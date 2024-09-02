Топ-матчи вторника: старт сезона в КХЛ «Металлург» — «Локомотив» и US Open

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Посмотреть все события 3 сентября в Матч-центре
- 🎾 2:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, четвёртый круг
- 🎾 3:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14), US Open, четвёртый круг
- 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
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Время в материале указано по Москве.
🎾 2:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, четвёртый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: справится ли Свёнтек со второй россиянкой подряд?
Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно справилась в третьем круге с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Теперь в следующем раунде польская теннисистка сразится с ещё одной представительницей России — Людмилой Самсоновой. Ранее соперницы встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Ига — в Штутгарте-2022 и Дубае-2023. Победительница нового матча далее сыграет в 1/4 финала US Open с кем-то из пары Диана Шнайдер — Джессика Пегула.
🎾 3:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14), US Open, четвёртый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: доберётся ли Янник Синнер до Даниила Медведева?
Итальянец Янник Синнер пока успешно продвигается по сетке US Open. Он уже добрался до четвёртого круга, где сыграет с Томми Полом из США. Теннисисты ранее встречались трижды, и счёт пока 2-1 в пользу Синнера. Итальянец был сильнее в Мадриде-2022 и Торонто-2023, а Томми — в Истбурне-2022. Победитель нового матча далее померяется силами с кем-то из пары Нуну Боржеш — Даниил Медведев.
🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: возьмут ли ярославцы реванш за сухое поражение в финале Кубка Гагарина?
«Локомотив» очень качественно усилился в межсезонье, в том числе подписав и опытного Александра Радулова. «Металлург» смог сохранить лидеров, но в предсезонных матчах оставил неоднозначное впечатление. Так что, возможно, для команды Игоря Никитина открывается хорошая возможность взять реванш за поражение в финале Кубка Гагарина со счётом 0-4 и пополнить копилку клуба ещё одним трофеем. Но получится ли?