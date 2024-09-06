Какие чувства вызывали работа и жизнь в нашей стране у Ханну Йортикки?

«В Россию повсюду плюют, но обычные люди — просто нормальные люди». Откровения финна о КХЛ

Ханну Йортикка в начале 2010-х стал настоящей легендой Хабаровска. Находясь при этом практически по другую сторону света от родной Финляндии.

Опытный тренер возглавил «Амур» в 2011 году. Но первый контакт с дальневосточным клубом застал… в Испании!

«Я был в Испании, когда зазвонил телефон. Звонил мой агент Майкл. Он сказал, что для меня есть команда в Хабаровске. Я спросил: «Какая?» Он ответил, что это хабаровский «Амур». Я спросил: «Где это вообще находится?» Он сказал, что это очень далеко отсюда», — рассказывает тренер в интервью Iltalehti.

Хабаровск расположен на Дальнем Востоке России — примерно в 6500 километрах от Финляндии. В городе проживают более 600 000 человек.

«Майкл сказал, что документы по контракту уже готовы, деньги и всё остальное есть. Я отправился со своей женой Туулой в обычный испанский узел связи, где находились телефон и факс. Из факса начали вылетать страницы, их было штук 20: клинг, клинг, клинг, клинг.

Сначала шли всякие условия, а потом — финансовые вопросы. Зарплата была в несколько раз выше, чем в СМ-Лииге (финская хоккейная лига. — Прим. «Чемпионата»). Я спросил жену, что делать. Туула сказала: «Подписывай уже, скорее!» Я сказал: «Хорошо, поеду».

Стоимость услуг работника факса составляла около € 5. Я дал этому парню € 50. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и спросил, в чём дело. Я сказал, что у меня теперь неплохой контракт, у меня есть деньги», — смеётся Ханну и добавляет: «Так всё и началось, и я не жалею ни об одном дне. Мне понравилось там, могу вам сказать».

«Я стал первым иностранцем, получившим титул «Человек года» там»

Йортикка ценил «Амур» за то, что там ему давали всё, что нужно.

«Там тренер был тренером: там были водители, переводчики, да ещё и квартиру давали. Если тебе что-то было нужно, переводчик шёл к боссу, и всё устраивалось. Без проблем», — рассказывает специалист.

Ханну Йортикка Фото: photo.khl.ru

Под руководством Йортикки хабаровчане отлично начали сезон КХЛ. В октябре команда выиграла 10 из 12 матчей, также выдав серию из восьми побед. Тренером стали интересоваться и другие клубы лиги.

«В октябре у нас была хорошая победная серия. Незадолго до Рождества позвонил мой агент и рассказал: «Сейчас здесь довольно много команд, из которых ты можешь выбирать. Поедешь ли ты в эти большие клубы, в Москву или куда-нибудь ещё — они хотят тебя видеть», — говорит тренер о планах на второй сезон в КХЛ.

Однако Йортикка решил остаться в Хабаровске, где тайно заключил ещё более выгодный контракт.

«У Путина был такой специальный директор по Дальнему Востоку по фамилии Исаев, который за кулисами руководил всей хоккейной операцией. Он спросил, понравилось ли мне здесь и хотел бы я здесь остаться. Я сказал: «Да, мне здесь хорошо», — рассказывает тренер.

Агент понял, что Йортикка находится в сильной позиции на переговорах, и потребовал значительного повышения зарплаты для тренера.

«На следующей утренней тренировке ко мне подошёл наш босс и сказал мне прийти и подписать контракт. Я пришёл в офис, посмотрел на этот листок бумаги и подумал: «Чёрт возьми, о нет!»

На контракте, который просил агент, нашему начальнику пришлось указать своё имя, потому что так приказал этот большой босс. Так я и остался там на второй год», — вспоминает специалист.

Желание продлить контракт с Йортиккой не стало сюрпризом. Финн в первый же сезон вывел «Амур» в плей-офф. Он пользовался в городе огромной популярностью. Уроженец Турку был признан «Человеком года» в Хабаровске, когда под его руководством маленький клуб впервые в истории вышел в плей-офф.

