«В КХЛ каждый год просто пытаются копировать чемпиона». Интервью с новичком «Сибири»

Максим Карпов прошедшей весной с третьей попытки смог-таки добраться до своего первого трофея на уровне КХЛ. Весь сезон нападающий был лидером команды Разина, однако во время плей-офф начал выпадать из заявки, а когда попадал, то оказывался в четвёртом звене. В интервью «Чемпионату» Карпов рассказал:

о двух проигранных финалах;

о Набокове и Гребёнкине;

когда понял, что в «Магнитке» он не останется;

о спаде в конце прошлого сезона;

по какой причине «Металлург» выиграл кубок;

почему выбрал «Сибирь».

«ЦСКА мной не интересовался»

– Уже почти месяц прошёл с момента вашего перехода, как влились в коллектив?

– Нормально, много ребят знал. Кого не знал, с теми познакомился. Всё хорошо.

– Турнир в Омске плавно подходит (интервью было записано 25 августа. — Прим. «Чемпионата») к концу, можете рассказать, насколько тяжело играть три игры за три дня?

– Да, давно уже такого не было в моей практике, чтобы три игры шли подряд. Но ничего, лучше мы будем играть, чем тренироваться.

– Что скажете по поводу того, что «Сибирь» нерезультативна на предсезонке?

– Плохо, конечно (улыбается), мы так не хотим. Думаю, что всё будет нормально, должно нас прорвать когда-то, и мы должны начать забивать.

– Как поступило предложение от «Сибири» и долго ли раздумывали над ним?

– Нет, когда уже начались сборы, «Сибирь» была одним из первых вариантов, и я почти сразу согласился.

– В начале лета ходили слухи, что вами интересуется ЦСКА.

– Это неправда.

– Вы на протяжении всей карьеры играли в топ-клубах, поэтому хотелось бы узнать, что именно перевесило в пользу «Сибири»?

– Наверное, тот факт, что появился потолок зарплат. Сейчас очень много игроков расходятся в разные команды, так что, думаю, тут ничего страшного. Все команды становятся сильнее из-за потолка.

Максим Карпов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

– Вы присоединились к команде не сразу, не застали часть сборов, не усложнило ли это подготовку к сезону?

– Дня четыре, наверное, пропустил. Скажу так, было нетяжело, но тренироваться с командой намного легче, чем одному.

– Начинали тренировочный процесс в сочетании с молодыми ребятами, лимитчиками. Не стало ли для вас это удивлением?

– Нет, спокойно всё. Я могу играть с кем угодно. Мне, наверное, просто давали вкатиться в процесс, потому что я какое-то время был без команды.

«Рассчитываю, что мы с «Сибирью» пройдём дальше первого раунда»

– «Сибирь» провела дома один предсезонный матч, поделитесь впечатлениями от атмосферы в матче с «Югрой».

– Не ожидал, что летом может столько народу прийти. Очень круто.

– Вы поиграли и на старом дворце в Новосибирске, какой из двух вам показался более атмосферным?

– Старый был очень атмосферным. Но, может быть, прошло ещё очень мало времени с момента постройки нового. Так я, конечно, помню тот стадион, когда там болельщики гнали вперёд. Думаю, на новом пройдёт немного времени и станет так же.

– У «Сибири» не удался прошлый сезон, есть ли в связи с этим давление перед предстоящим?

– Всё в штатном режиме у нас. Плохое надо забывать, стремиться только вперёд, так что, надеюсь, у нас всё получится. И я рассчитываю, что мы пройдём дальше первого раунда.

– Ваши коньки широко обсуждались в социальных сетях. Кому принадлежала идея нанести такой рисунок на них?

– Меня ещё со времён игры в Санкт-Петербурге называют Хищным карпом, это уже давно идёт. Тут просто решили, что можно сделать наклейки, ничего такого особенного. Вообще, я сам себя давно так назвал в интервью, с этого всё и пошло.

«За весь плей-офф при мне в большинстве команда ни разу не пропустила. Об этом никто не знает и не говорит»

– Вы проводили очень хороший регулярный сезон в прошлом году, но где-то в феврале настал спад. Можете поделиться вашими ощущениями, может быть, что-то случилось?

– Да бывает такое. Иногда я забивал, иногда – другие ребята из команды, мы же не в теннис играем, где «один на один» или «два на два». У нас команда, это нормально, что когда-то один забивает, потом – другой.

