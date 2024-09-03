«С Радуловым чувствуешь, что успех будет у нас». Интервью с лидером «Локомотива»

Уже сегодня, 3 сентября, стартует очередной сезон КХЛ, но ещё свежи воспоминания о финише прошлого чемпионата. «Локомотив» в финале всухую уступил «Металлургу», однако ярославцы оставили мощное впечатление в плей-офф, а одним из лидеров команды прямо по ходу кубковых матчей стал форвард Максим Берёзкин. Уроженец Читы, выступающий в системе «Локомотива» с детских лет, стал лучшим бомбардиром и снайпером железнодорожников и главным героем невероятной серии с «Авангардом».

Перед стартом нового сезона, в котором «Локомотиву» и Берёзкину многое придётся доказывать, нападающий ярославцев дал интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал:

— о снайперском феномене на омской арене;

— о понимании новой роли в команде;

— о 0-4 в финале с «Металлургом» и труднейшей серии с «Авангардом»;

— о столкновении Фукале и Шалунова в полуфинале с «Трактором»;

— о сравнении «Локомотива» с «Флоридой»;

— об особенном чувстве перед ярославскими болельщиками.

«Спрашиваю с себя как с полноценного лидера «Локомотива»

— Как прошла предсезонка?

— Всё отлично. Были интенсивные тренировки с нагрузкой, эмоционально отдохнул. Хотелось уже скорее на коньки встать, играть в хоккей, ощутить эту атмосферу матчей.

— «Локомотив» сыграл на турнире в Омске против «Трактора», «Авангарда».

— Да, это отличный опыт, отличная тренировка перед регуляркой. С «Авангардом» у нас вообще недавно серия была семиматчевая, мы друг для друга уже принципиальные соперники. Ещё и болельщиков пришло немало, вот и получился такой матч кость в кость. Околоплей-оффная такая рубка.

— Прошлый сезон считаешь для себя прорывным?

— Я так не рассматривал. Просто хочу прибавлять от сезона к сезону, не останавливаться на месте, расти.

— Начало прошлого года вышло не слишком удачным, что помогло потом добавить?

— Да понятно, что я не набрал 30 очков за один месяц, но так довольно спокойно поправлял статистику, держал себя в форме. Не думал сильно о результативности. А в плей-офф уже нет места слабости, отговоркам, и за счёт этого показал хорошую игру.

— Ты забиваешь практически в каждом матче в Омске. Местная арена так вдохновляет?

— Да, я тоже обращаю на это внимание уже (смеётся). Это ещё с прошлого Кубка Блинова пошло. Мне очень нравится здесь играть, сама арена, лёд хороший. Любимая арена, получается! Но только после ярославской, конечно.

— В прошлом плей-офф уже почувствовал себя тем, кто тащит команду?

— Да, появилось такое ощущение. Мне было важно, чтобы команда выигрывала и я помогал ей давать результат. Сейчас уже спрашиваю с себя как с полноценного лидера «Локомотива».

Максим Берёзкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Металлург» в финале был лучше готов в плане эмоций. А мы находились не в идеальной форме»

— Игорь Никитин – прекрасный психолог. Он мотивирует кнутом или пряником?

— Да и так, и так. Он умеет похвалить, но умеет и очень строго спросить. Учит нас быть ответственными за свои действия.

— Ты называл ЦСКА криптонитом, проход которого откроет «Локомотиву» дорогу к Кубку Гагарина. Чем удивила «Магнитка» в финале?

— Не скажу, что чем-то удивила. Все матчи были близки по счёту, но кто это вспомнит? Игры-то были равные, просто им где-то больше повезло. Плюс мы находились не в идеальной форме.

— Никитин взял вину на себя после финала. Мол, не смог удержать команду в тонусе.

— Тонуса нужного, может, не было только в начале первого матча финальной серии. Когда долго не играешь, то отвыкаешь. Потом-то подразбежались мы, стали рубиться кость в кость. Игорь Валерьевич взял вину на себя, но каждый в «Локомотиве» может это сделать.

На самом деле, даже при счёте 0-3 мы все понимали, что можем спокойно вернуться в серию. За примером далеко ходить не надо – «Эдмонтон» в финале НХЛ сделал 3-3 с 0-3. В нашей команде никто не сомневался в своих силах, было достаточно сил и эмоций. «Металлург», я думаю, просто был лучше готов в плане эмоций, чем мы. Им помогла победа в седьмом матче полуфинала с «Автомобилистом», они на этом подъёме зашли в финал и смогли выиграть первый матч. А первый матч очень много значит.

— «Авангард» чуть не перевернул четвертьфинальную серию после смены тренера. Не понимали, как играть против Звягина?

— Да там команда-то мастеровитая, люди кубки выигрывали. Хоккеисты там всё сами прекрасно понимали, особенно после 0:7 во второй игре. Вот собрались, плюс где-то везение на их стороне было, вспомните хотя бы победный гол в овертайме третьего матча: наших четверо в воротах, а шайба всё равно залетает.

