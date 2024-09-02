В КХЛ может появиться новый клуб из Москвы, России нашли замену на ОИ. Итоги дня в хоккее

Дайджест главных новостей из мира хоккея за 2 сентября.

Американские журналисты «номинировали» Мичкова на «Колдер Трофи»

Журналист сайта НХЛ Уильям Дуглас считает нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова одним из фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку предстоящего сезона.

«Помимо Логана Стэнковена из «Далласа», есть ли ещё хоть один новичок-форвард, более готовый к НХЛ, чем Матвей Мичков? 19-летний правый крайний набрал 41 очко (19 голов, 22 передачи) в 47 играх прошлого сезона за «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге, что является наибольшим показателем среди игроков моложе 20 лет. Он набрал 66 очков (30 голов, 36 передач) в 91 игре КХЛ в течение трёх сезонов. Мичкова не ждали в НХЛ до начала сезона-2026/2027. Но последние два года его контракта в КХЛ были выкуплены, и 1 июля «Флайерз» подписали с ним трёхлетний контракт новичка», — цитирует Дугласа пресс-служба лиги.

Помимо Мичкова, в числе главных претендентов на «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне журналисты официального сайта НХЛ назвали Маклина Селебрини («Сан-Хосе»), Каттера Готье («Анахайм»), Рутгера Макгроарти («Питтсбург»), Уилла Смита («Сан-Хосе»), Логана Стэнковена («Даллас») и Дастина Вольфа («Калгари»).

«Авангард» и «Трактор» назвали капитанов на новый сезон КХЛ

«Авангард» определился с капитаном и ассистентами на предстоящий сезон КХЛ, сообщает пресс-служба омского клуба. Капитаном команды выбран защитник Дамир Шарипзянов. Его ассистентами стали нападающие Владимир Ткачёв, Рид Буше, Линден Вей и Иван Игумнов.

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв, проведший прошлый сезон в качестве ассистента команды, в новом исполнит роль капитана. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале. Роль ассистентов в предстоящем сезоне выполнят Артём Блажиевский, Сергей Телегин, Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер. У «Трактора» полностью поменялся список капитана и ассистентов по сравнению с прошлым сезоном, в списке остался лишь Ткачёв.

В КХЛ может появиться новый московский клуб в 2030 году

Президент «Юнисона-Москва» Александр Клименко заявил, что клуб планирует войти в состав участников Континентальной хоккейной лиги в 2030 году. Клуб был основан в 2022 году, с сезона-2024/2025 «Юнисон-Москва» будет выступать во Всероссийской хоккейной лиге.

«У нас есть стратегия развития «Юнисон-2030», которая была утверждена два года назад, и мы её выполняем. Один из наших базисов в развитии клуба — это эволюционность. Мы для себя определили, что можем переходить из лиги в лигу, только когда выигрываем сезон. У нас КХЛ стоит как цель, и стратегией определено — быть участником лиги в 2030 году», — цитирует Клименко ТАСС.

В 2024 году «Юнисон-Москва» стал победителем Кубка регионов — плей-офф Национальной молодёжной лиги.

МХК «Атлант» засчитали техническое поражение в первой игре сезона

Сегодня, 2 сентября, молодёжная команда «Атлант» должна была сыграть с московским «Спартаком» в рамках стартового для обеих команд матча в сезоне-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), однако ещё до выхода на лёд команде засчитали техническое поражение. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» МХК «Атлант».

«Из-за проблем с заявкой игроки нашей команды не могут выйти на матч», — написала на своей странице пресс-служба клуба.

Сборная Франции поедет на ОИ-2026, если сборную России отстранят от турнира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что в случае недопуска сборной России до Олимпиады 2026 года на турнире по хоккею сыграет команда Франции.

«Это будет сборная Франции», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. В решающем матче Россия, выступавшая под аббревиатурой ОКР (Олимпийского комитета России), проиграла сборной Финляндии со счётом 1:2.

Сборная Франции заняла второе место на групповом этапе олимпийской квалификации. Решение по допуску сборной России по участию в Олимпийских играх ожидается не раньше марта 2025 года.