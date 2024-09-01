Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Словакия — Казахстан — 3:1 — обзор матча олимпийской хоккейной квалификации, сборная Словакии вышла на Олимпиаду-2026

Казахстан не едет на Олимпиаду. А лучшим игроком решающего матча стал словак из КХЛ
Дмитрий Сторожев
Отчёт Словакия — Казахстан — 3:1
Аудио-версия:
Комментарии
Подопечные Крэйга Рэмзи ожидаемо добились успеха на глазах у своих трибун.

1 сентября могло стать крайне успешным днём для казахстанского хоккея — мужская национальная команда имела возможность обеспечить себе первое за 20 лет участие в главном турнире Олимпийских игр. Последнее появление этой команды на таком первенстве датировано 2006 годом — тогда в Турине казахстанцы заняли пятую строчку в группе В, не сумели выйти в плей-офф и заняли общее девятое место из 12 возможных. Наибольшего же успеха в своей истории сборная Казахстана достигла в 1998 году, когда оказалась в восьмёрке сильнейших команд — правда, тогда и участников финального турнира было всего восемь.

Хотя на пути к попаданию в эту восьмёрку ей пришлось пройти квалификацию и предварительный раунд, решающий матч в котором казахстанцы проводили против сборной Словакии. Позиции последних были, естественно, более предпочтительными, однако тогда Казахстану удалось сотворить сенсацию, обыграв соперников со счётом 4:3, и выйти в финальный турнир.

До сегодняшнего дня квалификация на Олимпиаду в Милан и Кортина-д’Ампеццо складывалась для казахстанцев очень хорошо: в первом матче, состоявшемся 29 августа, подопечные Олега Болякина переиграли сборную Венгрии со счётом 5:2, а день спустя в напряжённой встрече оказались сильнее австрийцев 2:1, благодаря чему подошли к заключительному игровому дню с максимально возможным количеством очков в своём квартете.

Однако точно такой же максимум набрали и хоккеисты сборной Словакии, с которой казахстанцам и предстояло встретиться в последнем матче на пути к главному олимпийскому турниру — Австрию словаки обыграли с тем же счётом, а вот венграм они забросили семь шайб и пропустили три.

Материалы по теме
Казахстан ждёт решающая битва со словаками! Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ
Казахстан ждёт решающая битва со словаками! Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ

Помимо того, что Казахстану и так предстояло пройти самое сложное испытание на пути к заветной путёвке в Италию, дополнительная трудность заключалось в месте проведения решающего матча — как и предыдущие игры, эта встреча проходила в Братиславе, однако теперь казахстанцам противостояла не только команда на льду, но и мощная поддержка домашних трибун, которые должны были обеспечить дополнительное давление на гостей, и без того не являвшихся фаворитами.

Возможно, оно повлияло на казахстанцев уже на первой минуте встречи. Матч начался с выхода словаков «два в ноль», и лишь уверенная игра Андрея Шутова, который получил возможность постепенно привыкнуть к будущей домашней арене — в новом сезоне он будет играть за братиславский «Слован», — уберегла его команду от пропущенной шайбы уже после первого же броска.

Надолго, однако, сохранить ворота в неприкосновенности у Шутова не получилось. На четвёртой минуте Словакия получило право на первый розыгрыш численного преимущества. И уже спустя полторы минуты спецбригада большинства сказала своё слово. Петер Черешняк вывел на бросок Марека Гривика, который нанёс бросок в касание из правого круга вбрасывания. Шайба прошла мимо ворот, но от лицевого борта отскочила прямо на клюшку Роберту Лантоши, который поджидал её на дальней от Гривика штанге — Шутов не успел переместиться, благодаря чему словацкий форвард смог поразить пустой угол и открыть счёт в матче.

Словаки, кажется, смогли преодолеть внутренние распри:
В Словакии разгорелся огромный скандал из-за России. Это шанс для Казахстана?
В Словакии разгорелся огромный скандал из-за России. Это шанс для Казахстана?

В середине периода словаки удвоили преимущество — Самуэль Княжко оказался на левом фланге и разрезающей передачей нашёл Павола Регенду на противоположном краю площадки. Забытый обороной форвард с близкого расстояния не промахнулся.

После перерыва хозяева продолжили владеть инициативой и к середине встречи сделали положение казахстанцев ещё более печальным — в суматохе у ворот Шутова расторопнее всех оказался Адам Лишка. Форвард «Северстали» потратил две попытки, чтобы переиграть голкипера соперника, и со второго раза добился своего.

Однако ещё до ухода в раздевалки Никита Михайлис немного сократил отставание в счёте — автор хет-трика в первом матче оставил своей команде небольшую надежду на камбэк, впервые в этой игре пробив Самуэля Главая.

На третий период казахстанцы вышли в другом настроении — если раньше преимущество словаков было довольно ощутимым, то в заключительной двадцатиминутке гости начали гораздо активнее и создали несколько неплохих моментов у ворот Главая. Словацкий вратарь, впрочем, был надёжен и не позволил сопернику подобраться ближе во время стартового натиска, хотя первую половину периода Казахстан выиграл по броскам со счётом 9:2. Для сравнения, после первых двух отрезков словаки вели в этом компоненте 27:13.

Даже несмотря на то, что в один момент казахстанцы играли в большинстве, пробить Главая больше так и не удалось. Словакия сохранила преимущество и присоединилась к Дании и Латвии, которые сегодня чуть ранее обеспечили себе участие на Олимпиаде-2026, а лучшим игроком матча был признан Адам Лишка. Казахстан же в пятый раз подряд пропустит итоговый турнир.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android