Радулов вошёл в историю КХЛ, рекордный контракт Драйзайтля. Итоги дня в хоккее

«Локомотив» завоевал Кубок Открытия, а в США предсказали, сколько очков наберёт Овечкин в новом сезоне.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 3 сентября 2024 года.

«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Первый гол в матче на 33-й минуте забил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, реализовавший первое большинство в матче. Ассистентами стали Максим Шалунов и Максим Берёзкин. Через 10 секунд Никита Кирьянов удвоил преимущество гостей. В середине третьего периода великолепная комбинация удалась «Локомотиву», а Максим Шалунов с передач Каюмова и Берёзкина поразил ворота соперника. Первую шайбу «Металлурга» в матче забросил Дмитрий Силантьев за шесть с небольшим минут до конца. Затем Люк Джонсон сократил отставание до минимума, но большего «Металлургу» добиться не удалось. Ворота команд защищали голкиперы Илья Набоков и Даниил Исаев. Отметим, что «Металлург» играл без ряда игроков основного состава.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия за победу в стартовом матче нового сезона КХЛ.

Александр Радулов — первый игрок в истории КХЛ, победивший в пяти матчах за Кубок Открытия

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, победившим в пяти матчах за Кубок Открытия, и первым хоккеистом, который это сделал в составе четырёх разных команд – дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу – с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба КХЛ, по три раза Кубок Открытия выигрывали 15 хоккеистов.

Отметим, что Радулову не удалось отметиться результативными баллами в первом матче нового сезона КХЛ. 38-летний нападающий пополнил состав ярославского «Локомотива» в межсезонье.

Сайт НХЛ предположил, сколько очков наберёт Александр Овечкин в новом сезоне

Журналистка официального сайта НХЛ Анна Дуа предположила, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне Национальной хоккейной лиги наберёт 70 очков.

Фото: nhl.com

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

Главный тренер «Северстали» Козырев ответил на упрёки со стороны Романа Ротенберга

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев ответил на упрёки со стороны наставника СКА Романа Ротенберга, который высказал недовольство тем, что специалист череповецкой команды пропускает пресс-конференции после межсезонных игр.

— Роман Ротенберг подверг критике ваше отношение к пресс-конференциям. Как вы на это реагируете?

— Никак не реагирую. То, что касается регламента, «Северсталь» ничего не нарушает. Мы точно действуем по регламенту. Что касается интереса СМИ, то на него влияет наша игра — тот хоккей, который мы показываем для наших болельщиков, как мы побеждаем, вот это влияет, — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» обыграла СКА (3:0) на «СКА-Арене». Козырев ранее работал в системе СКА и тренировал фарм-клуб петербуржцев в ВХЛ.

Леон Драйзайтль подписал новый контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн

Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026, кэпхит контракта составляет $ 14 млн. Текущий контракт немецкого форварда на $ 8,5 млн в год истекает по окончании сезона-2024/2025.

В прошедшем регулярном чемпионате немец сыграл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

Таким образом, 28-летний немецкий нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Сейчас им является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($ 13,25 млн в год).

Новый контракт Драйзайтля стал рекордным в НХЛ по величине кэпхита

Нападающий Леон Драйзайтль подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн. Соглашение начинает действовать с сезона-2025/2026, кэпхит контракта составляет $ 14 млн. Этот контракт стал рекордным в НХЛ по величине кэпхита.

Таким образом, 28-летний немецкий нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Сейчас им является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($ 13,25 млн в год).

Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, новый контракт Драйзайтля включает в себя полный запрет на обмен.

В прошедшем регулярном чемпионате немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

«Диалог со мной не вёлся вообще». Е. Свечников — об уходе из «Ак Барса»

Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников рассказал о своём уходе из казанского «Ак Барса».

— Как с вами попрощались в Казани? У вас же был контракт на два сезона. Вёлся ли с вами какой-то диалог?

— Со мной не вёлся диалог вообще. На тот момент всё лето готовился, не знал, что меня не будет в команде. Усердно готовился, хотелось показать хороший сезон, вернуться в команду. С большим желанием смотрел вперёд, собирался начать подготовку предсезонную с ребятами, с новым тренером. Никаких даже подозрений не было. Сейчас уже знаю, что на тот момент и команда, и тренер, и все, кроме меня, знали, что меня в команде не будет.

Главный тренер позвонил недели за две до начала сборов и сказал, что не видит меня в команде. Их тренерское и менеджерское решение — в том, что я им не подхожу, не того плана игрок. Вот так и узнал, и иди, ищи команду за две недели. Не понимаю, почему именно за две недели сказали, за такое время команду найти не так просто. Но что было, то было, — приводит слова Свечникова Sport24.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний Свечников провёл 31 матч за «Ак Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.