О чём думают в «Сибири»? Риск принесёт «Трактору» Кубок? Вопросы к командам Востока КХЛ

Продолжаем готовиться к новому сезону КХЛ — и вслед за западными клубами сегодня разбираем восточные.

У какого дальневосточного клуба больше икры в закромах?

Дальневосточные клубы провели удивительно противоположную работу. «Амур» был окружён вереницей диких слухов, но реальную трансферную работу провёл без шума и утечек, не только качественно заполнив легионерские квоты, но и потратив деньги не на возрастных свободных агентов, а на имеющего перспективу Талалуева.

Хабаровчане выиграли считающийся «проклятым» челябинский кубок, при этом играя под жёсткими нагрузками. Однако в межсезонье клуб в один момент лишился главного патрона и президента, и пока непонятно, не приведёт ли это к привычной для Хабаровска управленческой нестабильности посреди сезона.

Алекс Гальченюк — главный новичок Хабаровска Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Адмирал» же представлял собой броуновское движение, подписав чуть ли не полный состав игроков на просмотровых контрактах и увольняя легионеров до момента хотя бы одной их игры. Леонид Тамбиев словно перенимает образ другого заметного латвийца КХЛ Петериса Скудры, и можно легко представить, что «моряки» и по ходу сезона будут подписывать-расторгать и расторгать-подписывать. С чисто игровой точки зрения «Адмирал» получил очень классный вратарский дуэт (Серебряков на момент своего возрождения во Владивостоке котировался пониже нынешнего Коновалова).

Смогут ли два восточных бедняка прыгнуть выше головы?

«Нефтехимик» уже пару сезонов подряд проводит удивительную штуку: начинает сезон с заниженными ожиданиями, вдрызг проваливает начало года, а потом начинает усиленно тянуть себя за волосы. Один раз получилось, второй в прошлом году — уже нет. Однако в этом году в теории этого не должно быть: главной проблемой «НХ» традиционно были вратари, а дуэт Загидулин — Долганов смотрится как минимум солидно. Да, состав может не впечатлять, но Олег Леонтьев своему стилю не изменяет: он не так воздушен, как у «Северстали», но игроков тоже раскрывает прекрасно.

«Лада» по предсезонке как будто собирается повторить свой трюк из прошлого года — войти в сезон максимально готовой и оформить задел в первые два месяца. Однако сейчас и календарь сезона более разрежен, и представить себе, что условный Трой Джозефс второй год подряд будет забивать половину своих моментов на коротком отрезке, уже сложно. Тольятти всё ещё остаётся максимально неприятной командой, которая может даже проиграть, но выпьет кровь и покусает. Однако а кто там будет голеадором и лидером — пока очень большой вопрос.

Легионеры всё-таки помогут «Барысу»?

«Барыс» летом умудрился каким-то образом потерять старый телеграм-канал — и это хорошая квинтэссенция существования клуба в последние пару лет. В этом году в Астане поняли, что игроки из чемпионата Казахстана не смогут просто так магически расти от условий КХЛ, и постарались подобрать им кое-какую группу поддержки. Так как европейцы сейчас не горят желанием ехать даже в свободную от санкций Астану, «Барыс», как и 15 лет назад, теперь привозит и российских игроков с именем.

Каждого нового иностранца «Барыса» мы будем сравнивать с легендарной тройкой Бойда, и новички этот экзамен не выдерживают. Майкл Маклауд приехал в лигу со статусом одного из лучших специалистов по вбрасываниям в НХЛ, только вот будет ли он думать о хоккее в тот момент, когда дома ему грозит уголовное преследование? Эллисон (не Мэтт) — скорее чистый силовик, который год назад успел 190 раз приложить соперников. Так что теперь главная интрига от персоналий астанинского клуба — перезагрузка российских игроков. Если Дамир Жафяров и Дэвид Немировски вспомнят свой 2020-й, то эта команда сможет наконец не имитировать борьбу за плей-офф, а реально навязывать её.

Дамир Жафяров Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

О чём вообще думают в Новосибирске?

«Сибирь» — это вполне себе российская «Миннесота»: суровый край, сходящая с ума по хоккею публика и при этом удивительно посредственный (но неплохой) состав. Последние годы Кирилла Фастовского при отдельных неплохих моментах были отмечены общим ощущением застоя идей, а прошлый сезон превратился в трагифарс. Казалось, что новое руководство принесёт новые идеи — но удивительная схема контракта «1+2» заставляет менеджмент уже сейчас чувствовать угрозу своим креслам. В результате вместо омоложения и поиска нестандартных ходов в Новосибирске собрали идеальную команду для восьмого места.

