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Расписание спортивных матчей 3 сентября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: старт сезона в КХЛ «Металлург» — «Локомотив» и US Open
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 сентября
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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 02:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: справится ли Свёнтек со второй россиянкой подряд?

Первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно справилась в третьем круге с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Теперь в следующем раунде польская теннисистка сразится с ещё одной представительницей России — Людмилой Самсоновой. Ранее соперницы встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Ига — в Штутгарте-2022 и Дубае-2023. Победительница нового матча далее сыграет в 1/4 финала US Open с кем-то из пары Диана Шнайдер — Джессика Пегула.

Людмила пока успешно выступает на турнире:
Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку
Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку

🎾 3:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Интрига: доберётся ли Янник Синнер до Даниила Медведева?

Итальянец Янник Синнер пока успешно продвигается по сетке US Open. Он уже добрался до четвёртого круга, где сыграет с Томми Полом из США. Теннисисты ранее встречались трижды, и счёт пока 2-1 в пользу Синнера. Итальянец был сильнее в Мадриде-2022 и Торонто-2023, а Томми — в Истбурне-2022. Победитель нового матча далее померяется силами с кем-то из пары Нуну Боржеш — Даниил Медведев.

Янник оказался под прессом давления теннисной общественности:
«Он нарушил правила». Медведев прервал молчание по допинг-скандалу с Синнером
«Он нарушил правила». Медведев прервал молчание по допинг-скандалу с Синнером

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмут ли ярославцы реванш за сухое поражение в финале Кубка Гагарина?

«Локомотив» очень качественно усилился в межсезонье, в том числе подписав и опытного Александра Радулова. «Металлург» смог сохранить лидеров, но в предсезонных матчах оставил неоднозначное впечатление. Так что, возможно, для команды Игоря Никитина открывается хорошая возможность взять реванш за поражение в финале Кубка Гагарина со счётом 0-4 и пополнить копилку клуба ещё одним трофеем. Но получится ли?

Команда Разина отметилась на предсезонке не только игрой:
Скандал в КХЛ! Игрока «Металлурга» унесли на носилках, Разин сорвал матч
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Скандал в КХЛ! Игрока «Металлурга» унесли на носилках, Разин сорвал матч
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