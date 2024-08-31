Казахстан ждёт решающая битва со словаками! Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ

Также за путёвки в Милан побьются ещё четыре сборные.

30 августа состоялся 2-й тур матчей финального квалификационного этапа хоккейного турнира ОИ-2026. Приводим краткие итоги игр.

Группа D

Сборная Казахстана днём ранее уверенно обыграла венгров благодаря бенефису Никиты Михайлиса, а сегодня провела гораздо более сложный матч с австрийцами. При этом казахстанцы быстро открыли счёт усилиями защитника «Торпедо» Дмитрия Бреуса, но затем скользкое преимущество держалось аж до начала третьего периода, пока австрийцы не отыгрались.

Через 10 минут Казахстан вновь вышел вперёд, отличился Тамирлан Гайтамиров. И в оставшееся время австрийцы уже не смогли забить в ворота Андрея Шутова. 2:1, минимальная победа подопечных Олега Болякина. Казахстан идёт в квалификационном турнире без поражений, а вот Австрия проиграла второй матч подряд со счётом 1:2 и лишилась шансов попасть в Милан.

Сборная Венгрии замахнулась на сенсацию, открыв счёт в игре со Словакией на четвёртой минуте, но хозяева группы даже не дали сопернику толком порадоваться. Марек Гривик отыграл шайбу через 59 секунд, а во втором периоде словаки сделали результат, забросив две шайбы в ворота Адама Ваи.

Венгры отчаянно сражались в начале третьего периода, отвечая голами на голы словаков, но уровень команд всё-таки слишком разный. На 55-й минуте подопечные Крэйга Рэмзи окончательно дожали соперника, забросив две шайбы за 17 секунд, и оформили вторую победу подряд. Венгрия, как и Австрия, точно остаётся без ОИ-2026.

Группа Е

В рижской группе куражится сборная Франции. После уверенной победы над Украиной «трёхцветные» столь же непринуждённо расправились и со Словенией. Главным творцом успеха стал Александр Тексье. Новичок «Сент-Луиса» оформил дубль в первом периоде, а в начале третьего разрушил надежды словенцев на намечавшийся камбэк, забросив и третью шайбу в матче. В оставшееся время встречи дубль оформил Тим Бозон, Словения распрощалась с надеждой сыграть на Олимпиаде в Италии.

Точно не будет в Милане и сборной Украины, которая в столице Латвии потерпела второе подряд крупное поражение. Хозяева группы забросили две шайбы в первом периоде, три — во втором, так что третий отрезок превратился в формальность. В нём латвийцы не забили ничего, зато сами подсластили пилюлю голом Даниила Трахта.

Группа F

40-летний Патрик Торесен тащит Норвегию на Олимпиаду. В матче с Великобританией один из лучших легионеров в истории КХЛ оформил хет-трик уже к 21-й минуте, предопределив исход игры. К перерыву скандинавы уже выигрывали 5:0, в начале третьего отрезка британцы слегка подтянулись, но кардинально изменить ход встречи им было уже не под силу.

Хозяева группы едва не нажили себе серьёзных проблем, встретив серьёзное сопротивление со стороны японцев. Азиатская сборная открыла счёт в середине первого периода, датчане ещё до перерыва отыгрались и вышли вперёд, но японцы сделали 2:2 на 37-й минуте, а затем сумели удержать ничью до конца основного времени.

Однако сенсации не случилось. На 64-й минуте форвард «Питтсбурга» Ларс Эллер забросил решающую шайбу в ворота Юты Нарисавы к облегчению и радости трибун.

Таким образом, сборные Австрии, Венгрии, Словении, Украины, Японии и Великобритании потеряли шансы на попадание в Милан. А 1 сентября нас ждут три решающих матча, в которых определятся три участника ОИ-2026. Латвия сыграет с Францией, Дания с Норвегией, а Словакия — с Казахстаном.

Расписание решающих матчей