Каждый трансфер «Сибири» по отдельности сложно назвать плохим. Разве им не пригодится суперветеран для раздевалки Широков, который обладает бесценным опытом? Разве не принесёт пользу Пьянов, который всего полтора года назад был первым центром команды в плей-офф? Разве Хищный Карп растерял свои былые умения? Однако все вместе они создают довольно разношёрстную команду с довольно очевидным потолком. Показательно, что контракт на следующий сезон имеют лишь пять человек: это мотивирует, но в теории этот состав может продержаться лишь один год. При всём этом губернатор области уже выставил запредельные требования про финал!

Перестройка «Ак Барса» — это утопия или реальный план?

Больше всего шишек в это межсезонье упало в сторону «Ак Барса», и можно это понять. Ещё вчера у тебя звёзды часто оставались в запасе, в третьем звене могли выходить суперзвёзды, а сейчас там появляются молодые ребята. Телодвижения «Ак Барса» отличаются поразительной резкостью: доктор сказал в морг — значит, в морг! Сначала клуб за одно межсезонье собрал всех ветеранов, а потом за то же самое межсезонье почти всех их выставил, и самым возрастным остался 32-летний Марченко. Главная ассоциация с «Ак Барсом» в межсезонье — слова отставленного Шипачёва о том, что его убрали из-за желания строить суперскоростной хоккей. Никакой концепции в этом как будто бы и нет.

При этом «Ак Барс» сейчас имеет состав, вполне адекватный эпохе потолка зарплат. Звено Барабанов — Петан — Яшкин имеет шансы ворваться в топ троек лиги, негабаритный канадец уже на предсезонке стал показывать что-то магическое. Если казанцы смогут использовать своё место под потолком и найдут правого вингера-легионера для топ-6, то провисаний в их атаке остаться не должно. Да, скамейка будет не такой глубокой, но за гулянку прошлого сезона нужно расплачиваться. Остаётся лишь понять, смог ли Анвар Гатиятулин исправить те свои ошибки, что вызвали деградацию «Трактора» после бронзы-2022.

Принесёт ли риск долгожданный кубок «Трактору»?

В мае в Челябинске были настроения образца «всех долой»: всеобщего любимца и «Брата-2» Алексея Заварухина убрали, поставив на его место «непонятного канадца» Бенуа Гру. Сейчас же в Челябинске после предсезонки можно даже услышать осторожные голоса, что всё пока слишком уж хорошо. Гру покорил болельщиков и своими пресс-конференциями, и интересными намётками игры на удачной предсезонке— и хотя люди в Челябинске выстраиваются в очередь для фото с Заварухиным, вряд ли они будут огульно хаять Гру (ну, хотя бы первый месяц).

Бенуа Гру Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Состав «Трактора» и правда выглядит мощно: на бумаге там не хватает разве что чистого «квотербека» для большинства. Пока кажется, что Алексею Волкову и менеджменту клуба удалось удачно дополнить креативных игроков большими работящими центрами типа Александра Кадейкина и Андрея Светлакова. Предсезонный ренессанс Никиты Тертышного добавляет приятной головной боли тренерскому штабу, у которого появляется много игровых опций, а у менеджмента есть варианты для потенциального обмена на защитника. Осталось немного — чтобы вся эта идиллия не развалилась при первом испытании, которые в 68-матчевой регулярке найдутся.

Кто сплотит раздевалку «Автомобилиста»?

Сергей Широков приходил в «Автомобилист», который больше напоминал «дом, разделённый в себе» из речи Авраама Линкольна. В той команде легионеры были отдельно, а россияне — отдельно, Билл Питерс довёл атмосферу в раздевалке до цугундера, а Николай Заварухин допустил пару ошибок, которые её даже усугубили. Новый капитан «Авто» вместе с парой новичков смогли навести порядок в раздевалке — и «Автомобилист» сумел переродиться в прошлом году, хотя ещё посреди сезона Широков явно показывал своё недовольство на скамейке, а микроклимат был весьма грустным.

