Почему никому не нужны? 7 известных игроков КХЛ, оставшихся без работы к старту сезона

Ушедшее в историю межсезонье-2024 в КХЛ было отмечено удивительной особенностью – большим, даже огромным количеством известных российских хоккеистов разного возраста на рынке свободных агентов. В мае-июне это казалось временным явлением, но когда к концу августа в статусе НСА продолжала оставаться чуть ли не целая команда, то стало ясно, что в КХЛ меняются тенденции. Успех «Металлурга», выигравшего Кубок Гагарина со значительным количеством молодёжи и вчерашних вэхаэловцев в составе, увеличение лимита на легионеров, влияние потолка зарплат плюс завышенные требования некоторых агентов и хоккеистов привели к тому, что к старту сезона оставалось без работы немало известных игроков.

Кто-то успел подписаться на флажке. Так, Антон Бурдасов и Виктор Антипин отправились в Астану, а Артём Лукоянов и Кирилл Петров заключили контракты с новичком ВХЛ «Юнисоном» из Москвы. Но вот вам список хоккеистов, которые, находясь в совершенно спортивном возрасте, сделали первый шаг к тому, чтобы пропустить сезон.

Николай Прохоркин, 30 лет

В прошлом сезоне один из самых талантливых российских центральных нападающих, казалось бы, перезагрузил карьеру в «Авангарде», выдав весьма сильную вторую половину чемпионата. Слышал, что «ястребы» в целом были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Прохоркиным, выходили на него с предложением, однако условия стороны игрока оказались слишком завышенными для омского клуба.

И, видимо, не только для «Авангарда». Трудно объяснить тот факт, что российский мастеровитый нападающий, выступающий на дефицитной позиции, и к тому же не «хрустальный» остаётся без клуба в 30 лет, чем-то иным, кроме как нежеланием Николая снижать запросы. При этом Прохоркин всё равно остаётся ценным активом на рынке, а его стоимость с началом сезона и приближением дедлайна неуклонно начнёт снижаться.

Сергей Шумаков, 32 года

Ещё один большущий талант и непростой характер. Из-за строптивости в своё время Шумаков раньше времени завершил самый удачный период карьеры в «Авангарде», уйдя по ходу того сезона, в котором омичи выиграли Кубок Гагарина. Следом для Сергея началась бешеная и безуспешная скачка по клубам, пока он не провёл полный и достойный сезон за «Ладу», сумев хотя бы напомнить прежнего Шумакова, пусть и сильно потерявшего в скорости и расторопности на льду.

Сергей Шумаков Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Однако в межсезонье в Тольятти продлевать контракт с форвардом не стали, а больше никто подписывать Шумакова не спешит. Возможно, виной всему тот самый капризный характер Сергея, из-за которого он и не сумел полностью раскрыть свой талант. А так бы рукастый и умный нападающий точно бы не помешал практически любому клубу КХЛ в какой-то определённой роли.

Сергей Калинин, 33 года

Калинин, конечно, давно не мальчик, но уже давно имеет статус хоккеиста, которого ценят не за скорость и статистику, а за лидерские качества. В последних четырёх сезонах Калинин был капитаном «Трактора», хотя в последнем чемпионате по ходу плей-офф мало чем помог челябинцам на льду, проиграв конкуренцию за место в составе.

Новому «Трактору» прилично сдавший Калинин предсказуемо оказался не нужен, но довольно странно, что Сергей до сих пор не подписал контракт с другой командой. Ходили разговоры о «Сибири», но там в результате на роль лидера раздевалки взяли 38-летнего Сергея Широкова. Завершать карьеру Калинин не собирался и этим летом усердно тренировался самостоятельно, однако сейчас его будущее выглядит загадочно.

Никита Сошников, 30 лет

Ещё в позапрошлом сезоне Сошников играл в НХЛ (три матча за «Айлендерс»), а сейчас, видимо, никому не нужен в КХЛ. Что ж, бывает и такое, хотя после очередного возвращения в Россию Никита и не сделал чего-то особенного, что бы заставило вспомнить о его игре в «Атланте» на заре карьеры или уже позже в «Салавате Юлаеве». В «Тракторе» Сошников показывал среднюю статистику, в плей-офф разницу не делал, являясь скорее винтиком в челябинской машине. И, как показало время, не самым важным винтиком, раз Никита в «Тракторе» не остался.

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На челябинцев, видимо, у Сошникова осталась какая-то обида, но в межсезонье никакой другой клуб не договорился с 30-летним нападающим. Вероятно, проблему стоит искать ещё и в себе.

Иван Телегин, 32 года

Наверное, единственный хоккеист из подборки, о чьём статусе безработного следует говорить без удивления. В межсезонье Телегину, вероятно, было не до хоккея – суд с бывшей женой, проблемы из-за долгов по ипотеке. К тому же в прошлом сезоне Иван снова бо́льшую часть времени промучился с травмами, которые приобрели уже хронический характер.

Иван Телегин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

О каком-то возвращении на прежний уровень в случае с Телегиным говорить не приходится, да и вообще не удивлюсь, если олимпийский чемпион преждевременно завершит карьеру.

Михаил Пашнин, 35 лет

Пашнин – ветеран по хоккейным меркам, особенно в стремящейся к омоложению лиге. Но всё-таки непривычно, что жёсткий и опытный, хотя и не самый надёжный защитник остаётся без работы к старту сезона. Известна история, что Пашнина хотели видеть в «Адмирале», но не смогли подписать Михаила из-за тонкостей регламента.

Других вариантов у защитника, видимо, нет, хотя, по ощущениям, Пашнин ещё мог бы поиграть сезон-другой на высшем уровне.

Александр Бурмистров, 32 года

Как по мне, большая проблема Бурмистрова на протяжении многих лет – нежелание впахивать и преодолевать, усердно трудиться, чтобы поддерживать уровень, изначально заложенный в Александра огромным талантом. После возвращения в Россию в 2018-м Бурмистров не добирался даже до отметки в 20 очков за регулярку, при этом постоянно находил работу – за счёт имени и дефицитной позиции центрального.

Даже в прошлом сезоне в развесёлом и атакующем «Спартаке» Бурмистров не смог как-то проявить себя, красно-белые не стали продлевать с ним контракт, а на рынке у Александра, видимо, предложений оказалось немного. При этом от варианта с «Витязем» хоккеист отказался, что говорит о том, что он не до конца понимает изменившиеся реалии рынка в КХЛ. Впрочем, так можно сказать не только о Бурмистрове.