Звезду НХЛ сбил насмерть пьяный водитель. Чудовищные слухи из Америки оказались правдой

Сегодня утром по Сети пополз совершенно чудовищный слух – звезда НХЛ Джонни Годро трагически погиб. Хоккейный мир замер в ужасе, в душе надеясь на лучшее и ожидая хоть каких-то опровержений или подтверждений. Хотя слух выглядел очень достоверным.

Как развивались события

Журналист из Филадельфии Дилан Робиллард написал сообщение в соцсети, которое позже удалил: «Я не уверен на 100%, и очевидно, это серьёзная ситуация, но после нескольких слухов и информации кажется, что Джонни Годро скончался в результате несчастного случая в Филадельфии».

Новостной сайт Нью-Джерси ABC 6 опубликовал новость, что в четверг вечером в округе Салем были насмерть сбиты два велосипедиста. Это случилось около половины девятого вечера по местному времени на дороге Пеннсвилль Обёрн. По сообщениям полиции Нью-Джерси, водитель машины остался на месте происшествия, а личности жертв и другие подробности аварии пока неизвестны.

Другой пользователь соцсети X (ранее Twitter) Стив Франклин написал, что его брат, полицейский из округа Салем, подтвердил, что в аварии погиб именно игрок НХЛ Джонни Годро.

Говорят, Джонни вместе с братом Мэттью, тоже хоккеистом, катались на велосипедах и были сбиты пьяным водителем. Эту информацию подтвердил бывший судья НХЛ Тим Пил.

В Сети также появилась фотография возможного полицейского отчёта о гибели Джонни и Мэтта. Это скрин из чата с фотографией листа, где можно разглядеть имена жертв и даты их рождения, а также имя человека, отправившего фотографию, — Коннор МакГлинн. Некий МакГлинн действительно работает судмедэкспертом в полиции Нью-Джерси, как уже успели выяснить пользователи в соцсетях. Более того, авария произошла неподалёку от дома Годро, так что слух выглядел очень реальным.

Материалы по теме Фото В социальных сетях появилось фото возможного полицейского отчёта о гибели Годро

Позже в соцсети Х был зарегистрирован аккаунт FireCannon15213, который сообщил, что он является сотрудником «Коламбуса» и подтверждает гибель Джонни и Мэтта. Также этот пользователь написал, что руководство клуба в данный момент проводит видеоконференцию с НХЛ по этому поводу, а утром должно выйти официальное заявление. «Я ложился спать, когда телефон стал разрываться от слухов. Не хотел в них верить, а потом пришло сообщение от клуба. Нам сказали не писать ничего в соцсетях, ни с кем не говорить до официального пресс-релиза, но люди заслуживают знать. Трагический день для «Коламбуса», НХЛ и всего спорта, который потерял члена своей семьи», — добавил этот пользователь.

И вот новость последних минут: «Коламбус» официально подтвердил смерть Годро.

Кем был Джонни Годро

Парня по прозвищу Джонни Хоккей легко можно было назвать звездой НХЛ. Он встал на коньки чуть ли не с самого рождения – отец держал собственный каток – и всё детство провёл, играя в хоккей. Из-за маленького роста (всего 175 см) на него долго не обращали внимания, но потом он всё же сумел пробиться в NCAA, где выиграл «Хоби Бейкер» — приз лучшему игроку студенческого хоккея, сыграл за молодёжную сборную США, с которой взял золото ЧМ, а также был выбран на драфте НХЛ – 2011 в четвёртом раунде «Калгари». Он дебютировал за «Флэймз» в конце сезона-2013/2014, а со следующего года ворвался в лучшую лигу мира, выбив 64 очка в 80 матчах и став финалистом «Колдер Трофи».

За «Калгари» Годро отыграл восемь лет, последний сезон в Канаде стал для него лучшим в карьере, тогда он забил 40 голов и набрал 115 очков. Затем он решил круто поменять карьеру и перейти в клуб поближе к дому. Его сватали в «Нью-Джерси» и «Филадельфию», но он выбрал «Коламбус», подписав контракт на семь лет и $ 68,25 млн.

Семь раз за 10-летнюю карьеру в НХЛ Годро становился участником Матча звёзд. В Огайо Годро немного потух, заметно снизив свою результативность, хотя оба последних сезона он заканчивал лучшим бомбардиром команды.

Не первая трагическая случайность в «Коламбусе»

Надо отметить, что за последние несколько лет это уже второй смертельный случай в «Блю Джекетс». В 2021 году латвийский вратарь Матис Кивлениекс погиб от петарды во время салюта на праздновании свадьбы дочери тренера вратарей «Коламбуса». Голкипер принял удар на себя, погиб сам, но спас не одного человека, включая тогда ещё не родившегося ребёнка партнёра по команде Элвиса Мерзликина.

Смерть Кивлениекса была трагической, но случайностью. Джонни убил пьяный водитель. Пожалуйста, никогда не садитесь за руль нетрезвыми.

«Коламбус» действительно утром (по американскому времени) подтвердил гибель Годро. Ужасные новости для хоккейного мира и не только. Вот ты молод, полон сил, перед тобой вся жизнь впереди, а потом трагическая случайность обрывает твою жизнь.

Это ужасно, нет слов. Сил и стойкости родным и близким Джонни и Мэтта.