«Обречены на неудачу». Как в Америке отреагировали на рекордный контракт Драйзайтля

Почему НХЛ проиграла из-за этого и сколько теперь будет стоить Коннор Макдэвид?

Леон Драйзайтль, как и ожидалось, побил рекорд НХЛ по кэпхиту благодаря своему новому контракту. Немец останется лидером, пока не придёт очередь переподписываться Коннору Макдэвиду.

А пока что Драйзайтль будет удерживать рекорд. И при этом более чем заслуженно!

Такая историческая сделка, естественно, не могла остаться незамеченной среди североамериканских журналистов. Без лишних предисловий приводим лучшие комментарии заокеанской прессы о новом, рекордном контракте Драйзайтля.

«Макдэвид и Драйзайтль хотят довести дело до конца вместе»

Журналист ESPN Грег Вышински отметил всех победителей этой сделки. В их числе неожиданно оказался бывший генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд, покинувший свой пост по завершении сезона-2023/2024.

«1. Победитель: «Эдмонтон».

Остальной хоккейный мир отсчитывал дни до того момента, когда Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль или оба последуют примеру Уэйна Гретцки и станут следующими мегазвёздами, которые покинут Эдмонтон ради «большого рынка».

Вместо этого фанаты «Ойлерз» утирают слёзы, наблюдая, как Драйзайтль остаётся в команде до 2033 года — с ожиданием, что продление контракта Макдэвида также не за горами.

Очевидно, дело не только в деньгах, потому что Драйзайтль мог бы найти их больше на рынке свободных агентов. Поэтому «Ойлерз» могут гордиться тем, что сама организация заставила Леона отказаться от выхода на рынок. Это говорит об уверенности: от владельца до людей, работающих на льду и за его пределами. Но больше всего это говорит о том, что Драйзайтль верит, что он может побороться за Кубок Стэнли в «Эдмонтоне» в течение нескольких сезонов. Это чертовски хорошее подтверждение.

Во время плей-офф в Эдмонтоне ходили слухи, что кэпхит $ 14 млн — это именно то, чего в клубе ожидают от продления контракта с Драйзайтлем. Это готовит «Ойлерз» к следующему соглашению Макдэвида и огромному контракту с топовым атакующим защитником Эваном Бушаром до наступления следующего лета. Это святая троица хоккейных талантов, которая нужна, чтобы выиграть Кубок — два великих центральных нападающих и защитник №1 — и эта версия «Эдмонтона» почти не имеет себе равных.

2. Победитель: Коннор Макдэвид.

Перед прошлым сезоном Макдэвида спросили о попытке выиграть Кубок Стэнли с Драйзайтлем и почему это немного отличается от просто попытки выиграть Кубок в целом.

«Лео и я были здесь всю свою карьеру. Мы пережили несколько плохих лет. Разочарования. Но в то же время я смотрю на культуру, которую мы здесь построили, на место, которое организация занимает сегодня, и очень горжусь этим. Наш костяк построил здесь нечто действительно с нуля. Мы очень гордимся этим. Довести дело до конца с людьми, которые были здесь всё это время, вот в чём суть», — сказал он.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Они оба хотят победить. Они оба считают, что их шансы на это будут максимальными, если останутся товарищами по команде.

Представление, что Драйзайтль подписал бы новый контракт без какого-либо намёка от Коннора, что тот останется, наивно.

Шансы на то, что Макдэвид остался бы в «Ойлерз», если бы Леон ушёл как свободный агент, были невелики. Коннор мог бы уговорить кого-нибудь играть с ним в «Эдмонтоне», если бы Драйзайтль ушёл. Но желаем удачи в поиске другого игрока, который может выиграть титул лучшего бомбардира регулярного чемпионата и набрать 108 очков в 74 матчах плей-офф.

Они пустили корни в Эдмонтоне — как в личном, так и в профессиональном плане. Они выросли там. Как сказал Макдэвид, они создали культуру с этой командой, которая была в одной победе от Кубка Стэнли в прошлом сезоне. И они хотят довести это дело до конца вместе.

3. Победитель: Кен Холланд.

Самым плохо скрываемым секретом после финала Кубка Стэнли было то, что время Кена Холланда в «Эдмонтоне» закончилось. Потребовалось всего три дня после седьмого матча, чтобы неизбежное подтвердилось и Стэн Боумэн, который ушёл из «Чикаго» в 2021 году, занял пост генерального менеджера.

