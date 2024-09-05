Невероятный конфуз «Динамо» и провал «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

4 сентября 12 команд КХЛ вступили в новый сезон, проведя шесть матчей. Подводим их краткие итоги.

Игровой день открывало сибирское дерби, которое «Авангард» проводил без своих лидеров. Даже отсутствие Рида Буше, который давно превратился в специалиста по «Сибири», не помешало «ястребам» одержать победу. Стоит отметить и большинство клуба, эффективность которого без главных звёзд сегодня тоже не пострадала — голы Станислава Галиева и Ильи Рейнгардта пришли именно при формате «5 на 4». У «Сибири» забил только Георгий Белоусов, но сделал это в теннисном стиле.

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У Николая Заварухина спрашивали даже, не хочет ли он отомстить за брата, которого убрали из «Трактора». Босс «Автомобилиста» сказал, что для него это будет просто рядовой игрой, однако её клуб из Екатеринбурга выиграл. «Авто» как будто бы и не закончил плей-офф, победив за счёт тех же факторов, которые принесли бронзу — отличная игра спецбригад и зашкаливающая самоотверженность, которая вылилась в 30 блок-шотов. «Трактор» ровно втрое перебросал соперника (48:16), но свой первый официальный матч в России Бенуа Гру проиграл.

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Встреча двух команд, которые возглавляют ориентированные на атаку тренеры, получилась скупой на голы. В концовке второго периода «Барыс» открыл счёт после чисто североамериканской шайбы: Уэйду Эллисону ассистировали Уилл Батчер и Майкл Маклауд. «Нефтехимик» сравнял счёт в третьем периоде после игры Владимира Брюквина на добивании, а победу в овертайме принёс легионер Жан-Себастьен Ди. Отдельно отметим, что в составе нижнекамцев дебютировал 18-летний форвард конголезского происхождения Жоэ-Кристоф Муиссу, носящий на спине №99.

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В Нижнем Новгороде встречались два бывших коллеги — Игорь Ларионов и Андрей Козырев. Ассистент оставил бывшего начальника не только без победы, но даже без забитых голов. «Северсталь», в принципе, очень сильно помогала нижегородскому клубу и за матч схватила сразу три удаления за лишнего полевого игрока, но и это не помогло «Торпедо». Дубль у череповецкой команды оформил Данил Аймурзин, а ушедший из «Торпедо» при неясных обстоятельствах Алексей Кручинин забил в пустые ворота. Отметим и Александра Самойлова — герой концовки прошлого сезона ударно начал и новый чемпионат.

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Игра в Балашихе прошла при полупустых трибунах, и самым заметным её моментом стало жуткое попадание шайбы в голову Леониду Тамбиеву. Латвийский тренер после матча, впрочем, выглядел бодро и даже улыбался — возможно, два очка лучше всего лечат шрамы. «Адмирал» к середине игры повёл 3:0, и погоня «Витязя» не удалась даже с учётом того, что хозяева провели в чужой зоне 18 минут. Повод для оптимизма местных болельщиков — красивый гол и два очка Дмитрия Бучельникова в первой же игре.

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После гола Никиты Гусева в концовке первого периода уже показалось, что усилившиеся летом бело-голубые начнут сезон с победы. Однако всё оказалось куда сложнее. Не работало большинство — и, более того, Колин Кэмпбелл забил «Динамо» в меньшинстве. Вскоре после этого Наиль Якупов забросил свою первую с 17 ноября прошлого года шайбу, чему помогла не лучшая игра голкипера Хантера Миски. Матч закончился совсем уж загадочным эпизодом: Миска поменялся на шестого полевого игрока, который на площадку вообще не вышел, и «Куньлунь» очень легко забил в пустые ворота. Первая сенсация регулярки произошла в Москве.

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