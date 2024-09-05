Первый матч Кузнецова в СКА — безумие! Забил, показал «птичку», но чемпион вырвал победу

Защищать чемпионский титул — задача не из лёгких. Это уже наверняка понял «Металлург» Андрея Разина, который начал сезон с поражения на родном льду в матче за Кубок Открытия с ярославским «Локомотивом». Хотя, даже несмотря на отсутствие ряда лидеров команды, магнитогорцы выглядели достойно и едва не отыгрались в концовке — «сталеварам» не хватило одного гола, чтобы перевести игру в овертайм.

Спустя два дня южноуральцам предстояло пройти ещё одно серьёзное испытание — в гости к ним приехал петербургский СКА, матчем в Магнитогорске открывавший для себя новый регулярный сезон. В составе армейцев было несколько дебютантов, включая, конечно же, Евгения Кузнецова, вышедшего на первый официальный матч в свитере петербуржцев в качестве капитана. Опытный форвард вышел в одном сочетании с Борной Рендуличем и Иваном Демидовым, чьё появление в основе Роман Ротенберг анонсировал по завершении турнира Пучкова. В состав «Металлурга» же вернулись казахстанские игроки Никита Михайлис и Валерий Орехов, пропустившие встречу с «Локомотивом» — заявка сегодняшних хозяева стала чуть ближе к оптимальной.

Начался матч с давления СКА — подопечные Андрея Разина, как и два дня назад, играли вторым номером и преимущественно обороняли собственные владения. До поры получалось неплохо, хоть Илье Набокову и приходилось часто вступать в игру. Фирменный бросковый навал армейцев проявился и сегодня — за первые 20 минут петербуржцы 20 раз попали в створ ворот. Один раз MVP последнего Кубка Гагарина выручила штанга, 19 раз он сам спас свою команду, но в одном случае потащить всё-таки не смог.

Первый гол в матче пришёл под занавес большинства СКА — за три секунды до выхода Макара Хабарова из штрафного бокса Степан Фальковский прошил Набокова броском из правого круга вбрасывания. У Набокова не было шансов даже отразить летевшую шайбу — находившийся перед ним Валентин Зыков полностью перекрыл обзор молодому голкиперу.

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Голевую передачу на свой счёт записал Демидов, для которого это результативное действие стало первым в КХЛ. 18-летний суперталант был одним из самых заметных игроков гостей в первые 20 минут — вместе с Кузнецовым и Рендуличем он мог соорудить ещё как минимум один гол, однако Набоков больше не дал переиграть себя в стартовом отрезке.

А вот Никита Серебряков, слегка скучавший в первом периоде, до перерыва пропустил — «Металлургу» удалась быстрая контратака, которую успешно завершил Александр Петунин. 27-летний форвард на скорости ворвался в зону атаки и точно бросил из-под Ивана Выдренкова, восстановив равновесие в счёте.

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Если первая треть показалась вам событийной, то вторую иначе как безумной не назовёшь. Началось всё с провала СКА в обороне — Робин Пресс пасом от своих ворот нашёл Михайлиса в зоне атаки, а тот выкатил шайбу на находившегося рядом Игоря Гераськина. Оказавшиеся брошенными партнёрами Фальковский и Серебряков в этом эпизоде исполнили роль зрителей — нападающие хозяев сделали всё быстро и чётко.

Армейцам хватило 17 секунд, чтобы отыграться. В главной роли — Евгений Кузнецов. Новоиспечённый капитан петербуржцев перехватил шайбу в чужой зоне и вовремя отреагировал на отскок после броска Борны Рендулича, с острого угла поразив пустой угол ворот. Бонусом к первому голу после возвращения в КХЛ последовала «птичка» — Кузнецов отпраздновал точный бросок в фирменном стиле.

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Между этими двумя голами совсем незаметно прошла замена Серебрякова на Артемия Плешкова — Гераськин практически собственноручно усадил лучшего голкипера позапрошлого сезона на скамейку. Мировой рекордсмен по количеству отражённых за один матч бросков недолго оставался «сухим» — на радостях от первой шайбы в свитере СКА Кузнецов отправился отбывать малый штраф за подножку, а Робин Пресс спустя минуту досрочно вернул его на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ещё через минуту красный свет за воротами зажёгся вновь — после наброса от Никиты Зайцева шайба каким-то странным образом прошла под экипировкой Набокова и медленно заползла за ленточку. Гости успели отпраздновать гол, но преждевременно — Андрей Разин взял запрос на помеху вратарю и выиграл его. Судьи определили, что Арсений Грицюк незаконно воздействовал на голкипера магнитогорцев, и отменили взятие ворот.

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Впрочем, довольно быстро СКА всё-таки сравнял — «провинившийся» Грицюк на пару с Бардаковым снабдили Рендулича, который под стать прикрепившемуся к нему в Северной столице прозвищу Боря-гол бросил мимо блина Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но и на этом команды не остановились — на второй перерыв уже «Металлург» ушёл в роли лидера. Первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Андрей Козлов — форвард открылся под поперечную передачу Владислава Ерёменко и бросил точно в правый верхний угол ворот Плешкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Грицюк без шайбы сегодня всё же не ушёл — в начале третьего периода форвард ворвался в зону атаки, собрал на себя нескольких соперников и сделал пас в направлении Бардакова. По пути к Захару шайба встретилась с клюшкой Люка Джонсона, а от неё отскочила в ворота — 4:4.

Удивительно, но до конца основного времени команды больше не забросили ни одной шайбы. А под финальную сирену мы едва не увидели драку капитанов — Кузнецов не реализовал возможность вырвать победу для СКА, а затем сцепился с Егором Яковлевым. Но обошлось без кулачных боёв. А после вбрасывания забивать мог уже Бардаков, однако с небольшой дистанции попал в штангу. Как итог — овертайм.

В дополнительно время всё решилось за полминуты — петербуржцы заигрались у чужих ворот и пропустили стремительную контратаку хозяев. Решающий бросок на счету новичка «сталеваров» Скотта Уилсона, который положил конец этому безумному матчу и принёс первые два очка «Металлургу» в новом сезоне.