«Не в курсе, кто инициировал кампанию в прессе о моей отставке». Интервью с Браташом

«Лада» Олега Браташа стала одним из главных открытий прошлого сезона. Вернувшаяся в КХЛ тольяттинская команда уверенно зашла в плей-офф, проведя первую половину регулярки на лидирующих позициях в таблице Востока, а в кубковых матчах хоть и проиграла «Авангарду» 1-4 в серии, но навязала достойную борьбу и смогла подарить болельщикам подзабытый вкус кубковых побед.

Сейчас Олег Владимирович и его команда, состав которой, кстати, за лето претерпел минимальные изменения, готовятся к старту нового чемпионата. Уже сегодня, 5 сентября, «Лада» дома сыграет с «Локомотивом», а в преддверии этой встречи предлагаем вам почитать интервью корреспондента «Чемпионата» с Браташом:

о слухах про свою отставку;

об изменениях в тренерском штабе и селекции в межсезонье;

о неформальной встрече с бывшими подопечными по МХК «Спартак»;

об отношении к мнениям журналистов и похвале от Шестёркина;

о поиске новой мотивации;

об официальных и неофициальных целях «Лады» на сезон.

«Тренеру жаловаться на состав – моветон»

— В этом году лето получилось для вас менее волнительным, чем предыдущее, когда вы вернулись к работе главным тренером клуба после длительного перерыва?

— За прошлый сезон втянулся обратно в график работы клубным тренером, поэтому физически и ментально подготовительный период дался легче, чем годом ранее.

— Вы рассказывали, что перед прошлогодним стартовым матчем регулярки сильные эмоции испытывали. Как сейчас перед «Локомотивом»?

— Предстартовое волнение – это нормально для любого спортсмена и тренера. Было бы странно его не испытывать. Но это спортивное, такое знаете, позитивное волнение, а не какие-то потряхивания. Так что всё нормально, как и должно быть.

— На предсезонке вы публично объявили целью «Лады» Кубок Гагарина, следом вышло интервью генерального директора клуба Александра Чеботарёва с более скромными задачами – попасть в плей-офф. На кого ориентироваться болельщикам?

— Когда говорил такую фразу, имел в виду, что все 23 участника КХЛ борются за Кубок Гагарина. Наша цель – Кубок, как и у любого участника. Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше. Поэтому никакого противоречия не вижу.

— Чеботарёв добавил: для похода за Кубком Гагарина у клуба слишком скромный бюджет. Вы, получается, не считаете это ключевым фактором и довольны составом?

— Тренеру жаловаться на состав, думаю, моветон. Получается, ты изначально расписываешься в своей слабости. Не считаю такой подход правильным. Есть состав – с ним и работаем и ставим себе максимальные цели. Да, по факту Чеботарёв прав: наш бюджет далёк от того, чтобы ставились масштабные задачи, как перед грандами. Те, кто обеспечивает финансирование «Лады», это понимают и не требуют от нас достижений несоразмерных бюджету. Но мы сами как раз имеем полное право ставить самые высокие задачи перед собой.

— Вы говорите про Кубок Гагарина, Чеботарёв – про выход в плей-офф, а в предсезонных опросах журналистов вас чаще других упоминают как первого кандидата на отставку в КХЛ.

— Не видел таких опросов, но знаю, что в прошлом году такие прогнозы также звучали. Не вижу смысла это обсуждать. Тем более в тренерской профессии нет страховки от увольнения. Вряд ли кто-то из коллег вообще о чём-то подобном задумывается. Иначе просто забудешь про работу.

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— При этом, если не ошибаюсь, вы сами отмечали: прошлогодние разговоры, что «Лада» будет беспросветным аутсайдером, и вас лично подстёгивали, и в мотивационном процессе вы использовали. Второй раз этот трюк уже не пройдёт?

— Конечно. Всё работает в моменте. Год назад команда образовывалась с нуля, поэтому разговоров вокруг неё хватало всяких. Но меня лично это точно не подстегивало, просто давало лишний повод для дополнительной мотивации игроков. Всегда стараюсь использовать все возможные способы мотивировать команду. В прошлом году этот момент работал – сейчас ситуация другая.

«Мнение Шестёркина дороже оценок журналистов»

— Ваше отношение к опросам журналистов понятно, но в ваш адрес летом высказался один авторитетный спикер – Игорь Шестёркин. Ваш подопечный по чемпионскому МХК «Спартак», а ныне один из сильнейших вратарей мира заявил, что считает вас сильным клубным тренером и следит за «Ладой». Приятно было прочитать?

— Могу сказать ему в ответ, что Игорь — сильный вратарь (смеётся). Связь со своими воспитанниками, с ребятами, с кем работал, очень для меня важна. Их отзывы и мнения дороже, чем оценки журналистов.

