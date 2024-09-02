Кузнецов принесёт СКА счастье? Что с вратарями «Динамо»? Вопросы к командам Запада КХЛ

17-й сезон КХЛ должен стать самым непредсказуемым в истории лиги. Раньше руководители лиги часто говорили, что НХЛ 100 лет, в отличие от нашего молодого проекта— а теперь их творение уже вполне великовозрастная детина, которая через год уже не должна получать никаких скидок на возраст. Ранжировать команды по местам уже имеет мало смысла — да и в условиях, когда рынок всё ещё кишит игроками, это будет тычком в небо. Поэтому пробежимся по важным местам команд лиги и начнём с Запада.

Смогут ли аутсайдеры бороться за плей-офф до конца сезона?

Плей-оффная интрига на Западе в прошлом году закончилась как-то неприлично быстро. «Витязь» де-факто отвалился ещё в сентябре; «Сочи» бодро смотрелся на старте благодаря стоявшим на голове вратарям, а потом снова выдал длиннейшую серию поражений; «Куньлунь» обходился без откровенных провалов, но никогда не приближался к восьмому месту достаточно близко для того, чтобы показать серьёзность намерений.

Летом вся западная тройка отстающих усилилась, и уже сложно сказать, что кто-то из них точно не попадёт в плей-офф. Слабее на бумаге выглядит «Сочи», но «леопарды» собрали сильный тренерский штаб — вернули Сергея Зубова, который в последний раз выводил команду в плей-офф, а также переманили одного из топовых помощников лиги Евгения Шалдыбина. Состав у «Сочи» беззвёздный, но новый-старый главный тренер вполне может построить из этого материала нечто похожее на прошлогоднюю «Ладу».

Состав «Витязя» не вызывает ощущения безнадёжности образца начала прошлого сезона: уже во второй половине прошлого сезона раскрылись выменянные у «Торпедо» Дарьин и Воробьёв, которым в подмогу сейчас едут новые легионеры и небольшой десант из СКА, где наибольший интерес вызывает юный Дмитрий Бучельников. Уже на предсезонке команда Павла Десяткова играла очень интересно, в духе новых трендов КХЛ. Ну а состав «Куньлуня», где перестали оглядываться на национальную команду, выглядит однозначно готовым к плей-офф. И тут уже вопрос в том, смогут ли Михаил Кравец и его штаб вышибить дух расслабленности из Мытищ, где легионеры оттягивались без особых турнирных задач.

Минское «Динамо» пройдёт с Шипачёвым дальше первого раунда?

На бумаге состав «Динамо» позволяет залетать в топ-4 конференции. В принципе, у минчан есть фантастические возможности: все хоккейные ресурсы республики работают на них, все клубы местной экстралиги с недавних пор превратились в де-факто фармы «Динамо». Добавьте к этому неограниченный в теории ресурс на легионеров, и мы получаем пусть не претендента на Кубок, но команду, которая должна пить у всех кровь. На самом деле минчане никогда не проходили первый раунд и до седьмого матча доходили лишь раз. Сейчас «Динамо» вообще полностью укомплектовало линию защиты легионерами, подписало лучшего бомбардира в истории КХЛ и утащило из НХЛ фигуранта секс-скандала, который в Россию без него не поехал бы.

Вадим Шипачёв (справа) Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Однако Дмитрий Квартальнов выглядит человеком, который может одновременно как вытащить эту команду, так и утопить её. Все знают, что Дмитрий Вячеславович с легионерами уживается не всегда гладко, а здесь их немало. Уже в прошлом году к «Динамо» были вопросы, когда клуб шатало, словно при Вудкрофте, и восьмое место было минимальным результатом с учётом отвалившейся троицы внизу. Увидим ли мы Квартальнова образца своих лучших сезонов или весь этот потенциал опять пропадёт?

Кто кого переатакует — «Торпедо» или «Северсталь»?

Первым пиар-агентом Андрея Козырева стал Роман Ротенберг, который сезон назад постоянно упоминал о важности ассистента Игоря Ларионова в том стиле, который показывало «Торпедо». В первый же год самостоятельной работы Козырев с меньшими ресурсами обогнал Ларионова в турнирной таблице, а «Северсталь» показала куда более интересный хоккей и была больше похожа на оригинальное «Торпедо», чем начавшие хромать на обе ноги нижегородцы.

