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Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026: все участники, состав групп, сыграет ли сборная России

Есть все участники хоккейного турнира на ОИ-2026! Но кого пропихнут вместо сборной России?
Лев Лукин
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026
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Квалификационный этап прошёл без сюрпризов.

1 сентября завершился финальный этап квалификации хоккейного турнира ОИ-2026. В Риге, Братиславе и Ольборге проходили матчи трёх групп, в результате чего определились три участника Игр в Милане. Обошлось без сюрпризов, так что счастливчики определялись в очном соперничестве сильнейших сборных квартетов в последнем туре.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Окончен
5 : 2
Франция
0:1 Бертран (Тексье) – 00:21 (5x5)     1:1 Тралмакс (Рубинс) – 05:08 (5x5)     2:1 Букартс (Якс, Лочмелис) – 07:52 (5x4)     3:1 Аболс (Рубинс) – 23:48 (5x5)     4:1 Дзиеркалс (Якс) – 25:18 (5x5)     5:1 Рубинс (Мамчицс, Батня) – 39:32 (4x4)     5:2 Да Коста – 56:53 (5x5)    

В столице Латвии хозяева встречались с французами и пропустили быстрый гол уже на 21-й секунде от Шарля Бертрана. Помните такого форварда, с треском провалившегося в «Сибири»?

Но эту шайбу латвийцы восприняли, как вызов: к восьмой минуте они уже вели в счёте, а к концу второго периода были сняты все вопросы о победителе после пяти шайб в ворота Кентена Папийона. В заключительном отрезке единственный гол забил Стефан Да Коста, но это событие уже никак не могло повлиять на исход встречи. Команда Харийса Витолиньша едет на Олимпиаду.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Дания
Окончен
4 : 1
Норвегия
0:1 Цуккарелло (Сальстен, Торесен) – 00:26 (5x5)     1:1 Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 36:04 (5x5)     2:1 Йенсен (Элерс) – 38:03 (5x4)     3:1 Русселль (Элерс, Лассен) – 56:31 (5x5)     4:1 Русселль (Йенсен) – 58:33 (en)    

Самым интригующим представлялся поединок датчан и норвежцев. Особенно после того, как Дания в предыдущем туре лишь в овертайме справилась с японцами. Тут ещё Матс Цуккарелло уже на 26-й секунде огорчил Фредерика Андерсена, но впоследствии поводов для радостей у норвежцев уже не нашлось. Героем Дании стал Никлас Йенсен, перевернувший игру в конце второго периода – экс-игрок «Йокерита» сначала сравнял счёт, а через две минуты вывел свою команду вперёд.

В третьем периоде ещё один датский дубль оформил Патрик Русселль, на что не нашлось ответа даже у легендарного Патрика Торесена.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Казахстан
1:0 Лантоши (Гривик, Черешняк) – 04:54 (5x4)     2:0 Регенда (Княжко, Поспишил) – 12:21 (5x5)     3:0 Лишка (Сикора) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Метальников) – 35:52 (5x5)    

Сборной Казахстана нужно было совершить настоящий подвиг, чтобы вырвать у словаков путёвку на Олимпиаду, да ещё и на арене в Братиславе. Но подвига не произошло. К середине матча Словакия уже вела 3:0, затем забил Никита Михайлис, но на большее команды Олега Болякина не хватило.

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Все участники хоккейного турнира ОИ-2026

Таким образом, определились все двенадцать участников хоккейного турнира Олимпиады в Милане.

Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия;

Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания;

Группа С: Россия, США, Словакия, Латвия.

Но все мы понимаем, что шансы увидеть нашу команду в Милане невелики – политическая ситуация не становится лучше и спокойнее. Решение по сборной России будет приниматься ИИХФ в феврале-марте 2025 года, и нет реальных предпосылок к тому, чтобы оно сложилось в нашу пользу.

Кто в таком случае займёт место сборной России на ОИ-2026? И вот это очень интересно, так как прецедентов в истории не было, и нет чёткого регламента, как действовать в подобной ситуации. Будет ли это сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг ИИХФ среди всех сборных, не преодолевших порог квалификации? Или, может, команда Франции – лучшая, среди всех вторых мест в группах финального этапа квалификации? Непонятно.

Хотелось бы, конечно, чтобы Международной федерации хоккея не пришлось разрешать этот непростой вопрос и просто подтвердить участие сборной России. Но стоит ли верить в чудеса? Это уже каждый должен решить сам для себя.

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