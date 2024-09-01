Традиция или бессмысленность? Предсезонные турниры КХЛ хотят отменить

Если использовать кулинарные сравнения, то предсезонка КХЛ — это удивительное блюдо. Оно одновременно пережарено и недожарено с разных концов, пересолено и переперчено, с одной стороны обжигает, с другой — как льдина. Команды выходят на игры с абсолютно разной степенью готовности: кто-то занимается очень умеренно и использует преимущество свежих ног, а кого-то нагружают по максимуму. Кто-то сразу же наигрывает основу, а кто-то до последнего даёт максимальное игровое время резерву и перемешивает все тройки.

Есть у нашей предсезонки и свои плюсы. В НХЛ далеко не всегда можно увидеть не просто трансляцию игр, а даже видео голов не всегда появляется — в КХЛ все игры давно транслируются в высоком качестве и бесплатно, а после прихода букмекеров предсезонные турниры получили лишний финансово-организационный апгрейд. Для журналистов это отличная возможность записать максимальное количество интервью.

Впрочем, главным событием этой предсезонки всё равно стал эпизод в Магнитогорске, где Андрей Разин увёл команду с площадки после силового Романа Абросимова на Даниле Вовченко. Скорее всего, здесь свою роль сыграл не только шок от того, что форвард «Металлурга» какое-то время недвижно лежал на льду, но и напряжённые отношения Разина с Олегом Леонтьевым — бывшим одноклубником и ассистентом в нескольких командах ВХЛ и КХЛ. Разинская филиппика в адрес экс-партнёра плавно переросла в критику формата предсезонных турниров в принципе.

Андрей Разин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Мемориал Ромазана – это не только турнир, но и дань памяти великому человеку! Но можно его переформатировать. К примеру, сыграть с «Трактором» две игры, одну в Челябинске, вторую — в Магнитогорске. По итогам определить чемпиона. Или мы едем в Челябинск на одну игру, «Трактор» едет в Уфу, «Салават» едет к нам. Три игры, три дерби, полные трибуны! И самое главное – хоккеистов легче настроить, они не будут терять концентрацию, процент получить травму в разы меньше», — написал главный тренер «Металлурга» в своём телеграм-канале. По такой схеме в последние годы старается работать «Торпедо», где Игорь Ларионов явно не привык к «Кубкам губернатора штата Мичиган» в НХЛ.

Аргументация Разина именно в случае Вовченко/Абросимов не совсем понятна. А если клубы будут сами выбирать соперников, то смогут выбирать и тех хоккеистов, которые не смогут применять такие силовые? Как показывает история, «кирпич» может упасть на игрока и во время банальной двусторонки. Например, осенью 2016-го в тренировочном лагере «Оттавы» защитник фарм-клуба Патрик Силофф силовым приёмом почти на весь сезон выбил дорогостоящего форварда Кларка Макартура, после чего Силоффа помчались бить свои же одноклубники.

Конечно, молодые игроки, игроки на просмотре на предсезонке всегда будут мотивированы намного больше обладателей больших контрактов, за которыми место в составе уже почти закреплено. Но Абросимов вряд ли таковым является: да, он новичок «Нефтехимика», но это второй по заработной плате защитник команды, которому доказывать ничего не надо. Опять же: можно выбрать для игры команду, где нет в основе игроков такого типа, но тренер соперника захочет проверить ближайший резерв, а уже там окажутся люди со сверхмотивацией.

Есть у речи Разина и другая сторона — про зрителей. Правда в этих словах есть. Условная «Лада» на этой предсезонке сыграла семь матчей, и с полными трибунами провела в лучшем случае две игры. Хоккеистам очень важен фактор полных трибун, а не уходящих вдаль рядов пустых кресел с парой сотен любителей ходить на матчи посреди рабочего дня — это абсолютно другая мотивация и нерв игры. И в НХЛ сложно представить себе такую ситуацию: там все игры проводятся либо на своих площадках, либо на нейтральном льду с хорошей хоккейной фанатской базой. Например, «Юта» перед переездом команды НХЛ обкатывалась так на соседних командах Тихоокеанского дивизиона.

Матч «Спартак» — «Динамо» на Кубке мэра Фото: РИА Новости

Однако главный аргумент за существование предсезонных турниров в условиях КХЛ — это логистика и организационное удобство команд. Как известно, география — это судьба, и российские просторы изначально ставят нашу лигу в положение, отличное от состояния НХЛ. Здесь те же клубы из Дальнего Востока, по которым бьёт множество факторов, снова находятся в неравном положении: свои сборы они проводят в Новогорске, Челябинске (как «Амур») или в Минске (как «Адмирал»). Они даже теоретически не смогут заглянуть на родной лёд.

Кроме того, организация матчей дома и на выезде — это постоянные разъезды, а даже небольшой перелёт может бить по организму спортсмена, из-за чего они часто предпочитают наземный транспорт. В Америке хорошо условным «Чикаго» и «Детройту», которых разделяет четыре часа поездки на автобусе: у нас клубов с таким соседством не так много. Не забываем, что теперь у нас ещё и есть и перекрёстный плей-офф, из-за которого тренеры хотят проверить клубы своей конференции против противоположной. «Автомобилист» вместо традиционных для себя кубков в Магнитогорске и Челябинске последние два года выбирает сначала Мемориал Пучкова, а потом — Кубок мэра Москвы.

Единственный 100-процентный аргумент для ухода от нынешней формы предсезонки — возможность сыграть все матчи при полных трибунах, но это актуально не для всех клубов и выглядит непростым в плане логистики. Может быть, с точки зрения чистого хоккея это не лучший вариант, но он лучше всего учитывает и удобство организации, и уже сложившуюся практику.