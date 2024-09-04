Опасный эпизод в КХЛ. Тренеру «Адмирала» пришлось оказывать помощь во время матча

Континентальная хоккейная лига наконец-то вернулась после летнего перерыва. В матче за Кубок Открытия «Локомотив» сумел обыграть «Металлург» на его площадке, хоть и едва не упустил победу в самой концовке встречи, позволив сопернику отыграть две шайбы при счёте 3:0 к середине третьего периода.

Второй день регулярного чемпионата вместил в себя сразу шесть матчей. Интересных вывесок хватало — программу 4 сентября открывало сибирское дерби, в котором «Авангард» без Буше и Ткачёва с огромным трудом переиграл «Сибирь»; вскоре стартовое вбрасывание произошло в Екатеринбурге, где «Автомобилист» выстоял под мощнейшим натиском «Трактора», в три раза перебросавшего команду Николая Заварухина; конечно же, нельзя было пройти и мимо матча «Торпедо» и «Северстали» — здесь внимание привлекало не только тренерское противостояние Игоря Ларионова и Андрея Козырева, но и факт первой встречи Алексея Кручинина с бывшим клубом после попадания в опалу в Нижнем Новгороде.

В такой богатой на события афише вполне мог затеряться матч «Витязя» и «Адмирала». Эти команды в прошлом сезоне не попали в плей-офф, да и большого интереса к себе обычно не привлекали — причины предпочесть эту встречу той же игре в «Нагорном» или начавшемуся чуть позже матчу «Динамо» — «Куньлунь», если только вы не болеете за одну из этих команд, найти довольно сложно.

Самостоятельный тренерский дебют Павла Десяткова в роли главного тренера в КХЛ к середине игры складывался крайне неудачно — за первые полчаса его «Витязь» пропустил трижды, при этом практически ничего не создав у ворот соперника. Однако довольно-таки быстро подмосковному клубу удалось отыграть две шайбы — сперва дебютным голом в нашей лиге отметился Дин Стюарт, а под занавес второй двадцатиминутки Дмитрий Бучельников, в прошлом сезоне защищавший цвета «Адмирала», сократил отставание до минимума. К слову, талантливый форвард, отпущенный СКА этим летом, ещё и ассистировал канадскому защитнику.

Между этими двумя голами произошёл крайне неприятный эпизод, который вполне мог повлиять на эмоциональное состояние дальневосточной команды. В безобидной на первый взгляд ситуации досталось главному тренеру «моряков» Леониду Тамбиеву — защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин выбросил шайбу из-за собственных ворот и угодил прямо в голову наставнику гостей. Игру тут же остановили, а латвийскому специалисту пришлось оказывать помощь — Тамбиев получил рассечение, из-за которого медицинскому персоналу пришлось на время увести главного тренера в раздевалку.

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К счастью, всё оказалось не так страшно, как могло быть — к началу третьего периода Тамбиев вернулся на тренерский мостик и привёл команду к итоговой победе со счётом 3:2.

«Всё нормально, видите, стою живой. Не готов оказался, прилетело, взбодрили немножко, в чувство привели. Главное — победа», — смеясь рассказал Леонид Григорьевич на послематчевом флеш-интервью. Хорошо, что для 53-летнего специалиста в этой опасной ситуации всё обошлось без серьёзных последствий.