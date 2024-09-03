Топ-матчи среды: Кубок России по футболу, КХЛ и US Open

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Посмотреть все события 4 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Соболенко до полуфинала US Open четвёртый год подряд?

Арина Соболенко четвёртый год подряд дошла до четвертьфинала US Open и до этого неизменно побеждала на этой стадии. Теперь, чтобы оказаться в полуфинале, белорусская теннисистка должна справиться с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Арина — на US Open — 2023 и в финале Australian Open — 2024. Победительница матча далее сыграет в полуфинале с кем-то из пары Паула Бадоса — Эмма Наварро.

⚽️ 16:00: «Космос» — «Амкал», Кубок России, 1/64 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: медиафутбольщики пройдут ещё одну стадию?

«Амкал» пока крайне убедителен в Кубке России. Начали с хоть и скандального, но всё же разгрома «Коломны» со счётом 8:1, а затем всухую выдавили из турнира «Велес» (2:0). Следующий соперник — «Космос» из Долгопрудного, который в 1/128 финала расправился с «Сахалином» (2:0). Кто же пробьётся в 1/32 финала Пути регионов? Для «Амкала» проход третьей стадии станет большим успехом, и, кажется, шансы на это есть. Причём неплохие.

🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: за кем останется первое сибирское дерби сезона?

Сибирские клубы начинали прошлый сезон очным матчем в Омске — новый год открывается точно таким же способом. Все билеты на матч давно смели, и болельщики очень хотят посмотреть на обновлённые команды. Смогут ли Станислав Галиев и Алексей Макеев заменить травмированных Владимира Ткачёва и Рида Буше? Как возрастные новички «Сибири» покажут себя на новом месте? Как омские фанаты встретят бывших «ястребов» Сергея Широкова и Тейлора Бека?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Бенуа Гру дебютирует в КХЛ?

«Братское» уральское дерби в прошлом году было одной из фишек КХЛ — но теперь после того, как «Трактор» назначил Бенуа Гру, здесь снова остался лишь географический фактор. Николай Заварухин на вопрос о принципиальности игры заявил, что для него это просто игра открытия чемпионата, но есть ощущение, что он лукавит. Какой из бронзовых призёров прошлого сезона окажется сильнее?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Никита Гусев продолжит клепать очки?

Обновлённый «Куньлунь» — одна из главных интриг этого лета, и многие журналисты называют команду Михаила Кравца одним из претендентов на прорывной сезон. Однако и «Динамо» классно поработало над укреплением состава, укрепив и фланги, и глубину, и защиту. Интересно будет увидеть официальный дебют Наиля Якупова в китайском клубе, и то, как Максим Комтуа сыграет против целой команды американцев.

🏆🏐 20:00: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, Суперкубок России, финал

Интрига: смогут ли динамовцы вновь забрать первый трофей сезона?

В последнее время эти команды чаще всего играют в финалах российских турниров. Больше побед у Казани, но в прошлом году первый трофей сезона — Кубок Столетия — достался москвичам. А вот Суперкубок остался за командой Алексея Вербова. За казанцев — домашняя площадка и уверенность, у москвичей — сыгранный состав и проще логистика: если «Зенит-Казань» второй круг Кубка Легенд провёл в Новосибирске, то «Динамо» играло дома, в Москве. Какой фактор окажется ключевым?