«Я обретаю новый дом в КХЛ». Интервью со звёздным американским новичком «Барыса»

Уилл Батчер сыграл почти 300 матчей в НХЛ и был открытием сезона в «Нью-Джерси», а теперь должен стать лидером клуба из Астаны.

Лет пять назад американец Уилл Батчер и не задумывался о переезде в КХЛ. Защитник, прошедший все ступени подготовки в институте американских национальных команд, провёл шикарный дебютный сезон в НХЛ, стал четвёртым бомбардиром «Нью-Джерси» в регулярке, и его, казалось, ждёт долгая и стабильная карьера в лучшей лиге мира.

Но вскоре после «бронзового» для Батчера и сборной США ЧМ-2018 у Уилла что-то пошло не так. Он стал проводить всё меньше матчей в сезоне, был обменян в «Баффало», а последние две регулярки и вовсе полностью провёл в АХЛ. В таких условиях Батчер решил бросить себе новый вызов и принял предложение «Барыса», где у него есть все шансы раскрыть свой потенциал и стать звездой всей нашей лиги, пройдя по пути Кевина Даллмэна и Даррена Дица.

О деградации карьеры в НХЛ, переезде из Северной Америки в Астану, амбициях «Барыса» и отношениях к дракам Батчер рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

«В первый день по прилёте в Астану я просто спал»

— Как тебе предсезонка в КХЛ?

— Всё великолепно. Нравится, как относятся тренеры, очень нравится дворец в Астане, команда подбирается сильная. Все ребята очень общительные, тренируемся, притираемся.

— Прошла адаптация? Привык к часовому поясу, климату?

— У меня заняло пять-шесть дней, чтобы привыкнуть ко времени. В первый день по прилёте в Астану я просто спал, но затем всё пошло полегче. Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме.

— Быт в Астане уже обустроен?

— Мы с другими легионерами живём все на одной территории в жилом комплексе. Нас всем обеспечили, так что всё великолепно.

— Как решился впервые в карьере уехать из Америки и умчаться на другой край земли?

— Мне позвонил Дэвид Немировски, и у нас состоялся отличный разговор. Я спрашивал у других игроков, которые играли здесь, услышал только положительные отзывы, и поэтому решил переезжать.

— Кто тебя консультировал?

— Я разговаривал с Райли Барбером, Энтони Луисом, другими игроками из КХЛ. Все говорили, что в Астане очень комфортно, и отмечали уровень лиги.

Дэвид Немировски во главе «Барыса» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Решил ехать в «Барыс» после разговора с женой»

— Выходит, тебе важно было приехать в команду с тренером-канадцем и большим количеством других легионеров?

— Это не было основной причиной. Но всё-таки немаловажно ехать к тренеру, стиль которого понимаешь.

— Были ли варианты продолжить карьеру в Северной Америке?

— Пара предложений имелась, но после разговора с женой было принято решение, что переезд в «Барыс» — отличный вариант. С командами НХЛ у меня шли переговоры, однако в них не было конкретики. «Барыс» же выразил предметную заинтересованность и сделал контрактное предложение.

— Рассматриваешь эту командировку в «Барыс» как возможность показать себя и как можно быстрее вернуться в Америку?

— Об этом ещё слишком рано говорить. Моя главная задача – здорово провести ближайший сезон, наслаждаться временем в Астане. К тому же жена приезжает ко мне через месяц.

«Фанаты «Баффало» — невероятные. Но они не могут понять, почему клуб всё время проигрывает»

— Пять сезонов подряд ты был в НХЛ, сыграл почти 300 матчей. Что потом пошло не так?

— Мне не давали возможности, неправильно использовали, где-то не давали достаточно игрового времени. Поэтому я решил что-то поменять, переосмыслить всё, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ всё, на что я способен. Мне сейчас необходимы развитие и доверие, чтобы я показал всё, что действительно умею.

— В своём первом же матче в НХЛ ты вошёл в историю «Нью-Джерси» (первым в истории франшизы набрал три очка в дебютной игре. — Прим. «Чемпионата»).

— Да, я был невероятно счастлив. Сделал свою работу, проявил себя и помог команде победить.

— Следишь сейчас за «Нью-Джерси?»

— Да, конечно. А Нико Хишир – мой хороший друг. Также я слежу за карьерой Павла Захи, который сейчас в «Бостоне», а кроме того, «мишек» тренирует Джим Монтгомери – он был коучем моей команды колледжа в Денвере. Так что пристально слежу за «Нью-Джерси» и «Бостоном».

Уилл Батчер в «Нью-Джерси» Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

— Почему «Дэвилз» с таким количеством талантов не удаётся пока даже приблизиться к Кубку Стэнли?

— Честно говоря, не знаю. Но у них есть определённые проблемы с вратарской линии, травмы в ней. Это, конечно, влияет. Там много классных хоккеистов, надеюсь, что в ближайшее время они станут чемпионами в НХЛ.

— Один год вы провели в «Баффало». Это действительно одна из самых депрессивных франшиз НХЛ?

— Могу сказать только, что, когда я играл там, фанаты были невероятными. Но при этом болельщики не могли понять, почему мы постоянно проигрываем! «Баффало» мне нравился, однако, конечно, на команду влияет тот факт, что она очень давно не была в плей-офф. Но у них много топовых проспектов, так что всё должно получиться рано или поздно.

«Если драка нужна для шоу, то пусть это лучше сделает мой одноклубник»

— Сильно вам в «Барысе» приходится перестраиваться, привыкать к другому хоккею?

— НХЛ гораздо сильнее АХЛ, это ни для кого не секрет. Но могу уверенно сказать, что КХЛ тоже значительно лучше, чем АХЛ, по уровню хоккея. Это вторая лига мира однозначно. И сейчас я обретаю здесь свой новый дом.

— «Барыс» будет жёсткой, по-спортивному злой командой?

— Конечно, мы будем стараться играть агрессивно. И пробовать добиться победы в каждом матче.

— Понравилась драка Натана Больё с Марком Вербой? Ты тоже можешь подраться?

— О, драка была великолепная. Если ситуация на льду будет того требовать, то, конечно, я скину перчатки без проблем. Однако если это нужно для шоу, то пусть это лучше сделает Натан (смеётся).

«Без России международные турниры обеднели. Сборной США важно играть с сильными командами»

— У тебя был успешный опыт в сборной США – вы взяли бронзу. Хочется вернуться в национальную команду?

— Если мне когда-то предложат сыграть на чемпионате мира, то я, разумеется, соглашусь. Но это вряд ли: я слишком старый для национальной команды, там таковыми считают всех, кому больше 24 лет (смеётся).

— Ты считаешь, что без сборной России международные турниры обеднели?

— Безусловно. Сборной США важно играть с сильными командами, какой является команда России. Мне хотелось бы, чтобы на турнирах выступали все сильнейшие.

Уилл Батчер в сборной США Фото: Petter Arvidson/Zuma/ТАСС

— Кого считаешь главной звездой КХЛ?

— Я, конечно, лучше смогу ответить после того, как сыграю против каждой команды. Но сейчас назову Никиту Гусева. Я играл вместе с ним, он великолепный мастер.