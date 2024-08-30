Иван Демидов сверкнул против своего клуба на турнире Пучкова, но скоро сможет сделать это уже в составе армейцев.

«Всё сделаю, чтобы играть в НХЛ. Меня ничто не остановит». Интервью с суперталантом СКА

29 августа в Санкт-Петербурге завершился традиционный предсезонный турнир имени Николая Пучкова. В последнем матче СКА завоевал трофей, несмотря на поражение во встрече с олимпийской сборной России по итогам серии послематчевых бросков.

Автором одной из заброшенных шайб и решающего буллита стал Иван Демидов. Права на 18-летнего форварда принадлежат СКА, но на турнире он защищал цвета и был капитаном национальной команды. Вскоре после своего впечатляющего перформанса российский суперталант рассказал о важности матча против своего клуба, причине командировки в сборную, а также о намерении во что бы то ни стало оказаться в НХЛ.

«В матче со СКА хотелось показать себя с лучшей стороны»

— В матче со СКА ты исполнил гол без броска. Не было идеи попробовать такое в серии буллитов?

— Если честно, во время овертайма думал исполнить таким образом первую попытку. Но затем, когда вышел на лёд, вспомнил, что Никита Серебряков очень хорошо играет клюшкой, ему тяжело низом забросить. В первый раз просто попробовал его обыграть. Знал, что он будет ждать от меня этого и во второй попытке, поэтому просто бросил.

— Возьмёшь себе такой приём на будущее?

— Надо больше кататься с вратарями на тренировках, если будет такая возможность. Выходить и оттачивать этот навык. Почему бы и нет?

— Насколько было важно себя показать именно в игре со СКА?

— Эта игра больше остальных походила на просмотр. Хотелось показать себя с лучшей стороны, чтобы в будущем было на что опираться перед заходом в основной состав.

— Как чувствуешь, получилось?

— Неплохо сыграл, по ощущениям. Есть куда расти. Можно было пару моментов улучшить, где-то по-другому сделать. Но это игра, стечение обстоятельств.

Иван Демидов в матче со СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Обсуждалось ли, сколько игрового времени ты будешь получать на турнире Пучкова? В третьем периоде матча с «Ак Барсом» ты не так часто появлялся на льду.

— Знал, что буду играть в бригаде большинства, да и в целом получать много времени. Не считал, сколько играл (смеётся). Думаю, так получилось из-за большого количества удалений.

«Буду выкладываться на максимум, чтобы быть в основе СКА»

— Как в целом оценишь предсезонку, получилось осуществить весь план?

— У меня было не так много времени на подготовку. Не могу сказать, что здесь и сейчас я в оптимальной форме, но через игры тонус будет приходить ко мне. Игры на турнире Пучкова очень помогли мне, я вошёл в игровой ритм. Однако надо ещё работать, чтобы быть на уровне.

— Ощущаются ли последствия травмы, полученной в конце прошлого сезона?

— Скорее ощущается, что не хватило времени для полной готовности. Что касается состояния ноги, то всё в порядке.

— Как принималось решение о твоей командировке в сборную на турнире Пучкова?

— Роман Борисович Ротенберг подошёл ко мне и сказал, что есть такой вариант. Спросил меня, что я об этом думаю. Я сказал: «Давайте, почему нет». Хотелось набрать оптимальные кондиции конкретно здесь, в сборной. Тут больше игрового времени, была возможность играть. Только положительно на это отреагировал.

— Не может ли это сказаться негативно на попытках пробиться в основу СКА? Всё-таки в это время можно было отрабатывать взаимодействие с одноклубниками.

— Да у нас там каждый период звенья меняются, поэтому, думаю, это особо не скажется. Должен выходить и играть с любыми партнёрами, с которыми меня поставят.

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— Чувствуешь, что для тебя найдётся место? Конкуренция очень большая.