И, например, защита у «Северстали» благодаря новым легионерам стала выглядеть интереснее. Калдис и Душак неплохо показали себя на уровне КХЛ, а торпедовские Китон Томпсон и Маркус Филлипс — образцы классических котов в мешке. Игроков с такой биографией (чемпионат Австрии и скромная игра в АХЛ) раньше можно было представить разве что в «Куньлуне». Судя по всему, это креатуры главного тренера, которому при неудачах двух канадцев будут припоминать слова про то, что легионеры должны быть уровня Кьеллини.

«Северсталь» рискует столкнуться с «синдромом второго сезона» у большинства её игроков — однако их могут заменить другие молодые ребята, которые очень классно показали себя на предсезонке. «Торпедо» же должно как-то уйти от странных шатаний концовки прошлого сезона. На днях Антон Сизов, которого полгода мурыжили в «Торпедо» за «токсичность», отпустил шпильку в адрес некоего «тепличного ребёнка», и эзопов язык нового динамовца легко читался. Кроме того, сам же Ларионов подмочил свою репутацию публичного спикера странными претензиями в адрес персонала клуба — и здоровым это точно не выглядело. Предсезонка, где «Торпедо» в трёх матчах московского турнира ни разу не переваливало за 25 бросков в матче, как бы намекает на изменение стиля.

Алексей Кручинин сменил «Торпедо» на Северсталь» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сможет ли «Спартак» стать самым успешным клубом Москвы?

«Спартак» с точки зрения игровой философии можно отправить к «Северстали» и «Торпедо», но возможности у клуба всё-таки другие. Хотя в «Спартаке» очень не любят тратить много денег на контракты, зашивая много денег в бонусы, от возможности поиграть в Москве не откажется никто. Возможно, благодаря этому клуб не понёс потерь, сохранив весной и Ивана Морозова, и Михаила Мальцева, которые могли в очередной раз захотеть попробовать свои силы в НХЛ. Несдержанность на видео позволила красно-белым привезти в Москву Адама Ружичку — а два других словака команды будут следить, чтобы из белых порошков Ружичка касался только стирального.

Сейчас у «Спартака» не должно быть проблем с глубиной: её должны в том числе обеспечивать Мальцев, который в прошлом году приехал далеко не сразу, а также новичок Биттен. Экс-форвард «Сент-Луиса» уже на предсезонке показал себя честным и самоотверженным бойцом, отлично вписывающимся во второе звено. И если «Северстали» пока надо сохранить позиции, «Торпедо» — прийти в себя, то от «Спартака» можно ждать большого шага вперёд.

Неужели по «Динамо» опять ударит вратарская позиция?

Популярный американский мем — плакат протестующих с надписью: «Наши ожидания не были высоки, но чёрт побери!». Вот такой «чёрт побери» пока происходит у Хантера Миски, который приехал из немецкой лиги с довольно печальной статистикой в регулярном сезоне и тут же крайне посредственно провёл московский предсезонный турнир. Экс-вратарь системы «Колорадо» по карьере показывал в плей-офф статистику лучше, чем в регулярке, но до этого плей-офф ещё надо дойти, а то так можно получить и досрочное расторжение.

Хантер Миска Фото: РИА Новости

Менеджмент «Динамо» славно постарался в межсезонье и собрал чуть ли не самую сбалансированную команду лиги — трансфер Сизова в последний час перед стартом сезона стал завершающим мазком на этой картине, где пейзаж оживляют звёздные новички Комтуа и Слепышев. Однако главную проблему прошлого плей-офф клуб и не решил: нельзя сказать, что Миска — это очевидный апгрейд Ильи Коновалова, который весной играл на фоне травмы. Может быть, Максим Моторыгин в этом году совершит мощный прогресс а-ля Набоков и Исаев?

Как Илья Воробьёв прокачает армейскую молодёжь?