Максим Карпов в период игры в «Металлурге» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

– Ходила версия, что к вам повысил требования Разин после подписания контракта.

– Контракт-то должен был начать действовать со следующего сезона, при чём тут это? Как сравнивать настоящее и будущее? Я понимаю, что это слухи и кто-то что-то должен написать в прессе, это нормально.

– Насколько по вам ударило то, что по ходу плей-офф вы переместились в четвёртое звено, а иногда вообще не попадали в заявку?

– Вообще ничего страшного, главное, чтобы команда выигрывала. Не до личных достижений в плей-офф.

– Амбиции не давили, получается?

– Ну амбиции и команда – разные вещи всё-таки (смеётся).

– У спортсменов высокого уровня такое часто встречается.

– Считаю, что я в четвёртом звене хорошо свою роль выполнил. Никто не хочет вдаваться в подробности, например, за весь плей-офф при мне в большинстве команда ни разу не пропустила. Об этом никто не знает и не говорит. Понятно, что никто рояль таскать не хочет, все хотят отдавать и забивать, но всякое бывает. Главное, что мы выиграли, значит, всё было сделано правильно.

«Физически «Металлург» точно был сильнее «Локомотива»

– Можете рассказать, в чём феномен прошлогодней «Магнитки»?

– Все старались сделать, что умеют. Набоков ловил, Егор Яковлев нас сплачивал. Так можно, в принципе, сказать про каждого: кто-то забивал, кто-то отдавал. Просто так сошлись звёзды, где-то повезло, где-то правда были сильнее. Потихонечку, по крупиночке все внесли свой вклад.

– «Локомотив» перед финалом выглядел фаворитом, команда системная, где-то даже «роботизированная», но ни одной игры они у вас так не взяли. Как это произошло?

– Мы их разобрали, и где-то так сложилось удачно – одно без другого не работает. Тяжело так сказать. Может быть, где-то мы играли немножко нестандартно и ставили их в тупик, потому что, как все говорят, они немного роботизированные (смеётся). Наверное, в этом успех. Где-то, опять же, повезло. Но физически мы точно сильнее были.

Максим Карпов с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Расскажите про Илью Набокова, он очень быстро спрогрессировал.

– Конечно, хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Но дальше увидим, бывают подъёмы и падения.

– Какие шансы Никита Гребёнкин имеет для того, чтобы закрепиться в НХЛ?

– Думаю, у него всё получится. Может быть, чуть-чуть «мяска» ему не хватает, а так нормально.

– В какой момент поняли, что ваши пути с «Магниткой» разойдутся?

– По-моему, агент сказал мне об этом через неделю после окончания плей-офф, если я не ошибаюсь.

– Всё это время они искали пути вашего обмена?

– Я не хотел, чтобы меня меняли, смотря, опять же, какая команда. Но они ничего и не предложили.

– Думалось, что должны были быть варианты.

– У меня были, у «Магнитки» — нет (смеётся).

– Не видите ли необходимость в появлении профсоюза игроков?

– Который был, такого точно нам не надо. А чтобы узнать, какой будет, должны годы пройти, чтобы он себя показал.

– Вы сами подчеркнули в начале разговора, что на рынке много свободных агентов. Как вы думаете, это последствия победы «Металлурга», в составе которого было много молодых игроков?

– Да, а также то, что увеличили лимит на легионеров, в совокупности всё сыграло.

– Что вы об этом думаете?

– У нас каждый год такое. Какая бы команда ни выиграла, все остальные хотят сделать то же самое.

– Просто скопировать?

– Да, так же и делают. Как «Авангард» выиграл, все начали больших игроков набирать, когда Казань выиграла, все от обороны стали играть. Каждый год одно и то же.

– У вас, помимо прошлого сезона, было ещё два финала. Можете поделиться впечатлениями от тех проигранных серий за кубок?

– Хороший тогда сезон был в «Тракторе», мы играли четырьмя звеньями, все в обойме были. Тяжело было проиграть, но тогда я ещё не понимал ничего, думал, что ещё много финалов будет. Когда с «Магниткой» ЦСКА тогда проиграли, было намного сложнее пережить.

– Всплывал тот момент, когда вели в пятой игре в конце третьего периода?

– Да все моменты всплывали. Но ничего, хорошо, что с третьего раза сказка хорошо закончилась.