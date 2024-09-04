«В будущем из-за него будут проблемы». Драйзайтль получил рекордный контракт в истории НХЛ

Одна из главных саг этого (и будущего) межсезонья разрешилась. Леон Драйзайтль всё же остаётся в «Эдмонтоне».

3 сентября немецкий нападающий заключил с «нефтяниками» восьмилетнее соглашение на общую сумму в $ 112 млн. Контакт вступит в силу по завершении сезона-2024/2025. На ближайший год у Драйзайтля ещё будет действовать договор с кэпхитом $ 8,5 млн.

«Я действительно очень счастлив. В ходе этих переговоров было много слухов, но из-за того, что мы построили за последние пару лет, и того, что ощущаю Эдмонтон своим домом, я очень горжусь тем, что играю за наш город и наших болельщиков», — сказал Леон после заключения контракта.

Кажется, переговоры действительно прошли без особых проблем. По крайней мере, сам нападающий заявил об этом.

«Не было никаких заминок в переговорах. Я горжусь тем, что ношу это джерси каждый день, горжусь тем, что играю для болельщиков. Эдмонтон — это всё, что я знал, играя в НХЛ, и я надеюсь, что буду игроком «Ойлерз» до конца жизни», — признался Драйзайтль.

Общая сумма контракта стала второй в истории НХЛ. Лидерство по-прежнему удерживает соглашение Александра Овечкина, подписанное в начале 2008 года. «Вашингтон» дал нападающему договор на $ 124 млн, однако срок того контракта был значительно больше, чем у Драйзайтля — 13 лет.

«Такие игроки, как Леон, особенные: в мире не так много людей, которые могут играть в хоккей так, как он. Мы никогда не сможем заменить то, что Леон привносит в игру. Он огромная часть нашей команды — был и будет ею», — сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид Фото: JASON FRANSO/AP Photo/ТАСС

По новому контракту кэпхит немца составит $ 14 млн. Нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги — он обойдёт голеадора «Торонто» Остона Мэттьюса, который получает $ 13,25 млн в год.

Интересны и детали соглашения. В первые три года действия контракта, начиная с сезона-2025/2026, Драйзайтль будет получать ежегодно по $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 15,5 млн. На четвёртый год Леону заплатят $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 13 млн. На пятый год соглашения немец получит $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 11,5 млн. А в заключительные три сезона нападающему заплатят по $ 1 млн плюс подписной бонус в размере $ 11 млн.

«Конечно, в будущем будут проблемы [из-за контракта], но это нам предстоит решить в будущем. Мы решим всё остальное в будущем, а сейчас мы просто рады, что Леон остаётся с нами», — признался Боумэн.

Конечно, в межсезонье ходили слухи, что Драйзайтль может покинуть «Эдмонтон». В другом клубе Леон мог бы получать даже больше! Но, кажется, форвард счастлив в Эдмонтоне и видит позитивные изменения в команде.

«Для меня разговор всегда шёл об «Ойлерз». Очевидно, что мы ещё не доделали работу до конца, что делает её для меня ещё более особенной. Мы сделаем это вместе. Мы все тянем один канат. Я рад быть частью этого, рад продолжать двигаться к конечной цели — мы все знаем, что это за цель», — отметил хоккеист.

В минувшем сезоне «Эдмонтон» добрался до финала Кубка Стэнли — впервые в карьере Драйзайтля. Леон оправдал роль одного из лидеров «нефтяников». В регулярном чемпионате немец помог перевернуть ситуацию с ног на голову для «Ойлерз», которые ещё осенью были предпоследней командой НХЛ. Нападающий сыграл в 81 матче, набрав 106 (41+65) очков.

Отметился Драйз и в плей-офф. Форвард провёл 25 встреч, записав на свой счёт 31 (10+21) очко. Хоть к поздним стадиям из-за травмы Леон не мог оказать достаточное влияние на игру, он всё равно приложил руку к потрясающему, историческому камбэку «Эдмонтона» с 0-3 в финале.

До Кубка не хватило совсем чуть-чуть.

«Благодаря тому, что за эти годы мы с нашим составом построили, насколько мы сплотились, благодаря всем новым ребятам, которые пришли, игрокам нравится играть в «Эдмонтоне». Мы все хотим побеждать, но то, что мы создали за пределами льда, почти так же важно. Главный приоритет — выиграть Кубок Стэнли, но, безусловно, по пути я приобрёл несколько друзей на всю жизнь.

Очевидно, было чувство гордости за то, что мы сделали в прошлом сезоне. Мы все хотим, чтобы в последний день сезона все говорили о нас», — сказал Драйзайтль.

Наверняка Леон будет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ не так долго. Уже скоро «Эдмонтону» предстоит предложить новый контракт и другому лидеру — Коннору Макдэвиду.

К слову, у Драйзайтля была возможность «выйти из тени» Коннора. Но, кажется, для форварда куда важнее играть бок о бок со своим близким другом.

«Коннор сделает то, что лучше для него — просто так это работает, и так должно работать. Я сделал то, что, как я думал, лучше лично для меня. Надеюсь ли я, что Коннор последует моему примеру? Я бы солгал, если бы сказал нет. Конечно, я хочу, чтобы он остался в команде. Я хочу, чтобы все части нашей команды остались здесь», — признался Драйзайтль.

Несмотря на все сложности, на которые руководство «Эдмонтона» обрекло себя, в клубе не сомневаются в успешности переговоров с капитаном.

«Как этот контракт может повлиять на переговоры с Макдэвидом и его лагерем? Очевидно, это показывает, что мы хотим победить. Мы хотим победить и сделаем всё, что в наших силах. И, надеюсь, Коннору всё понравится, когда он услышит это. Но сами переговоры могут отличаться — а могут и не отличаться. Они могут быть очень похожи. Я не знаю. Но с нетерпением жду этого разговора», — ответил Боумэн.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид празднуют Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Сам Драйзайтль рассказал, что перед подписанием контракта общался с Макдэвидом. Кажется, оба настроены серьёзно.

И это неудивительно. Про Коннора и говорить не приходится, но ведь и Леон — заслуженная легенда «Ойлерз». Хоть нападающему всего 28 лет, он уже отыграл за «Эдмонтон» 719 матчей, набрав 850 (347+503) очков. Немец к своему возрасту четвёртый снайпер, пятый ассистент и шестой бомбардир в истории «нефтяников». Уже в этом сезоне он точно войдёт в топ-5 по количеству очков, обойдя Гленна Андерсона (905 баллов). Драйзайтль может обойти и Марка Мессье по количеству голов — их разделяет всего 45 шайб.

Кроме того, в новом контракте форварда есть запрет на обмен.

«Мне было трудно представить себя в джерси другого клуба. Ты не можешь быть намного ближе к завоеванию Кубка, чем были мы, однако мы накопили большой опыт, получив много позитивных знаков за время нашего плей-офф. И мы готовы снова нанести удар», — сообщил немец.

Получится у него или нет, покажет новый сезон. Однако прямо сейчас на наших глазах разворачивается история. А Драйзайтль превращается в живую легенду «Эдмонтона» и всей НХЛ.