Олег Браташ и Игорь Шестёркин в 2014 году после победы МХК «Спартак» в Кубке Харламова Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Другой ваш бывший подопечный по МХК «Спартак», а ныне хоккейный комментатор Артём Батрак в межсезонье выкладывал фотографии с мероприятия, на котором чемпионский состав собрался 10 лет спустя. Судя по снимкам, пиво в тот вечер лилось рекой. Были на той встрече?

— Ребята меня пригласили, и я с радостью откликнулся. Как и говорил выше, очень рад любому общению со своими воспитанниками. А подобная встреча организуется каждый год, и я не первый раз присутствовал. Так что, да, был, мёд-пиво пил. Вместе с ними (смеётся).

— Не там вели переговоры с Архипом Неколенко, который сменил Магнитогорск на Тольятти?

— Он уже был подписан. Из «Лады» присутствовали ещё Саша Трушков, Коля Демидов. Так что совмещали приятное с полезным: было время и для профессиональных бесед о будущем сезоне. То есть для работы эту встречу тоже использовал.

— Получается, разговор со своими игроками за кружечкой пенного может оказаться полезным?

— Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему своё время. Делу – время, потехе – час.

— Ещё один интересный новичок вашей команды – вратарь Максим Третьяк. А ведь был момент, когда вы с ним выступали за одну команду в начале 2010-х в благотворительном матче.

— Да-да, делили с ним ворота. Помню тот матч в Сокольниках. Тогда Максима первый раз видел в деле, и он очень хорошее впечатление на меня произвёл, хотя был совсем молодым.

— Как сейчас выглядит ваша вратарская бригада? Влад Подъяпольский – железный первый номер, а Третьяк и Трушков будут конкурировать за место бэкапа?

— В спорте очень быстро третий может стать первым, а первый – третьим, поэтому смысл сейчас расставлять по ранжиру? Понятное дело, что сейчас Влад – наш основной вратарь, но сезон длинный, поэтому давайте не будем гадать. У нас три вратаря, а как их будем использовать – внутренняя кухня.

— Американский нападающий Энтони Греко присоединился к команде только в конце лета. Как его состояние?

— Если честно, то ожидал худшего. Он хорошо подготовился сам, что стало приятной неожиданностью. Это вселяет оптимизм, а остальное покажут игры.

— Назовёте причины, почему клуб покинул Сергей Шумаков?

— Формированием команды и подписанием контрактов занимается менеджмент клуба. А я работаю с тем составом, который имеется в наличии. Поэтому вопросы по селекции не в моей компетенции.

— То есть и уход вашего помощника Павла Десяткова, и назначение на его место Павла Зубова происходили без вашего участия?

— Совершенно верно.

— Как попрощались с Десятковым?

— Павел Николаевич был хорошим помощником, в его адрес у меня только добрые слова. Поблагодарил его за работу. Желаю ему удачи в новой должности.

— А Павла Зубова вы знали раньше?

— Не был знаком.

Олег Браташ и Павел Десятков во время совместной работы в «Ладе» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Не в курсе, кто инициировал кампанию в прессе о моей отставке»

— Что случилось в конце апреля, когда в СМИ прогремела история о вашей отставке?

— Не понимаю, что это было. У меня был действующий контракт на следующий сезон, и никаких разговоров о расторжении не было. Не могу знать, кто и зачем эту кампанию инициировал.

— Но информация широко распространилась – какая-то реакция у вас же была? Рука к телефону не потянулась?

— Конечно, я позвонил генеральному директору, чья подпись стоит под моим контрактом. Он также был не в курсе, с чего вдруг появилась такая новость.

— От ваших пресс-конференций, памятуя о прошлом годе, будут ждать шоу. Есть заготовки?

— Мне не хватало ещё о пресс-конференциях думать. Моя прямая работа – тренировать, всё остальное – допнагрузка. Участие в пресс-конференциях – это требование регламента, так же как пиджак с галстуком на скамейке во время игры. Однако к тренерской профессии это не имеет отношения, так что точно не готовлюсь заранее (улыбается).

— По предсезонным турнирам много восторгов звучало в адрес «Трактора», с которым «Лада» встречалась на турнире в Челябинске.

— Мощная, сильная команда. Но они не единственные, кто будет хорошо выглядеть в сезоне. В нашей лиге нет слабых соперников. Тем более для нас.

— Лучший снайпер межсезонья новичок челябинцев Дилан Сикура действительно выделяется?

— Не обратил внимания.

— И стандартный для нынешнего лета вопрос тренерам: ваше мнение по продлению сроков проведения сезона?

— Стало больше пауз и времени на восстановление. Это плюс.

— Новое правило по овертайму?

— Отношусь как к данности. Тем более замена вратаря в овертайме вообще не наша тема.