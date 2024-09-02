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Как прошла Уральская классика, лето 31 августа 2024 года, репортаж из Магнитогорска, Яковлев, Панин, Амкал, SUBO

Звёзды КХЛ сыграли в футбол! Яковлев и Панин бросили вызов «Амкалу»
Дмитрий Сторожев
Как прошла «Уральская классика»
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«Уральская классика» теперь не только зимняя история.

Егор Яковлев и Григорий Панин не захотели дожидаться зимы, чтобы организовать очередную «Уральскую классику». Полюбившееся многим событие, ранее проходившее только на льду, приобрело новый формат — замёрзшая гладь озера Банного сменилась на искусственное зелёное поле магнитогорского парка «Притяжение», а коньки и шайба — на бутсы и мячи. Да, вы всё поняли правильно — 31 августа звёзды КХЛ проводили лето футбольным матчем.

О желании устраивать «Уральскую классику» не только зимой, но и летом организаторы рассказывали ещё во время предыдущего события, прошедшего в декабре 2023 года. От своей идеи они не отказались, благодаря чему два дня назад собравшиеся не только на трибунах, но и у экранов — трансляцию матча впервые вели на «Кинопоиске» — зрители смогли увидеть многих игроков «Металлурга» и «Салавата Юлаева» в непривычном для них амплуа.

Состав команды «Уральская классика» в целом получился довольно разношёрстным — здесь, помимо самих Яковлева и Панина, оказались и легендарный Сергей Мозякин, и экс-голкипер клубов Российской Премьер-Лиги Александр Будаков, и даже победитель шоу «Танцы. Битва сезонов» Антон Пануфник. Также зрители увидели Гуся и Баша — нападающих «Салавата» и «Металлурга» Матвея Гуськова и Данила Башкирова, фамилии которым пришлось наносить на форму из подручных материалов.

От «сталеваров» также приняли участие Илья Набоков и Егор Коробкин, который 31 августа праздновал свой день рождения. Незадолго до стартового свистка форвард пообещал забить два гола. Забегая вперёд — с этой задачей он не справился, зато неоднократно ассистировал Мозякину, принявшему участие не в одном голе своей команды.

Противостояла «Уральской классике» целая медиафутбольная команда — на выезд в Магнитогорск приехал «Амкал», который в этом сезоне уже успел пробиться в третий раунд Пути регионов Кубка России. В его составе были многие звёзды команды, а также экс-футболистка ряда российских клубов Ирина Подшибякина и бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин.

«Фантастическая атмосфера, столько много народа, а самое главное — детей. Это крутой проект для популяризации спорта!» — рассказал Гасилин по окончании мероприятия.

Предваряла футбольный матч большая автограф- и фотосессия — каждый владелец билета имел возможность подойти к любому из участников «классики», и желающих получить заветный автограф или сделать фотографию с кумиром было немало. Медиафутболисты едва не забрали себе всё внимание — толпа буквально облепила Фёдора Маслова (Федоса), который активно и не без юмора взаимодействовал с поклонниками.

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Сама игра прошла в лучших традициях выставочных матчей — игроки обеих команд стремились максимально развлечь публику красивыми финтами и комбинациями, а зрители на трибунах, бо́льшую часть которых составляли подростки, активно поддерживали участников встречи. Громче всего болели за блогера Субхана Мамедова, также известного как SUBO — за воротами находился целый фан-сектор, скандировавший исключительно имя одного из игроков сборной «классики».

«Круто, что мы подаём хороший пример молодежи и доносим до детей правильные спортивные ценности. Это масштабный проект!» — позже сказал SUBO.

Матч длился три таймопериода по 10 минут грязного времени, а в перерывах организаторы устроили игроками активности, которые приносили дополнительные голы победившей команде — например, одна из них предусматривала точное попадание по мишеням, прямо как на матче звёзд КХЛ.

Как прошла «Уральская классика»

Как прошла «Уральская классика»

Фото: Максим Шмаков, vk.com/ural_classics

Впрочем, преимущество, добытое в конкурсах, не помогло ни одной из команд одержать победу в основное время. Соперники поочерёдно выходили вперёд, однако победителя пришлось определять в серии буллитальти — это нечто среднее между буллитами и пенальти, где в ход шли и ноги, и клюшки. 14:14 за полчаса игры оказались итоговыми 15:14 в пользу «Амкала» — всё-таки более опытная с футбольной точки зрения команда смогла вырвать победу.

«Всё прошло очень круто, и все получили массу положительных эмоций! Много людей приехали и увидели, что у нас в Магнитогорске есть такой современный парк «Притяжение». Будем продолжать делать подобные мероприятия!» — рассказал Яковлев.

«Это классное мероприятие, где собрались футболисты, хоккеисты, блогеры, знаменитости и, конечно же, болельщики на трибунах. Получилась очень добрая и дружеская атмосфера. Кстати, приоткрою тайну. Зимняя «Уральская Классика» в этом году тоже состоится!» — добавил Панин.

Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на помощь тяжелобольным детям в благотворительный фонд «Потерь нет». А уже зимой, как и анонсировал Панин, «Уральскую классику» ждёт возвращение на лёд.

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