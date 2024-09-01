Казахстан не едет на Олимпиаду. А лучшим игроком решающего матча стал словак из КХЛ

1 сентября могло стать крайне успешным днём для казахстанского хоккея — мужская национальная команда имела возможность обеспечить себе первое за 20 лет участие в главном турнире Олимпийских игр. Последнее появление этой команды на таком первенстве датировано 2006 годом — тогда в Турине казахстанцы заняли пятую строчку в группе В, не сумели выйти в плей-офф и заняли общее девятое место из 12 возможных. Наибольшего же успеха в своей истории сборная Казахстана достигла в 1998 году, когда оказалась в восьмёрке сильнейших команд — правда, тогда и участников финального турнира было всего восемь.

Хотя на пути к попаданию в эту восьмёрку ей пришлось пройти квалификацию и предварительный раунд, решающий матч в котором казахстанцы проводили против сборной Словакии. Позиции последних были, естественно, более предпочтительными, однако тогда Казахстану удалось сотворить сенсацию, обыграв соперников со счётом 4:3, и выйти в финальный турнир.

До сегодняшнего дня квалификация на Олимпиаду в Милан и Кортина-д’Ампеццо складывалась для казахстанцев очень хорошо: в первом матче, состоявшемся 29 августа, подопечные Олега Болякина переиграли сборную Венгрии со счётом 5:2, а день спустя в напряжённой встрече оказались сильнее австрийцев 2:1, благодаря чему подошли к заключительному игровому дню с максимально возможным количеством очков в своём квартете.

Однако точно такой же максимум набрали и хоккеисты сборной Словакии, с которой казахстанцам и предстояло встретиться в последнем матче на пути к главному олимпийскому турниру — Австрию словаки обыграли с тем же счётом, а вот венграм они забросили семь шайб и пропустили три.

Помимо того, что Казахстану и так предстояло пройти самое сложное испытание на пути к заветной путёвке в Италию, дополнительная трудность заключалось в месте проведения решающего матча — как и предыдущие игры, эта встреча проходила в Братиславе, однако теперь казахстанцам противостояла не только команда на льду, но и мощная поддержка домашних трибун, которые должны были обеспечить дополнительное давление на гостей, и без того не являвшихся фаворитами.

Возможно, оно повлияло на казахстанцев уже на первой минуте встречи. Матч начался с выхода словаков «два в ноль», и лишь уверенная игра Андрея Шутова, который получил возможность постепенно привыкнуть к будущей домашней арене — в новом сезоне он будет играть за братиславский «Слован», — уберегла его команду от пропущенной шайбы уже после первого же броска.

Надолго, однако, сохранить ворота в неприкосновенности у Шутова не получилось. На четвёртой минуте Словакия получило право на первый розыгрыш численного преимущества. И уже спустя полторы минуты спецбригада большинства сказала своё слово. Петер Черешняк вывел на бросок Марека Гривика, который нанёс бросок в касание из правого круга вбрасывания. Шайба прошла мимо ворот, но от лицевого борта отскочила прямо на клюшку Роберту Лантоши, который поджидал её на дальней от Гривика штанге — Шутов не успел переместиться, благодаря чему словацкий форвард смог поразить пустой угол и открыть счёт в матче.

В середине периода словаки удвоили преимущество — Самуэль Княжко оказался на левом фланге и разрезающей передачей нашёл Павола Регенду на противоположном краю площадки. Забытый обороной форвард с близкого расстояния не промахнулся.

После перерыва хозяева продолжили владеть инициативой и к середине встречи сделали положение казахстанцев ещё более печальным — в суматохе у ворот Шутова расторопнее всех оказался Адам Лишка. Форвард «Северстали» потратил две попытки, чтобы переиграть голкипера соперника, и со второго раза добился своего.

Однако ещё до ухода в раздевалки Никита Михайлис немного сократил отставание в счёте — автор хет-трика в первом матче оставил своей команде небольшую надежду на камбэк, впервые в этой игре пробив Самуэля Главая.

На третий период казахстанцы вышли в другом настроении — если раньше преимущество словаков было довольно ощутимым, то в заключительной двадцатиминутке гости начали гораздо активнее и создали несколько неплохих моментов у ворот Главая. Словацкий вратарь, впрочем, был надёжен и не позволил сопернику подобраться ближе во время стартового натиска, хотя первую половину периода Казахстан выиграл по броскам со счётом 9:2. Для сравнения, после первых двух отрезков словаки вели в этом компоненте 27:13.

Даже несмотря на то, что в один момент казахстанцы играли в большинстве, пробить Главая больше так и не удалось. Словакия сохранила преимущество и присоединилась к Дании и Латвии, которые сегодня чуть ранее обеспечили себе участие на Олимпиаде-2026, а лучшим игроком матча был признан Адам Лишка. Казахстан же в пятый раз подряд пропустит итоговый турнир.