Работа над контрактом Драйзайтля велась ещё до прибытия Боумэна, даже если соглашение было подписано при нём. И именно Холланд помог «Ойлерз», заложив фундамент, чтобы подготовить франшизу для этих критически важных контрактов.

Послушайте, Холланд не обошёлся без вопиющих ошибок. Его работа в отношении потолка зарплат связала руки «Эдмонтону» и ограничила свободу действий на ежегодной основе. Но его победы в плане контрактов (Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман) уравновесили такие вещи, как переплата Дарнеллу Нурсу. «Ойлерз» были в шаге от победы в Кубке Стэнли с составом Кена Холланда, благодаря приобретённым им игрокам — таким как Маттиас Экхольм, Бретт Кулак и другие.

Справедливо задаться вопросом, заложил бы другой генеральный менеджер такую чемпионскую базу для Макдэвида и Драйзайтля? Боумэн проверит эту теорию. Однако не так давно было время, когда в «Эдмонтоне» царил беспорядок, из-за чего было трудно представить, что Леон или Коннор заключит ещё один долгосрочный контракт. Холланд сделал достаточно, чтобы направить команду на правильный путь и подготовить дуэт Макдэвида и Драйзайтля к будущему, которое им понравится», — написал Вышински.

Примечательно, что обозреватель ESPN также отметил проигравших в этой сделке. В их числе неожиданно оказались «Сан-Хосе», «Бостон» и… вся НХЛ!

«1. Проигравший: «Бостон».

Что ж, вот и эта теория. Ходили слухи о взаимном восхищении между Драйзайтлем и «Бостоном». Сообщалось, что Леон горел желанием поиграть на крупном рынке НХЛ. У «Брюинз» была дырка от бублика в составе после потери Патриса Бержерона и Давида Крейчи. У президента «Бостона» Кэма Нили есть свой типаж игрока, и Драйзайтль как раз подходит под него.

Спекуляции стали настолько громкими, что бостонские СМИ задавались вопросом, может ли потенциальная доступность Драйзайтля в 2025 году повлиять на межсезонные сделки «Брюинз» в 2024-м. В итоге «Бостон» подписал семилетний контракт с Элиасом Линдхольмом ($ 7,75 млн в год), хотя это решение и не того же уровня, который был бы, подпиши они Драйзайтля.

Леон Драйзайтль Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

2. Проигравший: «Сан-Хосе».

Что ж, вот и эта теория, часть вторая. Драйзайтль — хоккейное божество в Германии, он быстро стал самым результативным немецким игроком в истории НХЛ (для справки: в лиге было 35 немецких полевых игроков). Хассо Платтнер — родившийся в Германии владелец «Сан-Хосе», команды, которая резко регрессировала после немалого времени в качестве претендента на Кубок Стэнли, но наконец-то [скоро будет] на подъёме благодаря своему молодому таланту.

Так что, чисто теоретически, может ли немецкий владелец сорвать куш, пригласив немецкую суперзвезду на роль знаменосца своей франшизы, пока на сцену выходят Маклин Селебрини и Уилл Смит? Особенно когда мы говорим о совершенно прекрасной области залива Сан-Франциско, которая совсем не похожа на Эдмонтон? Это звучало достаточно правдоподобно, чтобы эта теория вошла в эхо-камеру НХЛ за последний год.

Но очевидно, что это не то, в чём Драйзайтль был заинтересован в данный момент.

3. Проигравшая: НХЛ.

Вот часть, которая больше всего разозлит фанатов «Ойлерз», но давайте будем реалистами: переподписание Драйзайтля означает, что, скорее всего, двое из пяти лучших игроков НХЛ могут быть прикованы к Альберте до 2033 года.

Не к Нью-Йорку или Чикаго. Не к Бостону или Детройту. Не к Торонто. Не к Лос-Анджелесу.

К Эдмонтону.

Дело не только в городе, в котором они играют. Дело в том, что в одной команде в этом городе играют две мегазвезды — вместо того чтобы силы составов были распределены среди других команд лиги.

Контраргумент, и он эффективен, заключается в том, что наличие Макдэвида и Драйзайтля в одном составе делает «Эдмонтон» гламурной франшизой и имеет большее значение для НХЛ, чем если бы они возглавляли две разные франшизы. Это то, о чём фанаты «Ойлерз» говорят уже много лет. Теперь, когда Леон заключил новый контракт, они с радостью продолжат развивать эту тему, предполагая, что Макдэвид уже тренируется ставить подпись», — написал Вышински.