Сейчас Широков ушёл, хотя руководство «Автомобилиста» в целом сохраняет 90% «бронзового» костяка. После перехода Брендана Лайпсика и Ника Меркли в команде снова семь иностранцев, как и при Питерсе, при этом благодаря трюкам с натурализацией есть ещё одно место под легионера. Теперь главный вопрос к команде после ухода ветеранов выглядит так: смогут ли старожилы Анатолий Голышев и Никита Трямкин принять знамя лидерства, снова сплотить команду и не допустить ещё одного раскола по линии «русские — иностранцы»? С точки зрения чистого таланта и мастерства «Авто» остаётся топ-командой Востока, но в прошлые годы это работало далеко не всегда.

В каком вообще статусе «Салават Юлаев» начинает этот сезон?

Парадоксально, но самый дорогой новичок сезона приехал в Уфу. И Кузнецов, и Барабанов, и Комтуа получают меньше, чем Шелдон Ремпал — если верить «СЭ», игрок с 21 матчем в НХЛ получил 88 млн рублей. Это больше, чем у Джоша Ливо, который уверенно показывал себя в той же НХЛ, и больше, чем у ставшего звездой НХЛ Саши Хмелевски. Параллельно игравший до 25 лет в ECHL Нэйтан Тодд с неплохой, но не звёздной статистикой в той же АХЛ якобы получает 60 млн. Всё это происходит на фоне давних слухов о долгах (которые вроде как закрыла республика) и довольно блёклой глубине.

Шелдон Ремпал — самый дорогой игрок «СЮ» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Абсолютно непонятно с чисто хоккейной точки зрения, почему Уфа отказалась от Николя Мелоша, который получил очень вменяемые деньги в Минске, при этом хорошо играл и дружил с важным для команды Хмелевски. Прямо сейчас у «СЮ» просто нет явного защитника для большинства: переговоры вроде как ведутся, но тот же Мелош в прошлом году до Уфы в итоге ехал почти месяц, а сезон начинается сегодня. Впрочем, на рынке до сих пор столько свободных игроков, чьи зарплатные ожидания должны сильно упасть, что «Салават» может спокойно заполнить глубину состава.

Как тренер-новичок «Авангарда» преодолеет травмы двух суперзвёзд команды?

После битья посуды и хаотичной комплектации на бегу образца прошлого сезона «Авангард» провёл спокойное и правильное межсезонье. Трансферы Даррена Дица и Павла Коледова не только сняли дисбаланс атаки и обороны, но и сделали защиту более разноплановой, Коул Касселс должен был дать «точку», работоспособность и заменить Алекса Бродхёрста, год назад потерянного ради авантюры с Шулаком. Переход Михаила Бердина на этом фоне выглядит более рискованным и дорогим, но в Омске ставят на вратаря, чьи лучшие годы должны быть впереди.

Представьте себе, что прошлый сезон «Авангард» полностью играл бы без Ткачёва — тогда страшно даже и представить, как команда закончила бы первую половину сезона. Сейчас отсутствие омского технаря будет болезненным, но критическим стать не должно. Станислав Галиев и Алексей Макеев прямо сейчас не станут прямой заменой травмированным, но это качественные игроки для второго звена. Без своего лидера главной задачей для Омска в регулярке будет удержание места в топ-4: и если Сергей Звягин не потеряет рычаги управления в ключевой месяц игры без лидеров, то эта задача должна быть выполнена.

Сможет ли «Металлург» стать лучше, чем в чемпионском году?

«Металлург» теперь главный законодатель моды в КХЛ. Максим Карпов в свежем интервью жаловался, что все слизывают рецепты чемпионского успеха каждый год — но это вполне актуально для хоккея в целом, и для НХЛ даже сильнее. Для «Магнитки» это значит то, что их стиль перестанет быть эксклюзивом, который выглядел так свежо и необычно в прошлом плей-офф. Конечно, копия обычно получается хуже оригинала, но энхаэловская история говорит нам, что тренды держатся сезона два-три, а потом им на смену приходят новые — и случается это в том числе и из-за их всеобщего распространения.

Данила Юров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А какие ещё есть преимущества у «Металлурга» в этом сезоне? Хотя бы тот факт, что прошлое чемпионство выиграно составом, где очень многие даже близко не вышли на пиковый уровень. Данила Юров уже в прошлом году был лучшим бомбардиром команды и вместо переезда в «Миннесоту» будет ещё год развиваться дома, стрельнувший в плей-офф Роман Канцеров только в конце месяца отметит 20-летие, потолок Ильи Набокова и представить теперь страшно. Хотя кто точно не помешал бы этому составу — центр оборонительного плана с хорошей игрой на «точке».