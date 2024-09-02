«Ови стареет». В Америке занизили место Овечкина в новом рейтинге?

В Северной Америке продолжают готовиться к новому сезону НХЛ. И неотъемлемой частью такой подготовки ежегодно становятся рейтинги лучших хоккеистов на данный момент.

В августе NHL Network составил топ лучших крайних нападающих лиги прямо сейчас. В него попали сразу четверо российских хоккеистов, причём Никита Кучеров и вовсе возглавил рейтинг. Это совершенно неудивительно, форвард «Тампы» абсолютно заслужил это.

Куда больше удивило место Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» попал в топ-20, однако расположился лишь на 19-й строчке!

Действительно ли Ови заслужил место только в конце второго десятка или же его позицию несправедливо занизили?

Весь топ

Для начала давайте посмотрим, кто вообще попал в рейтинг.

Почему Овечкин так низко?

Рейтинг формируется на основе того, как игрок проявил себя в прошлом сезоне, а не того, чего добился за всю карьеру. По такой логике условный Клейтон Келлер из «Юты»/«Аризоны», конечно же, ни за что не попал бы в топ — просто потому, что высшим достижением 26-летнего хоккеиста на взрослом уровне являются четыре попадания на Матч звёзд.

Но прямо сейчас американец сильнее, чем Овечкин. По крайней мере, уж точно не слабее. Играя за тонущую «Аризону», Келлер сумел набрать 76 (33+43) очков. У Александра — лишь 65 (31+34). Нападающий «Юты» и забил, и отдал больше, чем капитан «Вашингтона». Поэтому он и выше.

Поэтому и остальные выше.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Если Овечкин поднимется в этом списке NHL Network, кто упадёт? У Клейтона Келлера из «Юты» было 33 гола, 43 передачи и 76 очков в 78 матчах за «Аризону». Джейк Гюнцель из «Лайтнинг», который в прошлом сезоне поиграл за «Питтсбург» и «Каролину», забросил 30 шайб и 47 раз ассистировал, набрав 77 очков. Брэд Маршан из «Бостона», находящийся прямо перед Овечкиным на 18-м месте, забил 29 голов и отдал 38 передач, записав на свой счёт 67 очков в 82 встречах. Если фанаты хотят привести аргумент, что они должны поменяться местами и Овечкин должен быть выше Маршана, в этом есть смысл. Однако Алекс не поднимется намного выше», — написал журналист Washington Hockey Now Натан Мозер.

Если с теми, кто опередил Овечкина, всё понятно, то другой вопрос заключается в том, кого обошёл сам Ови.

«Некоторые вингеры в сезоне-2023/2024 показали результативность получше, но не попали в список 20 лучших крайних нападающих от NHL Network. К ним относятся Брок Бёзер из «Ванкувера» и Йеспер Братт из «Нью-Джерси». Бёзер закончил прошлый сезон с 40 голами и 33 передачами, набрав 73 очка в 81 матче. Братт, в свою очередь, забросил 27 шайб и отдал 56 передач, записав на свой счёт 83 очка в 82 встречах. Если бы оба опережали Овечкина в этом рейтинге, это можно было бы оправдать», — продолжает Мозер.

По данным StatMuse, в прошлом сезоне сразу 28 крайних нападающих набрали очков больше, чем Овечкин. При этом только среди правых вингеров Алекс занимает лишь 18-ю позицию по результативным действиям.

Получается, капитан «Вашингтона» оказался даже выше, чем должен был бы?

Возможно, в НХЛ по-прежнему надеются на Овечкина — и ждут от него высоких результатов. Наверняка послужной список нападающего всё ещё довлеет над экспертами и журналистами лиги.

«Некоторые фанаты могут считать, что Ови заслуживает быть выше в списке, но многие среди других крайних нападающих достигают пика своей карьеры и показывают лучшую результативность, чем он на данном этапе своей карьеры.

Реальность такова, что Овечкину 38 лет. В сентябре ему исполнится 39. Хотя 31 гол и 65 очков — это отличный сезон для многих игроков в лиге, для таланта калибра Алекса Овечкина это не то же самое. Он провёл девять кампаний с 50 и более голами. Его рекорд в карьере — 65 шайб», — напоминает обозреватель Washington Hockey Now.

Однако, возможно, такое место обусловлено как раз таки высокими ожиданиями от Овечкина. Не будем забывать, что от рекорда Уэйна Гретцки его отделяют всего 42 шайбы.

Свою роль наверняка играет и то, как нападающий «столичных» смог «зажечься» во второй половине прошлого сезона. Форвард забил 23 гола в 36 матчах. Если бы Овечкин прошёл весь чемпионат с такой скорострельностью, то завершил бы его с… 52 шайбами!

«В конце концов, эти рейтинги основаны на том, как хорошо игроки выступили в прошлом сезоне. То, что Алекс Овечкин забил 31 гол и набрал 65 очков в кампании-2023/2024, не означает, что он не может провести чемпионат-2024/2025 получше. Я уже говорил это раньше и скажу ещё раз: ему не хватает всего 42 голов до рекорда Уэйна Гретцки за всё время. Он забросил 42 шайбы в сезоне-2022/2023. Овечкин стареет, но это вовсе не значит, что он не сможет превзойти свои показатели прошлого сезона по количеству голов и очков. У него даже может быть шанс побить рекорд в этой регулярке, если он будет в ударе.

Эти рейтинги — забавное занятие для NHL Network, которое подготавливает к предстоящему сезону. Независимо от того, какое место Ови занимает в списке лучших крайних нападающих, он по-прежнему является важной частью нападения «Вашингтона». Сезон-2024/2025 уже почти наступил. Теперь болельщики увидят, как Овечкин играет в атаке и сколько побед одержат «Кэпиталз» как команда», — заключил Мозер.

Так что 19-е место Овечкина технически всё ещё несколько завышено, если учитывать основной критерий составления рейтинга. Эта позиция не отражает настоящего уровня хоккея нападающего на данный момент.

Но самое главное — Овечкин всё ещё способен провести такой сезон, что попадёт в топ-5 лучших вингеров НХЛ.

Вопрос лишь в том, получится ли у него.