«Боумэн должен был позволить одному из лучших игроков мира уйти просто так?»

Журналист The Athletic Марк Лазерус достаточно тепло встретил переподписание Драйзайтля.

«Что должен был сделать новый генеральный менеджер «Ойлерз» Стэн Боумэн? Позволить одному из лучших игроков мира уйти просто так? Вытащить эту тему наружу и заставить пресс-службу «Эдмонтона» сделать это сюжетной линией каждого дня в течение всего сезона? Ждать до дедлайна обменов, а затем сделать невозможный выбор между настоящим и будущим? Рисковать оттолкнуть Коннора Макдэвида, вынудив того уехать из города?

Нет, у «Ойлерз» не было выбора. Леон Драйзайтль — снайпер, трижды пробивавший отметку в 50 голов, а также лучший распасовщик в мире. Он пять раз добирался до отметки в 100 очков. В последних трёх плей-офф он набирал в среднем более полутора очков за матч и помог «Эдмонтону» выйти в финал конференции и финал Кубка Стэнли. Он главная тема в разговоре о втором лучшем игроке в мире — после Макдэвида.

Тем не менее Коннор должен получить свой собственный новый контракт следующим летом. И если Драйзайтль стоит $ 14 млн в год (а он действительно стоит), сколько после этого стоит Макдэвид? $ 15 млн? $ 16 млн? $ 18 млн или больше? А ещё есть защитник Эван Бушар, который может рассчитывать на $ 9-10 млн в год, начиная со следующего сезона. Потолок зарплат наконец-то снова повышается, но не так уж и сильно. Ах да, это же проблемы будущего. «Ойлерз» чувствуют, что должны выиграть Кубок Стэнли в новом сезоне по всем этим причинам. Чёрт, они чувствовали, что должны были взять его в прошлом сезоне по всем этим причинам. Продление Драйзайтля на следующие восемь лет позволяет избежать ситуации, когда тема отвлекает в течение всего сезона, и посылает Макдэвиду чёткий сигнал, что «Ойлерз» не собираются убирать ногу с педали газа, пока их динамичный дуэт находится в расцвете. Утопят ли они очень дорогую машину в канаве или же завезут её в круг победителей — что ж, это ещё предстоит выяснить.

Это хороший контракт для «Ойлерз». Необходимый. Но лучший ли это исход для Драйзайтля? Он, конечно, мог бы получить ещё миллион или два на рынке, а подождав, смог бы лучше понять, в каком направлении организация собирается двигаться в долгосрочной перспективе и действительно ли он хочет продлить с ней отношения ещё аж на восемь лет. И, по крайней мере, немного удивительно, как быстро он отказался от идеи быть альфой в другой команде. Пока Макдэвид в «Эдмонтоне», он всегда будет №2. Было бы забавно (и до нелепого выгоднее) посмотреть, что он может сделать в качестве №1. Конечно, мы могли бы сказать то же самое о другом великом игроке «Ойлерз» Марке Мессье в середине 1980-х, и это сработало бы довольно хорошо для всех причастных.

Оценка контракта: 5.

Оценка совместимости: 5-», — написал обозреватель.

Коллега Лазеруса журналистка The Athletic Шайна Голдман также дала оценку этой сделке.

«Прежде чем вдаваться в подробности продления контракта Драйзайтля, важно учесть тайминг. Для игрока и команды, кажется, было важно разрешить эту ситуацию до начала сезона. Конечно, у «Ойлерз» было время уладить дела до истечения его текущего контракта 1 июля 2025 года. Однако руководство команды, которая ставит большие цели — вернуться в финал Кубка Стэнли и изменить его концовку, должно было бы ограничить любые другие сюжетные линии, нависшие над командой — например, с потенциальным уходом одной из их звёзд.

Леон Драйзайтль Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Это официально больше не должно быть предметом разговора теперь, когда Драйзайтль подписался на восемь лет.

Это один из самых крупных контрактов в истории лиги и огромная ставка от «Ойлерз». Если только игрок не просил чего-то совершенно нелепого, продление его контракта всегда будет стоящей ставкой. Драйзайтль — краеугольный камень «Эдмонтона», вся стратегия построения команды вращалась вокруг её звёзд. Кардинально менять её сейчас было бы ещё более рискованной стратегией, чем брать на себя обязательства относительно игрока по такой высокой цене.