— Буду стараться использовать все шансы, которые будут у меня появляться. Приложу все усилия, стану выполнять свою работу на максимум, чтобы закрепиться в составе.

— Как тебе в роли капитана сборной России?

— Это добавляет груз ответственности, конечно. В целом турнир Пучкова в роли капитана для меня прошёл очень хорошо. Много нового для себя узнал, многое почерпнул. Когда команда где-то проседает, нужно быть лидером и доказывать свои слова действиями на льду.

— Следил за появлениями ровесников Егора Сурина в «Локомотиве» и Ивана Рябкина в «Динамо»? Их успехи в клубах придают дополнительное желание тоже проявить себя на взрослом уровне?

— Если честно, не следил ни за кем на этой предсезонке. Поэтому не знаю, как ребята там выглядели.

«Готов уехать в НХЛ. Скорее всего, поеду через год»

— Задумывался ли пойти по пути Матвея Мичкова и расторгнуть контракт со СКА, чтобы пораньше уехать в НХЛ?

— Нет. Говорил, что на этот сезон остаюсь здесь. Хочу отработать контракт до конца и уже потом — думать.

— На следующий сезон решения ещё не принял?

— Думаю, я готов уехать. Скорее всего, поеду в НХЛ.

— Андрей Марков сказал — чтобы заработать ещё больше уважения в Монреале, нужно освоить французский язык. Задумывался о его изучении?

— Скажу больше — начал уже изучать алфавит, но пока очень тяжело обстоят дела с произношением. Французы намеренно картавят, и для меня это очень трудно. Но я уже начал учить язык.

— Что ещё спрашивали на собеседовании в «Монреале», кроме ситуации со Слафковски?

— В целом больше не было настолько запоминающихся вопросов. В остальном всё стандартно — спрашивали, какой я игрок, как могу описать свою игру, какой психологический характер. Обычное собеседование.

— Рассказывали, что в некоторых клубах интересовались рейтингом в Uber.

— (смеётся) Такое спрашивали у тех, кто играл в Северной Америке.

— То есть вопросов про российское такси не было?

— Нет (смеётся).

— Евгений Кузнецов рассказывал об общении с тобой. Советовал ли тебе что-нибудь?

— Особо ничего не было. Кстати, смешная история — он же в интервью сказал, что я его «дядя Женя» называл. Думаю, он меня просто перепутал с кем-то, я к нему так не подходил (улыбается). С ним сразу нормально начали общаться. Если он видит какие-то моменты по ходу игры, то сразу старается подсказать. Это приятно, что он не грязью поливает, а наоборот — подсказывает.

— В игре со СКА показалось, что вы немного поконфликтовали.

— Нет, ничего такого не было. Наоборот, пару раз ещё друг другу после этого клюшкой по щиткам отбили. Всё нормально.

— Обсуждали НХЛ с ним?

— Разговаривали об этом, но пока ничего особенного не обсуждали.

«Я не из тех, кто чурается АХЛ»

— Роман Ротенберг сказал, что в сборной ты исполняешь ту роль, которую будешь исполнять в СКА.

— Посмотрим, нужно это всё наигрывать. Не вижу себя ни в какой роли, об этом надо спрашивать у тренерского штаба, где они меня видят. Решение зависит только от них.

Думаю, это будет хорошим плюсом. Будет понимание, что ложится чуть больше ответственности из-за доверия тренерского штаба. Нужно это доверие оправдывать.

— Ещё он говорил, что не видит смысла для тебя ехать играть в НХЛ не в первое звено.

— Моя мечта — играть в НХЛ. Я всё для этого сделаю. Меня ничего не остановит.

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— То есть начать в АХЛ, как Кучеров, например, готов?

— Да. Я не из тех, кто чурается такой работы.

— Задумываешься о получении приза лучшему новичку КХЛ по итогам сезона?

— Для меня важнее получать игровое время, закрепиться в составе. Это основная цель.

А там уже как карта ляжет.