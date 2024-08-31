СКА не выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ. Есть 3 причины

СКА провёл очередную мощную трансферную кампанию — впрочем, как и всегда. И теперь подходит к старту сезона КХЛ в качестве едва ли не главного претендента на Кубок Гагарина.

Впрочем, как и всегда.

Но санкт-петербургский клуб не сможет выиграть трофей в этом году. Об этом говорят сразу несколько важнейших факторов.

Почему же СКА, несмотря на укрепление состава, приобретения новых суперзвёзд и статуса главного фаворита чемпионата, не завоюет Кубок? Давайте разберёмся.

Раздутый состав

Конечно, одной из главных проблем является то, насколько большой состав у команды с берегов Невы. Прямо сейчас, по данным официального сайта КХЛ, в стане СКА числится 69 хоккеистов. Игроков — на две команды!

Конечно, странно вариативность называть проблемой. Однако чем больше хоккеистов, тем тяжелее проводить тренировки, следить за развитием каждого, поддерживать мотивацию каждого игрока, подбирать оптимальный состав на ближайший матч, не сбивать игровой тонус. Тяжелее обучать стилю команды (если таковой вообще есть), тяжелее давать личные и общие установки на каждый матч, разъяснять ошибки и объяснять задачи — ведь только при постоянной игре можно запомнить всё, чего от тебя требуют, заучить все требования. Тяжелее развивать игроков. Неизбежно будут появляться проблемы с сыгранностью, поскольку в таких условиях невозможно создать нужную «химию». Механизм не будет работать как часы.

По сути, если каждому дать равное количество времени, то не окажется никого, кто сыграет больше половины чемпионата. О развитии и тонусе говорить тут не приходится.

Но так было бы в идеальном мире. В реальности же будет основа, которая, очевидно, проведёт большее количество времени на льду. Остальным придётся довольствоваться редкими возможностями, из-за чего ближайший резерв может потерять игровой тонус и мотивацию, не став достойной подмогой, когда это понадобится.

Это неизбежно приведёт к ухудшению результатов, что особенно ярко должно проявиться в плей-офф, где длинная скамейка важна, но настолько длинная может, наоборот, сыграть против команды.

Кроме того, в составе СКА большое количество молодёжи, которой необходимо почаще играть, чтобы качественно развиваться. Никто не поймёт, если такому огромному таланту, как Иван Демидов, по которому уже сходит с ума весь Монреаль, или перспективному Семёну Синяткину будут давать всего по паре минут в КХЛ, или если их вовсе отправят в МХЛ/ВХЛ.

А ведь у санкт-петербуржцев есть и другая молодёжь, которой нужно играть — и играть на высшем уровне.

Иван Демидов в сборной Фото: fhr.ru

Так что настолько большой состав не сделал СКА сильнее. Даже наоборот, в некотором смысле ослабил.

Проблемные новички

Однако важная деталь кроется не только в количестве игроков, но и в качестве.

Главной сделкой межсезонья безальтернативно стало подписание Евгения Кузнецова. Нет сомнений в том, что это талантливый нападающий, настоящая звезда и элитный плеймейкер. Тем не менее пока непонятно, как его встроить в состав, чтобы он мог приносить достаточно пользы.

В первых двух матчах предсезонного турнира имени Николая Пучкова Кузнецова выпускали по меньшей мере в пяти разных сочетаниях:

Рендулич — Кузнецов — Хайруллин;

Толчинский — Кузнецов — Хайруллин;

Толчинский — Кузнецов — Плотников;

Толчинский — Кузнецов — Григоренко;

Григоренко — Кузнецов — Бардаков.

И ни в одном из них Евгений не смог проявить себя.

Сейчас в СКА, как кажется, нет завершителя, которому Кузнецов мог бы регулярно ассистировать. А длина состава будто бы мешает подобрать достойную кандидатуру на место финишёра рядом с Евгением. Да, он и сам может решать, но всё-таки его любимое дело — кормить кого-то передачами.

Пока — некого. И это может стать серьёзной проблемой, которая заставит ещё чаще тасовать состав.