«Это был не «Человек года», а «Солдат года». Я получил около 70% голосов и, конечно же, стал первым иностранцем, получившим эту награду. В России города всегда выбирают солдата года. Это происходит с военных времён, со времён Второй мировой войны», — подробно объясняет Йортикка.

«Я позвонил Могильному, и через два дня деньги были у меня на счету»

После двух сезонов в «Амуре» следующим местом назначения стал «Адмирал» из Владивостока — клуб КХЛ, расположенный ещё дальше на восток.

«Снова звонит Майкл и говорит, что скоро появится новая команда и новая арена. Следом мне звонят Вячеслав Фетисов и Александр Могильный — в прошлом великие игроки.

Я сказал, что агент будет вести переговоры, и если удастся достичь соглашения, подобного тому, которое было у меня в первый год в «Амуре», то оно меня устроит. А потом нам пришлось проехать ещё 1000 километров», — рассказывает тренер.

Ханну Йортикка Фото: photo.khl.ru

Ему, как и всей команде, пришлось столкнуться с большими трудностями. Только созданный «Адмирал» фактически ещё не был готов к сезону.

«Арена ещё не была готова. Мы провели всю предсезонку в Европе и первые восемь матчей сезона КХЛ на выезде.

Это тоже был интересный опыт, но и о нём у меня до сих пор остались хорошие воспоминания. У меня было много времени, чтобы посмотреть мир», — вспоминает Йортикка.

Но надолго задержаться во Владивостоке у финна не вышло. Проблемный «Адмирал» ожидаемо неудачно начал сезон, в 31 встрече одержав лишь 13 побед, три из которых — за пределами основного времени. Хотя дальневосточной команде в первом домашнем матче в истории удалось обыграть ЦСКА — 4:2.

1 декабря Йортикка покинул пост главного тренера.

«Всё закончилось увольнением, за которое я в некоторой степени был ответственен — внезапно заболела моя жена.

Пришёл генеральный менеджер и сказал: «Да, ты можешь уйти, но зарплату тебя не заплатят». Я сказал, что не согласен на такое. Мне пришлось там немного поругаться.

Потом приехал Могильный (тогда он был президентом клуба. — Прим. «Чемпионата»), и мы пару дней вели переговоры. Затем он сказал: «Хорошо, зарплата за четыре месяца будет на твоём счету во второй день мая».

Ну, эти деньги не пришли. Я позвонил Могильному, и 4 мая деньги были у меня на счету. Однако речь шла о больших деньгах, мне пришлось в это время находиться в Испании и там платить налоги», — рассказывает тренер.

«КХЛ того времени была мужской лигой»

Финский специалист с теплотой вспоминает Россию.

«Никакого культурного шока в России не испытал. Я уже столько раз там побывал, что знал, чего ожидать», — делится Йортикка.

Ему также повезло с хоккеистами: «Тренировать российских игроков было легко. Они привыкли к дисциплине и порядку. Если не было дисциплины и порядка, они не проходили в состав и тут же этим пользовались».

Тренер отмечает, что в то время в КХЛ был очень крутой хоккей.

«Хоккей в КХЛ того времени был действительно жёсткий. Во всех командах, с которыми мы играли, выступали лучшие европейские игроки. Матчи получились хорошими и интересными. Это была мужская лига», — вспоминает Йортикка.

Финн также придерживается мнения, что обычные жители России — нормальные люди. И призывает не приравнивать обычных граждан к тем, кто принимает какие-то решения.

«Сейчас в Россию повсюду плюют, указывая на жестокий конфликт. Но обычные люди там — это просто нормальные, обычные люди», — объясняет специалист.

Несмотря на многие мнения, которые пользуются популярностью в нашей стране, относительно Финляндии и остального мира в целом, Йортикка своими словами показывает, что, кажется, этот самый остальной мир на самом деле в основном доброжелательно относится к России, к обычным людям здесь.

Так что и нам, пожалуй, не стоит забывать, что мы — люди. И что за пределами России также живут обычные люди. Как бы их ни пытались называть.