9 хоккеистов НХЛ, которые пропустят весь сезон из-за травм

Перед стартом нового сезона стало известно, что защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг в нём не сыграет. Защитнику предстоит операция по устранению предартритных изменений в левой лодыжке — и это стало крайней мерой после попыток решить эту проблему нехирургическим путём. Вся эта ситуация стала осложнением после одного из переломов, полученного защитником ранее.

В принципе, ещё по поведению «Сент-Луиса» на рынке свободных агентов было понятно, что «блюзмены» либо готовят обмен, либо у кого-то из их оборонцев есть травма. Подписание 39-летнего Райана Сутера в команду, где уже было достаточно возрастных защитников, выглядело странным, а ведь летом команда приобрела уже ставшего полноценным игроком НХЛ Пьера-Оливье Жозефа, а уже позднее по оффершиту увела Филиппа Броберга. Впрочем, швед сменил Альберту на Миссури уже после слухов о том, что Крюг может пропустить год.

Тори Крюг Фото: AP Photo/ТАСС

Крюг после прошлого сезона уже рассматривался как кандидат либо на обмен, либо на выкуп. Американский защитник пришёл в «Сент-Луис» после того, как клуб не смог продлить контракт с Алексом Пьетранджело, но вряд ли имел возможность его полноценно заменить — игровые стили и габариты у них совсем разные. За два сезона защитник схватил совокупные «-57» в полезность и на этом отрезке идёт шестым с конца в лиге: хуже были только игроки команд в перестройке.

The Athletic поставил Крюгу за прошлый сезон два с минусом, отметив: «На отдельных отрезках этого сезона Тори выглядел лучше, чем год назад, при этом играл на фоне повреждений. Однако его показатель полезности — с отрывом худший в команде, и тренеры периодически убирали его из первой спецбригады большинства, которая была проблемной весь год». Так что травма Крюга, как ни странно, частично снимает у менеджмента «Сент-Луиса» головную боль, ну или хотя бы откладывает её на сезон.

Ну а кто из игроков НХЛ в этом сезоне будет числиться в платёжке, но на лёд выйти не сможет?

Ши Уэбер («Юта») и Кэри Прайс («Монреаль»)

Этот дуэт сейчас в разных клубах — но справедливо будет говорить о них в связке. Именно лидерские качества Ши и последний яркий перформанс от Кэри помогли «Монреалю» сенсационно выйти в финал-2021. После этого Уэбер уже больше не играл, а Прайс провёл лишь пять матчей, и «Канадиенс» после проигрыша «Тампе» моментально рассыпались в прах.

Прайсу всё ещё положены кругленькие выплаты по контракту, пусть они и меньше его кэпхита в $ 10,5 млн: по $ 7,5 млн в этом и следующем году. И пусть их оплачивает страховая компания, вратарь готов отказаться от запрета на обмен, чтобы облегчить потолочную жизнь уже почти родному клубу. «В повседневной жизни я чувствую себя нормально — словно я всё ещё мог бы играть в хоккей. Но потом я могу чем-нибудь заняться, колено опухает и напоминает мне, почему я вне игры. Конечно, я жалею о том, что не могу выходить на лёд, но прекрасно понимаю, почему это не выйдет», — говорил вратарь осенью сайту НХЛ.

Уэбер даже сейчас является вторым по кэпхиту игроком «Юты» после Михаила Сергачёва — но в плане зарплаты он получит ещё по миллиону в этом году и следующем. Легендарный защитник включён в Зал славы, даже формально находясь на контракте с безымянным клубом, но выборщики решили закрыть глаза на это. В отличие от Прайса, Уэбер в хоккей наигрался — если верить друзьям, то защитник сейчас расслабляется.

Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши («Вашингтон»)

В ноябре 2023-го шведский центр приостановил карьеру в НХЛ из-за ситуации с травмами. Впрочем, это не помешало родному для Бэкса шведскому «Брюнесу» проявить к нему интерес — даже если бы Бекстрём провёл за клуб парочку игр, это послужило бы мощным пиар-фактором. Однако пока это осталось только на бумаге — и, скорее всего, свой последний матч швед уже сыграл. Слухи о том, что травмы нет, а причиной всего послужил конфликт с тренером, Бекстрём уже опроверг.

Один из лучших американских буллитёров рассказывал малоприятные детали своей травмы: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной. Если я не играю [из-за болей в спине], обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды». При этом сейчас «столичные», которые мощно закупились летом, превышают потолок, и один лишь перевод Бекстрёма в LTIR эту проблему не снимает, им нужен кто-то ещё. И хотя Оши в июле сказал, что чувствует себя лучше и надеется вернуться, клуб вряд ли будет настаивать на игре 37-летнего форварда в этом году.

Ти Джей Оши Фото: Tom Brenner/AP Photo/ТАСС

Райан Эллис («Филадельфия»)

Канадский атакующий защитник должен был стать одной из важнейших фигур перезагрузки «Филадельфии», которую летом 2021-го устроил Чак Флетчер. Увы, почти все его шаги закончились грандиозным провалом. О травматичности Эллиса было известно давно, и это явно повлияло на обменную цену — однако вряд ли кто-то мог представить, что в оранжевой форме Райан проведёт лишь четыре матча. Из-за тяжёлого повреждения поясничной мышцы Эллис даже не может учить своих детей кататься на льду, его возвращение на лёд полностью исключено.

Такер Пулман («Ванкувер»)

Во время массового распространения штамма «омикрон» защитника «Ванкувера» пришлось снимать прямо с игры из-за положительного теста на ковид. Пожалуй, это одно из главных событий в карьере честного силовика для третьей пары. Увы, Пулман не играет в хоккей с октября 2022-го, и причиной этого стали мигрени и головные боли. Такая же причина совсем недавно заставила уйти из хоккея второго номера драфта Нолана Патрика — и с учётом болезней головного мозга, которые зачастую развиваются у хоккеистов после окончания карьеры, может стать поводом для серьёзного лечения.

Робин Ленер («Вегас»)

Шведский вратарь стал той приичной, по которой три года назад «Вегас» максимально сбивчиво и некрасиво расстался со своей живой легендой Марком-Андре Флёри, даже не уведомив его об обмене. Единственный сезон, который швед провёл в статусе основного вратаря «рыцарей», стал для клуба провальным: цунами травм задело почти всех лидеров команды. Весь позапрошлый сезон швед пропустил из-за операции на бедре, перед стартом прошлого года генменеджер говорил уже о трёх операциях. Пока Робин лечился, он стал фигурантом одного из самых необычных дел о банкротстве в истории: разорилась его ферма по разведению змей. Звучит смешно, но $ 27 млн долга — уже нешуточно.

Робин Ленер Фото: David Becker/AP Photo/ТАСС

Йеспер Фаст («Каролина»)

Шведский форвард и бывший партнёр Артемия Панарина по звену в «Рейнджерс» — вполне себе образцовый работяга для «Каролины» эры Бриндамора, который выходил в нижних звеньях и второй спецбригаде меньшинства. Серьёзных проблем со здоровьем в карьере Фаста не было, но весь следующий сезон он пропустит из-за операции на шее. Люди на замену у «Каролины есть: «ураганы» летом подписали достаточно ролевых форвардов.