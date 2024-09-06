Великий российский тренер обосновался в НХЛ. Зачем «Филадельфии» Знарок?

Примерно полторы недели назад Матвей Мичков в социальных сетях опубликовал фото, которое вызвало бурю обсуждений. На нём были запечатлены сам Матвей, Иван Федотов, который является одноклубником Мичкова, а также Олег Знарок. Вот здесь и начали возникать вопросы, всё-таки появление бывшего тренера сборной России в компании с игроками «Филадельфии» сразу объяснить непросто. Некоторые выдвигали версию, что Мичков, Федотов и Панарин, зять Знарка, являются клиентами агента Пола Теофаноса, и, видимо, именно этим можно объяснить их совместное времяпрепровождение.

Материалы по теме Фото «Хорошее время». Мичков отдыхает вместе со Знарком и Федотовым в Колорадо

Однако всё оказалось проще – Олег Знарок теперь специалист по развитию европейских игроков и консультант скаутов в «Филадельфии Флайерз». Правда, прочитать такое между строк было довольно сложно.

Давайте подумаем, зачем вдруг «Филадельфии» мог понадобиться Знарок, особенно в не самой типичной для него должности? Во-первых, на данных рабочих местах в каждой команде НХЛ находится куча народу, поэтому появление того или иного персонажа не будет вызывать какие-то вопросы. Не забываем и про текучку кадров в этом направлении. Во-вторых, помощь от человека с такими регалиями, как у Знарка, вряд ли кому-то может навредить. Только если не возникнет конфликта интересов.

Но, как кажется, главная причина кроется всё-таки в том, что в команду приехал Матвей Мичков, надежды на которого в «Филадельфии» серьёзнее некуда.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер после подписания контракта с Мичковым сказал: «Мы рады, что с Матвеем заключён контракт, и с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде в тренировочном лагере в сентябре. Мы внимательно следили за его развитием с момента драфта, и возможность подписать такого игрока, как Матвей, который обладает высоким уровнем таланта, мастерства и способностями переламывать игру, станет ключевым элементом нашего будущего».

Даниэль Бриер и Матвей Мичков Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС

С учётом не самого простого характера Матвея, а также эксцентричного подхода к работе Джона Тортореллы, главного тренера команды, не исключено, что «лётчики» решили перестраховаться, поставив рядом с молодым россиянином человека, чей авторитет и опыт умалять никто не будет. Такой метод снижения рисков, если можно перенести термин из экономического глоссария на нашу ситуацию.

А если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Зачем Олегу Валерьевичу не самая престижная должность в клубе НХЛ? Впору вспомнить недавнее интервью с Анваром Гатиятулиным, где он прокомментировал период без работы после увольнения из «Трактора»: «Получается, расстались с «Трактором» в конце сентября, а уже в декабре начал подпрыгивать. Близкие сказали сразу: «Иди-ка ты уже на работу, надо что-то делать».

Что это означает? То, что люди подобного склада ума не особо любят отдыхать, им нужно заниматься любимым делом, чтобы чувствовать себя комфортно.

Также нельзя опустить тот факт, что у Знарка недавно родились два внука, а работа в Северной Америке позволит ему почаще навещать их. Уж точно чаще, чем если бы он работал в России.

Означает ли факт нового витка карьеры Знарка, что Олега Валерьевича в КХЛ мы больше не увидим? Артемий Панарин, например, считает, что не означает: «Я уверен, что он может ещё работать. Знарок ещё молодой, и у него огромный багаж знаний. Сами за себя говорят результаты, которые он показывал в клубах КХЛ и со сборной России».

Но давайте начистоту, вероятность возвращения Знарка на тренерский мостик команды КХЛ ничтожно мала. Гранды, в которых он работал в последнее время («Спартак» выносим за скобки), вряд ли уже будут заинтересованы в его услугах. А в клубы рангом ниже ехать смысла нет уже самому Знарку. Случиться может всякое, конечно, но пока так.

Знарок о готовности работать в КХЛ «Мне нужен ещё один Кубок Гагарина». Знарок заявил о готовности продолжать работу в КХЛ

Если резюмировать всё сказанное, параллельно выдвинув своё мнение, то можно сказать, что это хороший союз. И для Мичкова, и для «Филадельфии», и для самого Знарка, который, помимо работы, получит ещё возможность больше времени проводить с семьёй, что для человека в его возрасте является первостепенным.