Другая проблема, связанная с Кузнецовым, заключается в его непростом характере. Когда Евгений мотивирован и старается, то он на самом деле один из лучших плеймейкеров в мире. Но ему, очевидно, сложно поддерживать мотивацию на постоянной основе. Велики шансы, что Кузя в какой-то момент вновь безвозвратно захандрит, и поделать с этим ничего нельзя будет. Если уж не получилось у Овечкина, молодого Спенсера Карбери и легендарного Рода Бриндамора, то вряд ли у кого-либо вообще получится. По крайней мере в СКА нужных людей сейчас точно нет.

А это, в свою очередь, вполне реально может повлиять на атмосферу в раздевалке, которую с такой глубиной состава контролировать и так почти невозможно. Кузнецов хоть и весёлый, улыбчивый парень, но также известен своим тяжёлым характером.

То же самое можно сказать и о другом хоккеисте, который с высокой вероятностью станет игроком СКА — о Тони Деанджело. Защитник также имеет непростой характер и может, как сейчас говорят, «токсичить» в раздевалке.

Есть вопросы и к его мотивации. В последнее время Деанджело играл совсем мало. Есть основания полагать, что в СКА он поедет за финансовыми условиями. Сможет ли Тони с такой мотивацией показывать необходимый уровень игры?

А самое интересное — топовый по меркам КХЛ защитник в санкт-петербургской команде не будет даже в первой паре. Там его место надёжно зацементировал Александр Никишин. Поэтому не совсем понятно, зачем вообще СКА берёт Деанджело, учитывая его послужной «токсичный» список и наверняка крупные бонусы в ведомости клуба.

Тони Деанджело Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Вот и выходит, что топовые приобретения не сыграют в плюс санкт-петербуржцам.

Неопытность тренерского штаба

За последние три года СКА ни разу не выходил в финал Кубка Гагарина. Команда дважды подряд попадала в финал конференции, но оба раза вылетала от ЦСКА.

А в прошлом сезоне, когда, казалось бы, хоккеисты должны были окончательно привыкнуть к системе, которую пытался привить тренерский штаб, СКА завершил борьбу за кубок уже во втором раунде, уступив более скромному во всех планах «Автомобилисту».

Может ли это говорить о том, что система не работает? Вполне. Но пока видимых изменений не было совершено. Может быть, тренерский штаб учёл ошибки предыдущих сезонов, но для клуба с такими возможностями три года выстроенной работы подряд не выходить в финал — это серьёзный звоночек. Звоночек, на который, кажется, пока что не отреагировали.

Кроме того, есть сомнения, что нынешний тренерский штаб способен решить проблемы, описанные выше.

По предыдущим сезонам было заметно, что хоккеисты, допустившие ошибку, зачастую отправлялись в запас на разный срок. С учётом ещё и длины скамейки и необходимости использовать большое число игроков, риск ошибки для хоккеистов повышается кратно. А это ведёт к сдержанности, страху и относительно надёжной, но пресной и безыдейной игре. С нынешним подходом ротации станет ещё больше, а результат — ещё хуже.

Если такая парадигма сохранится, то коснётся не только игроков ротации, но и звёзд команды. Звёзд с мнением, с тяжёлым характером. Сейчас в Санкт-Петербурге просто нет специалиста, достаточно гибкого и опытного, чтобы помочь таким ребятам справиться со сложностями, чтобы грамотно встроить их в команду. Поэтому если начнут зарождаться конфликты, то в какой-то момент непременно всполыхнут.

Потушить их будет некому.

***

Вот и выходит, что, с одной стороны, в целом проблем у СКА всего три, но с другой – все они системны и монументальны. Они настолько глубоки, что класс и звёздность хоккеистов не играют роли.

И просто новыми приобретениями их не получится решить.

Сможет ли СКА преодолеть эти проблемы и всё же побороться за Кубок Гагарина? Пока это кажется сомнительным. Впереди у санкт-петербургской команды тяжёлый сезон.

И, главное, пока не видно движений в сторону решения проблем.