Такая высокая сумма — кэпхит в $ 14 млн — вполне справедлива для того, что Драйзайтль даёт «Эдмонтону». Она превышает его прогнозируемую рыночную стоимость на эти восемь лет (в среднем $ 13,1 млн) и прогноз Evolving-Hockey ($ 13,5 млн по восьмилетнему контракту). Но эта переплата менее чем в $ 1 млн не должна стать непосильной ношей для «Ойлерз». Если команда собирается переплачивать за что-то, то это должна быть звёздная сила. А в лице Драйзайтля у «Эдмонтона» есть настоящая суперзвезда, которая не только показывает себя в регулярном чемпионате, но и часто сияет ещё ярче в плей-офф.

Проблема любой долгосрочной сделки в том, как она будет выглядеть со временем. Контракты, подписанные с игроками его возраста, как правило, обречены на неудачу, потому что их бо́льшая часть рассчитана на период спада хоккеиста. В случае с Драйзайтлем всё не так. Но кривые старения показывают, что у элитных игроков гораздо более высокий уровень, с которого можно упасть, поэтому их менее успешные годы всё ещё могут быть выше среднего. Плюс такие игроки, как Драйзайтль, которые преуспевают в игре в большинстве, как правило, становясь старше, регрессируют медленнее, так что это также работает на «Ойлерз».

Сделка просто подчёркивает необходимость экономически эффективных контрактов для игроков вокруг этих основных хоккеистов, что станет по-настоящему серьёзной задачей для Стэна Боумэна, который боролся с этой проблемой на предыдущем месте работы. С ростом потолка зарплат и креативными подписаниями «Ойлерз» должны быть в состоянии сделать это. Для Драйзайтля эта сумма также является довольно большой победой. Заработок немного выше рыночной стоимости является бонусом для игрока, которому недоплачивали в течение последних нескольких лет. Мог ли он добиться большего в другом месте в качестве свободного агента? Возможно, но взглянем реалистично: сколько команд-претендентов на Кубок могут выложить более $ 14 млн? Даст ли какая-либо из этих команд ему более высокие шансы в борьбе за Кубок Стэнли?

Драйзайтль мог бы выбрать стать №1 в другом месте, чтобы сделать себе имя вне тени Макдэвида. Но это не обязательно повысило бы его шансы на победу в Кубке Стэнли. Нет череды уходов №2, которыми можно было бы вдохновляться; вместо этого большинство №2 остаются на своих благоприятных позициях. Для Драйзайтля это значит быть за спиной таланта поколения в лице Макдэвида — как части одного из самых динамичных дуэтов — двойных ударов в лиге.

Оценка контракта: 4+.

Оценка совместимости: 5», — написала Голдман.

«Продление Драйзайтля предвещает переподписание Макдэвида»

Журналист Энди Стрикленд поделился некоторыми печальными деталями сделки. Оказывается, новый контракт нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном» был согласован сторонами ещё несколько дней назад, но о нём решили не объявлять из-за трагической смерти форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро.

«Новый контракт между Драйзайтлем и «Ойлерз» был согласован ещё в конце прошлой недели, однако в свете недавней трагедии было принято решение опубликовать новость только сегодня… и это правильно», — написал Стрикленд в день переподписания Драйзайтля.

Обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок отметил, что «Эдмонтон» должен быть благодарен немецкому нападающему за то, что тот согласился на такую зарплату. А ведь мог попросить и больше!

«Учитывая, насколько дружелюбен был последний контракт Леона Драйзайтля, «Ойлерз» должны быть благодарны ему за то, что он не попросил большего», — отреагировал Мёрдок.

Журналист Джейсон Грегор предвещает ещё одну хорошую новость для болельщиков «Эдмонтона».

«Я говорил больше года назад, что ожидал переподписания контракта с Драйзайтлем. Он и Макдэвид любят играть вместе и считают, что их команда — законный претендент на Кубок и будет им ещё много лет. Продление контракта с Драйзайтлем предвещает переподписание Коннора следующим летом. Это произойдёт», — уверил Грегор.

«У «Ойлерз» могут быть крупные проблемы»

Журналист The Hockey News Джим Парсонс отметил все плюсы и минусы переподписания Драйзайтля.

«Плюсы.

