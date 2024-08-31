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Хоккейная квалификация ОИ-2026, 2-й тур: результаты, счёт матчей, таблица, расклады, кто выйдет на Олимпиаду

Казахстан ждёт решающая битва со словаками! Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ
Егор Торишный
Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ
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Также за путёвки в Милан побьются ещё четыре сборные.

30 августа состоялся 2-й тур матчей финального квалификационного этапа хоккейного турнира ОИ-2026. Приводим краткие итоги игр.

Группа D

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Бреус (Лихотников, Панюков) – 01:45 (5x5)     1:1 Хербургер (Рорер, Ганаль) – 42:31 (5x5)     2:1 Гайтамиров (Асетов) – 52:12 (5x5)    

Сборная Казахстана днём ранее уверенно обыграла венгров благодаря бенефису Никиты Михайлиса, а сегодня провела гораздо более сложный матч с австрийцами. При этом казахстанцы быстро открыли счёт усилиями защитника «Торпедо» Дмитрия Бреуса, но затем скользкое преимущество держалось аж до начала третьего периода, пока австрийцы не отыгрались.

Через 10 минут Казахстан вновь вышел вперёд, отличился Тамирлан Гайтамиров. И в оставшееся время австрийцы уже не смогли забить в ворота Андрея Шутова. 2:1, минимальная победа подопечных Олега Болякина. Казахстан идёт в квалификационном турнире без поражений, а вот Австрия проиграла второй матч подряд со счётом 1:2 и лишилась шансов попасть в Милан.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
3 : 7
Словакия
1:0 Нильссон (Варга, Шебёк) – 03:16 (5x4)     1:1 Гривик (Немец, Цингел) – 04:15 (5x4)     1:2 Сукель (Лишка, Сикора) – 25:07 (5x5)     1:3 Грман (Цингел, Поспишил) – 36:55 (5x5)     1:4 Регенда (Поспишил, Иван) – 45:11 (5x5)     2:4 Барталиш – 45:39 (5x5)     2:5 Гудачек (Келемен) – 46:08 (5x5)     3:5 Барталиш (Эрдей, Хорват) – 47:07 (5x5)     3:6 Татар (Гривик) – 54:28 (5x5)     3:7 Лантоши (Гернат) – 54:45 (5x5)    

Сборная Венгрии замахнулась на сенсацию, открыв счёт в игре со Словакией на четвёртой минуте, но хозяева группы даже не дали сопернику толком порадоваться. Марек Гривик отыграл шайбу через 59 секунд, а во втором периоде словаки сделали результат, забросив две шайбы в ворота Адама Ваи.

Венгры отчаянно сражались в начале третьего периода, отвечая голами на голы словаков, но уровень команд всё-таки слишком разный. На 55-й минуте подопечные Крэйга Рэмзи окончательно дожали соперника, забросив две шайбы за 17 секунд, и оформили вторую победу подряд. Венгрия, как и Австрия, точно остаётся без ОИ-2026.

Группа Е

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Франция
Окончен
5 : 1
Словения
1:0 Тексье (Бертран) – 06:18 (5x5)     2:0 Тексье (Да Коста, Кринон) – 11:12 (5x5)     2:1 Урбас (Еглич, Грегорц) – 35:25 (5x5)     3:1 Тексье (Овитю, Да Коста) – 45:43 (5x4)     4:1 Бозон (Дюбе) – 46:15 (5x5)     5:1 Бозон (Дюбе) – 49:50 (5x5)    

В рижской группе куражится сборная Франции. После уверенной победы над Украиной «трёхцветные» столь же непринуждённо расправились и со Словенией. Главным творцом успеха стал Александр Тексье. Новичок «Сент-Луиса» оформил дубль в первом периоде, а в начале третьего разрушил надежды словенцев на намечавшийся камбэк, забросив и третью шайбу в матче. В оставшееся время встречи дубль оформил Тим Бозон, Словения распрощалась с надеждой сыграть на Олимпиаде в Италии.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 5
Латвия
0:1 Лочмелис (Индрашис) – 15:03 (5x5)     0:2 Букартс (Дзиеркалс, Балинскис) – 16:10 (5x5)     0:3 Эгле (Даугавиньш, Балинскис) – 29:22 (5x4)     0:4 Букартс (Балинскис) – 32:50 (5x4)     0:5 Индрашис (Букартс, Якс) – 34:28 (5x5)     1:5 Трахт (Захаров) – 48:27 (5x5)    

Точно не будет в Милане и сборной Украины, которая в столице Латвии потерпела второе подряд крупное поражение. Хозяева группы забросили две шайбы в первом периоде, три — во втором, так что третий отрезок превратился в формальность. В нём латвийцы не забили ничего, зато сами подсластили пилюлю голом Даниила Трахта.

Группа F

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Норвегия
Окончен
6 : 2
Великобритания
1:0 Торесен (Крогдаль, Косастуль) – 07:21 (5x5)     2:0 Торесен (Цуккарелло, Сольберг) – 09:26 (5x4)     3:0 Торесен (Олимб, Цуккарелло) – 20:35 (5x5)     4:0 Йоханнесен (Олимб, Петтерсен) – 30:38 (5x5)     5:0 Петтерсен (Олимб, Ольсен) – 36:27 (5x5)     5:1 Уоллер (Кирк) – 45:19 (5x4)     5:2 Дэвис (Руопп, Нилсон) – 52:13 (5x5)     6:2 Олимб (Петтерсен, Нёрстебё) – 52:33 (5x5)    

40-летний Патрик Торесен тащит Норвегию на Олимпиаду. В матче с Великобританией один из лучших легионеров в истории КХЛ оформил хет-трик уже к 21-й минуте, предопределив исход игры. К перерыву скандинавы уже выигрывали 5:0, в начале третьего отрезка британцы слегка подтянулись, но кардинально изменить ход встречи им было уже не под силу.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Япония
Окончен
2 : 3
ОТ
Дания
1:0 Накадзима (Хандзава) – 10:24 (5x5)     1:1 Рённбьерг (Труэ, Кох) – 11:01 (5x5)     1:2 Вайсе Матиасен (Поульсен, Кох) – 17:31 (5x5)     2:2 Фурухаси (Миура, Сато) – 36:08 (5x5)     2:3 Эллер – 63:45 (3x3)    

Хозяева группы едва не нажили себе серьёзных проблем, встретив серьёзное сопротивление со стороны японцев. Азиатская сборная открыла счёт в середине первого периода, датчане ещё до перерыва отыгрались и вышли вперёд, но японцы сделали 2:2 на 37-й минуте, а затем сумели удержать ничью до конца основного времени.

Однако сенсации не случилось. На 64-й минуте форвард «Питтсбурга» Ларс Эллер забросил решающую шайбу в ворота Юты Нарисавы к облегчению и радости трибун.

Турнирная таблица хоккейного квалификационного этапа ОИ-2026

Таким образом, сборные Австрии, Венгрии, Словении, Украины, Японии и Великобритании потеряли шансы на попадание в Милан. А 1 сентября нас ждут три решающих матча, в которых определятся три участника ОИ-2026. Латвия сыграет с Францией, Дания с Норвегией, а Словакия — с Казахстаном.

Расписание решающих матчей

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Дания
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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