А в таком возрасте все ожидаемо начинают регрессировать. Кросби каким-то чудом удавалось держаться на высоком уровне, но будущий регресс неизбежен. Вопрос лишь в том, когда Отец Время, как его часто называют в североамериканской прессе, догонит нападающего.

3. Команда вокруг Сидни также неотвратимо стареет. Лидеры в лице Малкина, Летанга, Карлссона уже перешагнули черту, их карьеры неуклонно катятся к закату. По-настоящему помогать Сиду они вряд ли могут.

4. Нынешний «Питтсбург» просто слаб. Лидеры находятся уже в достаточно преклонном хоккейном возрасте, толковой молодёжи нет, состав второго плана не получается назвать даже средним. В такой команде Кросби некому пасовать, никто не сможет помогать Сидни достаточно забивать и набирать достаточное количество очков — столько, сколько он заслуживает своей игрой, а не сколько получается в одиночку наковырять.

Пожалуй, это главные аргументы, которыми можно объяснить, почему форвард не должен добраться до второго места за всю историю.

Здесь самое время написать-произнести громогласное и неумолимое «но».

И оно здесь будет.

Даже несколько.

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Прежде всего, нужно сказать, что последние годы дают надежду, что Кросби сможет сыграть побольше, чем многие ожидают. Два года подряд он проводит максимум матчей в регулярных чемпионатах, а за последние 10 лет лишь дважды проводил менее 69 встреч. Возможно, Сид научился грамотно работать со и над своим здоровьем. Хочется верить в это.

Это даёт надежду, что хотя бы в двух-трёх сезонах он сыграет максимум или около того.

Что касается возраста, то он действительно рано или поздно настигнет Кросби. Однако в случае канадца возрастной регресс может проявиться более плавно и будто бы незаметно для глаза — в отличие от ряда других суперзвёзд прошлого и настоящего (да, например, Овечкина). Капитан «Питтсбурга» известен своей приверженностью хоккею, он много, очень много тренируется, даже в межсезонье, следит за своим физическим состоянием, всегда держит себя в форме. Всё это позволяет оттягивать процесс хоккейного старения — и статистика тому подтверждение.

Да и внешне, на глаз Сидни не играет хуже, чем раньше.

Хоть команда слаба, а лидеры стареют, в пользу Кросби говорит тот факт, что связь и «химия» с другими лицами франшизы налажена — а за счёт этого можно набирать немало очков. Кроме того, парочка высококлассных хоккеистов в расцвете — например, Майкл Бантинг — всё же есть в распоряжении клуба. Их маловато, чтобы «пингвины» всерьёз боролись за плей-офф, но достаточно, чтобы Сиду было с кем играть.

Статистика в целом тоже на стороне Кросби. Ему достаточно набирать по 82 очка за сезон, чтобы за четыре года обойти Ягра. Это звучит вполне по силам для такого индивидуально сильного, талантливого и работящего хоккеиста, как Сид. А тот факт, что он каждый свой сезон завершал с показателем больше очка за матч, говорит: Кросби нужно сделать лишь то, что он делал всегда. Вот и всё. Ничего сверхъестественного. Тем более что он уже показал, что возраст для него пока не помеха.

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Ну и, конечно, главный аргумент.

Мотивация.

Сейчас в НХЛ на самом деле единицы настолько же мотивированных игроков высокого уровня. Причём технически у Сида сразу два источника мотивации.

Первая — он наверняка захочет красиво попрощаться со сборной Канады, которая также очень много для него значит. Кросби горит желанием сыграть на Олимпийских играх в 2026 году — и его точно возьмут, если он сохранит текущий уровень. Для этого Сидни минимум два ближайших года придётся играть так, как он играл последние сезоны. Получается, что в следующих двух кампаниях он точно будет рвать.

Если форвард оформит в каждом из двух ближайших сезонов столько же очков, сколько за последний (94), то ему останется набрать лишь 138 баллов в оставшиеся две регулярки. По 69 за чемпионат.

На минуточку, в регулярке-2023/2024 эту планку пробили 58 хоккеистов. Звучит как вполне покоряемая отметка, не так ли?

Сидни Кросби

Сидни Кросби

Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Однако главная причина заключается во втором источнике мотивации. В «Питтсбурге».

Для едва ли не самой возрастной команды на данный момент будущее представляется очень мрачным, тёмным, поистине беспросветным. «Пингвинам» будто бы и надеяться не на что. Не на кого.

Кроме самого Кросби.

Сейчас Сид — главная надежда и главное светлое пятно всей франшизы, всего города. Он всё ещё привлекает людей на арену, он всё ещё радует зрителей своей игрой, он всё ещё вдохновляет молодёжь и одноклубников, он всё ещё на собственных плечах удерживает всю организацию и тащит её вперёд. Только из-за него «Питтсбург» до последнего претендовал на плей-офф в минувшей регулярке.

На плечах Кросби лежит ответственность за всю команду и весь город. Таковы его влияние, его сила и его плата. И он уверенно двигается вперёд даже с такой ношей. С радостью принимает её.

Потому что Сид по-настоящему любит Питтсбург. Вся его душа, сердце и тело принадлежат городу. Такой он человек. За родную команду он отдаст всего себя.

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Он прекрасно понимает своё место во франшизе. Он понимает отношение болельщиков к себе. И он с радостью отплачивает им сполна. Он не хочет, чтобы хоть один питтсбургский фанат остался расстроенным или проливал слёзы из-за выступлений команды.

Такая мотивация всегда была рядом с ним. И всегда будет.

Она же даст Кросби достаточно мотивации, чтобы и дальше тащить команду. Чтобы волочить её в плей-офф всеми возможными способами, даже если место ей в нынешнем состоянии — на дне.

И да, личная результативность для него никогда не была на первом месте. Не будет и сейчас. Если для команды будет лучше, коль он останется на скамейке, он примет это.

Кросби не пытается перетянуть одеяло на себя — просто сейчас «Питтсбург» без него не справляется. Вот Сид забивает, отдаёт — команда побеждает. Вот он этого не делает — команда проигрывает.

Капитан понимает, что, забивая, ассистируя, набирая очки, он даёт «Пингвинз» шансы цепляться за матчи и за плей-офф. Чем хуже будет команда, тем больше ему придётся брать на себя. И тем выше будет его результативность.

Так что сейчас, можно сказать, идеальные условия для его высокой результативности. Хоть сам Сид наверняка этому не особо рад.

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Вот и получается, что у Кросби есть вполне реальные шансы догнать и перегнать Ягра. Если очень сильно повезёт, то ещё и пробить отметку в 2000 очков — хоть конкретно это уже и можно списать на личное желание автора, говорить о реальной возможности пока слишком рано.

В любом случае главное для Сида сейчас — оставаться здоровым, ведь травмы — единственное, что реально способно помешать форварду. Если у него получится избежать повреждений, то второе место в списке лучших бомбардиров в истории ему гарантировано.

Всё-таки Кросби заслужил это. Абсолютно.

А вы когда-нибудь вообще задумывались, на игру каких легенд нам выпал шанс посмотреть в прямом эфире?

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