В прошлом финале играли молодые «Металлург» и «Локомотив» — и ЦСКА со своим средним возрастом в 25,2 года прямо сейчас обоих финалистов. У армейцев лишь два игрока старше 30 лет: капитан Никита Нестеров и швед Фредрик Классон, которым по 31 году. Это омоложение произошло после возвращения кучи игроков, которые по разным причинам застряли где-то в чистилище между НХЛ и АХЛ. Тот же Руслан Исхаков, скорее всего, не заиграл в системе «Айлендерс» только из-за габаритов.

Однако чего точно нет у Ильи Воробьёва — репутации тренера, который доводит молодёжь до ума. Даже в последнем сезоне Ильи Петровича в Магнитогорске, когда половина ветеранов команды скорее имитировали игру в хоккей, тот же Юров получал крохи игрового времени, Гребёнкин поехал в «Амур», Канцеров сидел в запасе. Конечно, новичкам ЦСКА не по 20 лет, однако на уровне КХЛ большинство этих игроков всё равно надо доводить до ума. При этом у Воробьёва пока ещё и очень скромный по числу тренерский штаб — лишь два ассистента (Бабенко и Попов).

Илья Воробьёв Фото: РИА Новости

Большинство лидеров команд Воробьёва были уже состоявшимися хоккеистами — и это не хорошо и не плохо, это просто факт. Поэтому сейчас у опытного тренера появляется новый вызов, который усложняется прекрасно известной армейской нетерпеливостью. Года для доведения до ума здесь не будет: в ЦСКА требуют всё, сразу и как можно быстрее.

Радулов покажет машине «Локомотива» разнообразие маршрутов?

У «Локомотива» в последние годы есть паттерн, который сохраняется при разных тренерах: у ярославских игроков очень мало ярких индивидуальных перформансов. После возвращения клуба в КХЛ лишь один игрок «Локо» (Брэндон Козун) пробил отметку в 50 очков, еще пять раз игроки команды набирали 40+ очков. Для сравнения: на этом же отрезке игроки «Сибири» переваливали отметку в 40 баллов 14 раз, «Витязя» — девять раз, «Нефтехимика» — семь раз. Можно сказать, конечно, что Ярославль очень давно ставит на системность, но в финале как раз по команде било то, что там некому было принять классное нестандартное решение.

Станет ли таким Александр Радулов? Даже в прошлом, довольно корявом для «Ак Барса» сезоне, цифру в «40» он выбил. Игроков с таким резюме в Ярославле, быть может, и не было после возрождения команды, а звёзды, хорошо проявлявшие себя в других местах, часто проваливались. Этому «Локомотиву» кровь из носа нужен человек, который не будет двигаться в одной колее, и от Радулова можно ждать внезапности. Иногда, как в случае с Кириллом Воробьёвым, она не идёт на пользу — ну так и товарищ Мао, как признано официально, был прав только на две трети, а не во всех решениях.

А вдруг Кузнецову надоест стиль игры СКА?

Петербургская мегаломания в очередной раз проявилась в стремлении сделать презентацию «как у Мбаппе и даже круче». СКА и правда нарисовал красоту, которую ранее в КХЛ не делали — можно представить, что линейка всевозможной атрибутики с Евгением Кузнецовым будет пользоваться большой популярностью. Однако параллельно с этим на №92 навесили кучу моральных вериг: тут тебе и капитанская нашивка, которую в Питере можно потерять спустя пару недель после старта сезона, и заявления «зачем детям смотреть НХЛ, когда у нас есть Кузнецов», и даже апелляция к китайским зрителям. Что сверхтребовательный Ротенберг говорит за закрытыми дверями, и представить сложно.

Евгений Кузнецов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Вопрос с тем, как Кузя адаптируется к стилю СКА, снова остаётся открытым. На домашнем турнире петербургская команда не изменила себе образца прошлого сезона и всё так же шарашила всё на ворота, набивая 50-60 бросков, но не особо качественных. Партнёры Кузнецова по звену менялись с калейдоскопической быстротой, и здесь снова отличий от прошлогоднего СКА нет. В общем, Кузнецов приехал в «Каролину» на максималках — в оригинальной «Каролине» он быстро скатился в четвёртое звено и на второй год оставаться там не захотел. Но надо учитывать, что великая сила Кузнецова — в его непредсказуемости, и Евгений вполне может перевернуть все эти факторы в свою пользу.