1. «Ойлерз» сохранили суперзвёздного таланта.

Драйзайтль входит в число самых результативных игроков НХЛ, набрав 713 очков и забив 297 голов с 2017 года. Он является краеугольным камнем состава «Ойлерз».

Сохранение игрока его калибра гарантирует, что до сезона-2032/2033 у «Эдмонтона» будет одна из главных угроз в атаке в НХЛ.

Драйзайтль невероятно талантлив во всех областях нападения, но его умение играть в большинстве и в решающие моменты даёт «Ойлерз» настоящее оружие. Со 130 голами в большинстве и 53 победными шайбами он имеет решающее значение для успеха команды.

Леон Драйзайтль Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Драйзайтль не только звезда, но и хороший друг Коннора Макдэвида. Сделка первого означает, что продление второго также становится более вероятным.

2. Стабильность и лидерство.

Стабильная игра и лидерские качества Драйзайтля бесценны для «Ойлерз» и их окна для победы в Кубке Стэнли.

Он не только говорит остальным членам команды, что остаётся и верит в эту франшизу, но и даёт всем остальным понять, что верит в план организации.

Драйзайтль преуспел в регулярном чемпионате и плей-офф, войдя в число лучших хоккеистов по голам, передачам и игре в большинстве. Его новый контракт подкрепляет решения других остаться и мотивирует больше игроков переподписать соглашения и получить один из лучших шансов на победу в Кубке.

3. Влияние на будущие сделки.

Подписание Драйзайтля на долгосрочной основе не просто посылает мощный сигнал команде и её болельщикам о приверженности «нефтяников» пути победы. Ещё и будущие игроки, рассматривающие «Ойлерз», знают, что там будет элитная звезда.

Хотя его следующий контракт в настоящее время является самым крупным в лиге, Леон мог бы потенциально получить больше, если бы следующим летом стал свободным агентом.

Минусы.

1. Высокие затраты и влияние на пространство под потолком зарплат.

Огромная зарплата Драйзайтля поглотит значительную часть потолка зарплат «Ойлерз». Это может потенциально ограничить их гибкость при приобретении других игроков или переподписании нынешних.

По мере увеличения потолка со временем это может стать менее важной проблемой. PuckPedia предположил, что контракт Драйзайтля вступит с силу в момент, когда потолок, скорее всего, увеличится как минимум на 5%.

В последний год действия текущего контракта Драйзайтля его кэпхит в размере $ 8,5 млн составит около 9,7% потолка зарплат. Если потолок останется на уровне $ 88 млн в следующем году, новое соглашение Леона составит около 15,91%. Даже если потолок увеличится до $ 92,4 млн в сезоне-2025/2026, Драйзайтль всё равно будет занимать около 15,15%.

Это без учёта того, что Бушару понадобится новый контракт по окончании предстоящего сезона, и он наверняка получит повышение своего кэпхита, который сейчас составляет $ 3,9 млн. А летом 2026-го Макдэвид также должен получить большое повышение своей нынешней зарплаты — $ 12,5 млн в год.

Хотя «Ойлерз» сделали правильный ход, сохранив Драйзайтля, и, несомненно, будут правы, сохранив Макдэвида и Бушара, их процент от общего потолка зарплат повлияет на качество глубины состава.

2. Риски долгосрочных обязательств.

Восьмилетний контракт для любого игрока, независимо от таланта, несёт в себе риски, особенно по мере старения хоккеиста. Хотя Драйзайтль в настоящее время выступает на элитном уровне, всегда есть неопределённость относительно того, как его игра может измениться со временем, особенно с учётом физических требований НХЛ.

3. Давление и требование Кубка здесь и сейчас.

С такими значительными инвестициями в Драйзайтля «Ойлерз» сталкиваются с возросшим давлением. Ожидается, что с сохранённым костяком команда должна будет построить вокруг себя прочный фундамент и бороться за Кубок Стэнли. Это оказывает дополнительное давление на руководство, которому необходимо принимать разумные решения по составу в будущем.

Если потолок не подскочит, как прогнозируется, у «Ойлерз» могут быть крупные проблемы.

Продление Драйзайтля укрепляет «Эдмонтон» в статусе претендента на Кубок. В то же время это создаёт проблемы, над которыми команде придётся тщательно поработать, чтобы максимизировать ценность контракта и добиться долгосрочного успеха на протяжении всего срока действия сделки», — заключил Парсонс.