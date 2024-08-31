«Его аура вызывала благоговение». Хоккейный мир прощается с Джонни Годро

Спортивный мир оплакивает погибших Джонни Годро и его брата Мэттью. Сложно вспомнить, когда в последний раз нас покидал хоккеист такого статуса в самом расцвете сил. Это третий действующий игрок, которого НХЛ теряет за последние 10 лет: в 2020-м форвард «Эдмонтона» Колби Кейв скончался после кровоизлияния в мозг, в 2021-м голкипер «Коламбуса» Матис Кивлениекс погиб из-за нелепого инцидента с фейерверком, упав в джакузи.

Болельщики несут свечи, цветы и джерси с №13 не только к арене в Коламбусе, где Джонни провёл два последних сезона, но и к арене в Калгари, где Годро дебютировал в лиге и превратился в звезду НХЛ. Многие бейсбольные клубы (МЛБ – единственная американская лига, которая сейчас проводит игры) почтили память Джонни, как и другие клубы из штата Огайо. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил: «Джонни Годро хоть и приехал из Соединённых Штатов, но хоккейные болельщики в Калгари и по всей Канаде будут помнить его как одного из наших. Сегодня наши мысли с его партнёрами по команде, друзьями и семьёй Годро».

Минута молчания в память о братьях Годро на бейсбольном матче Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Один из лучших и давних друзей Джонни — Бадди Робинсон. Форвард «Трактора» кардинально отличается от Годро и по стилю игры, и даже внешне из-за своих могучих габаритов, но выросшие в Нью-Джерси ребята дружили с детства. Они выступали за одну школьную команду, а потом воссоединились в «Калгари»: свой первый гол в НХЛ Бадди забил с передачи Джонни. Робинсон потом благодарил друга за это стейком, который приготовил сам. «Его жене придётся отвлекать Бадди от меня», — шутил Годро.

Несмотря на ужасные новости, Робинсон принял участие в предсезонном матче с «Амуром». Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил: «Я предлагал ему пропустить сегодняшний матч, потому что все мы знали, насколько он был тесно связан с семьёй Годро и с самим Джонни. Сегодняшней игрой он хотел почтить память друга. Это было его решение. В такой сложный для себя и для всего хоккейного мира момент Бадди показал свой характер и проявил уважение к другу».

«Годро стал Джонни Хоккеем не из-за того, что он переизобрёл хоккей или был лучшим среди своих современников, но из-за того, что он играл с невероятным удовольствием. Это была мальчишеская лёгкость, которая привлекала многочисленных юных последователей. У Джонни был блеск в глазах, который разливался по всему телу. Джонни был любим партнёрами по раздевалке во всех командах — и в НХЛ, и в сборной страны, и в университетском хоккее. Несмотря на свой рост, он взял штурмом хоккейный мир, используя технику и улыбку — и это подарок Джонни всем нам», — говорит многолетний колумнист журнала Sports Illustrated Майкл Фарбер.

«В его карьере было что-то голливудское: игрок, который казался слишком низким и слишком лёгким, не просто пробился в НХЛ, но и стал одной из главных звёзд лиги. Годро вдохновил тысячи людей своей игрой. Он обладал аурой, которая заставляла молодых игроков благоговеть, а фанаты на арене разевали рты, когда мимо них проходил Джонни. При этом в выходные он больше всего любил носить шлёпанцы, а его майку скорее можно было принять за запылённую тряпку», — добавляет автор The Athletic из Коламбуса Аарон Порцлайн.

«Годро, человек с тихим спокойным голосом и мягкой душой, умело ориентировался в мире гигантов, никогда не отказывал желающим получить автограф, никогда не отказывался от разговора с журналистами, никогда не игнорировал общественные мероприятия. Могут пройти десятилетия, пока «Калгари» вновь обретёт игрока такой же силы, как Годро, который заставлял фанатов трепетать уже тогда, когда он просто пересекал чужую синюю линию», — пишет журналист Sportsnet из Калгари Эрик Фрэнсис.

Кроме журналистов, своими воспоминаниями делятся не только многочисленные одноклубники Джонни, но и те парни, которые выходили играть против него. «Глубочайшие соболезнования семье Годро! Потрясающий товарищ по команде с самым большим сердцем и страстью к игре! Тебя будет не хватать, брат! Покойся с миром!» — написал вратарь Элвис Мерзликин, по которому три года назад жестоко ударила гибель соотечественника Кивлениекса, отразившаяся и на уровне игры.

«Сложно найти нужные слова в такой момент. Ты был не только отличным хоккеистом, но и классным человеком. Джонни всегда был одним из моих ближайших друзей, и мы могли иногда не общаться целую неделю, но всегда знали, что мы есть друг у друга. Сегодня в нашем доме нет ни одного глаза, который не тронула бы слеза», — написал защитник «Калгари» Расмус Андерссон. «Он обладал тысячеваттной улыбкой, которая приносила радость всем вокруг», — говорит бывший генменеджер «Флэймз» Брэд Треливинг.

Джонни Годро Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Кевин Хейз не пересекался в Годро в НХЛ, но вместе они играли за команду колледжа Бостона, которая в 2012-м стала победителем NCAA: чуть позже к ним присоединился и Мэттью Годро. Три года назад Хейз потерял своего старшего брата Джимми, который провёл 334 матча в НХЛ и оставил сына Бо. «Люблю тебя, Джон! Передавай привет папе Бо», — гласит лаконичный и грустный пост Хейза в соцсетях.

Есть реакция и в России. Игорь Ларионов вчера вспомнил трагическую аварию «Детройта»: «Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад в тот момент, когда наши детройтские ребята – Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов – попали в аварию. Это трагедия, которую трудно описать словами, это горе для их семей, для всего хоккея. Выдающийся хоккеист, хороший парень Джонни Хоккей… Ты задаёшься вопросом – за что, почему, но так распоряжается Всевышний».

Этим летом «Коламбус» подписал контракт с Шоном Монаханом. Карьеру классного форварда подкосили травмы, после которых он потерял место в первом звене «Калгари». В «Коламбусе» канадский центр должен был воссоединиться с Годро, с которым его связывала не только игра в одном звене, но и тёплые человеческие отношения. Теперь Монахан должен стать одним из тех людей, который будет поддерживать семью Джонни и Мэттью, которая потеряла «двух мужей, двух отцов, двух сыновей, двух братьев, двух зятьёв, двух племянников, двух двоюродных братьев, двух членов семьи».