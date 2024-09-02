Есть все участники хоккейного турнира на ОИ-2026! Но кого пропихнут вместо сборной России?

1 сентября завершился финальный этап квалификации хоккейного турнира ОИ-2026. В Риге, Братиславе и Ольборге проходили матчи трёх групп, в результате чего определились три участника Игр в Милане. Обошлось без сюрпризов, так что счастливчики определялись в очном соперничестве сильнейших сборных квартетов в последнем туре.

В столице Латвии хозяева встречались с французами и пропустили быстрый гол уже на 21-й секунде от Шарля Бертрана. Помните такого форварда, с треском провалившегося в «Сибири»?

Но эту шайбу латвийцы восприняли, как вызов: к восьмой минуте они уже вели в счёте, а к концу второго периода были сняты все вопросы о победителе после пяти шайб в ворота Кентена Папийона. В заключительном отрезке единственный гол забил Стефан Да Коста, но это событие уже никак не могло повлиять на исход встречи. Команда Харийса Витолиньша едет на Олимпиаду.

Самым интригующим представлялся поединок датчан и норвежцев. Особенно после того, как Дания в предыдущем туре лишь в овертайме справилась с японцами. Тут ещё Матс Цуккарелло уже на 26-й секунде огорчил Фредерика Андерсена, но впоследствии поводов для радостей у норвежцев уже не нашлось. Героем Дании стал Никлас Йенсен, перевернувший игру в конце второго периода – экс-игрок «Йокерита» сначала сравнял счёт, а через две минуты вывел свою команду вперёд.

В третьем периоде ещё один датский дубль оформил Патрик Русселль, на что не нашлось ответа даже у легендарного Патрика Торесена.

Сборной Казахстана нужно было совершить настоящий подвиг, чтобы вырвать у словаков путёвку на Олимпиаду, да ещё и на арене в Братиславе. Но подвига не произошло. К середине матча Словакия уже вела 3:0, затем забил Никита Михайлис, но на большее команды Олега Болякина не хватило.

Все участники хоккейного турнира ОИ-2026

Таким образом, определились все двенадцать участников хоккейного турнира Олимпиады в Милане.

Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия;

Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания;

Группа С: Россия, США, Словакия, Латвия.

Но все мы понимаем, что шансы увидеть нашу команду в Милане невелики – политическая ситуация не становится лучше и спокойнее. Решение по сборной России будет приниматься ИИХФ в феврале-марте 2025 года, и нет реальных предпосылок к тому, чтобы оно сложилось в нашу пользу.

Кто в таком случае займёт место сборной России на ОИ-2026? И вот это очень интересно, так как прецедентов в истории не было, и нет чёткого регламента, как действовать в подобной ситуации. Будет ли это сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг ИИХФ среди всех сборных, не преодолевших порог квалификации? Или, может, команда Франции – лучшая, среди всех вторых мест в группах финального этапа квалификации? Непонятно.

Хотелось бы, конечно, чтобы Международной федерации хоккея не пришлось разрешать этот непростой вопрос и просто подтвердить участие сборной России. Но стоит ли верить в чудеса? Это уже каждый должен решить сам для себя.