«Авангард» — красавчики, что вернулись, преподали нам отличный урок. Но в седьмом матче было невероятно приятно победить, особенно в Омске.

— Пожалуй, иногда седьмые матчи лучше играть в гостях, где нет дополнительного давления трибун?

— Не могу говорить за всех, но для меня так и есть. При своих болельщиках понимаешь, что в случае поражения потом выходить с арены, смотреть в глаза людям.

— Не было паники, когда счёт стал 3-3?

— Никакой паники. Мы просто должны были в очередной раз попытаться сыграть в наш лучший хоккей. Все мысли были о седьмой игре, не вспоминали пятый и шестой матчи. У нас было короткое собрание по прилёте в Омск, нам показали наши лучшие моменты в плей-офф, и команда ещё больше сплотилась. Вышли заряженные, на кураже, сумели открыть счёт в первом периоде. И время стало играть на нас, а потом я ещё и второй гол забил…

Максим Берёзкин с партнёрами после гола в седьмой игре серии с «Авангардом» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Может, и ожидали заварушки в Челябинске. Но «Локомотив» был готов абсолютно ко всему»

— У тебя, как у ещё очень молодого игрока, получается иметь короткую память и не позволять эмоциям брать верх?

— Да понятно, что иногда перехлёстывают… Но Игорь Валерьевич умеет успокоить и направить наши эмоции в нужное русло.

— Читал прессу во время плей-офф, когда «Локомотиву» перед финалом многие уже отдали Кубок Гагарина?

— Нет, уже потом, когда сезон закончился, что-то читал. Но я и сам понимал, что мы считаем себя фаворитами. Зато потом понял, что финал — вообще отдельное соревнование, нет смысла смотреть, что было до решающей серии.

— Ожидали что «Трактор» будет мстить за Фукале в челябинских матчах?

— Там такая нелепая ситуация произошла в этом столкновении, у Макса Шалунова конёк проскользил, он не смог затормозить. На ровном месте всё случилось. Точно так же можно, заходя на вираж на ворота, получить в спину от защитника и во вратаря въехать. Шалунов же не влетел в Фукале на какой-то бешеной скорости, просто несчастный случай.

Может, и ожидали какой-то заварушки в Челябинске, но мы были абсолютно готовы ко всем возможным стычкам. А так — вышли и всё доказали игрой.

«Макдэвид что творил в финале НХЛ? Но «Флорида» — красавчики. Их пример у нас перед глазами»

— Обсуждаете молодёжью в команде, кто кем выбран на драфте НХЛ? Сурин с Бутом и Симашевым – первораундники.

— Да, конечно, есть такой момент. Интересно смотреть на всё это, кого из парней драфтуют. Сейчас Егора поздравил от души, в прошлом году Симу и Бутяру поздравлял. Они красавчики, что тут скажешь.

— Как Симашев и Бут отнеслись к тому, что «Аризона» переехала в Юту?

— Говорят, что там всё отлично. Хотя я думаю, что в любой команде НХЛ хорошие условия. Симашев вот туда ездил, тренинг-кемп лёгкий был, он в восторге от атмосферы.

— Дмитрий как-то изменился после такого высокого выбора на драфте?

— Он мне вот недавно говорил, что у него огромная мотивация доказать, что его не зря под шестым номером выбрали. На тот момент это было удивление, но как он сейчас играет – всё становится на свои места.

— Сам посматриваешь в сторону НХЛ?

— Стараюсь думать только о конкретном сезоне. Я игрок «Локомотива», а дальше уже будет видно, как карьера пойдёт. Иногда переписываюсь с людьми из «Эдмонтона», однако какого-то общения с боссами нет.

— Но за «Ойлерз» следишь?

— А я в принципе за НХЛ слежу. И так уж вышло, что и мы, и «Эдмонтон» до финала дошли в прошлом сезоне. Не ожидал от них такого результата, такого камбэка в финале, однако сумасшедший характер показали. А Макдэвид что творил? По четыре очка за матч начал набирать! Невероятный просто игрок. В седьмом матче у них должен был быть лучше эмоциональный фон, но «Флорида» — красавцы. Настроились на конкретную игру и забрали Кубок.

— В межсезонье пришёл нетипичный для «Локомотива» игрок – Александр Радулов. Что-то он внёс новое в раздевалку?

— Радулов – очень энергичный, всегда со всеми разговаривает, всех подбадривает. Такой эмоциональный фон у него… Чувствуешь, что успех будет у нас. Вот так я ощущаю.

— Ты смотришь на него как на звезду или как на рядового одноклубника?

— Конечно, как на одноклубника, но в то же время понимаешь, что он звезда нашей лиги. При этом в команде у нас все равны, а сам Радулов – очень командный человек и хоккеист.

— Ярославль давно не видел победы «Локомотива», в прошлом году было очень близко. Есть какое-то особенное чувство перед болельщиками?

— Безусловно. Нам нужно доказать, что поражение в финале было ошибкой. И пример перед глазами – «Флорида». Сначала проиграли финал без вариантов по счёту, а сейчас забрали Кубок. Мы можем сделать то же самое.