Якупов установил личный рекорд, Широков разнёс игру «Сибири». Итоги дня в КХЛ

6 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги всех матчей.

«Нефтехимик» ударно начал матч в Омске – Роман Абросимов передал привет своей бывшей команде, к тому же отличившись в меньшинстве. Но «Авангард» это только разозлило – хозяева лишь взвинтили темп и давили бо́льшую часть матча, зачастую не давая сопернику даже поднять головы. Это принесло свои плоды на старте второго периода, когда дуплетом выстрелили Михаил Гуляев и Линден Вей. В начале заключительного отрезка Алексей Соловьёв провёл третью шайбу в ворота Филиппа Долганова, но позже Булат Шафигуллин возродил интригу, вновь сократив отставание до минимального. В концовке гости хотели устроить финальный навал, но пропустили в пустые ворота. «Авангард» начал сезон с двух побед.

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Команда Вадима Епанчинцева на старте сезона чувствует себя неважно. Настолько, что Сергей Широков в интервью в перерыве разнёс игру своей команды. «Мы играем не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать, если будем так продолжать — нам 10 забьют», — сказал нападающий, который ещё в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист».

Анатолий Голышев открыл счёт уже на первой минуте игры, а вскоре Алексей Бывальцев увеличил преимущество хозяев. Во втором периоде «Сибирь» взвинтила бросковую активность, но Владимира Галкина так и не смогла пробить, зато пропустила ещё дважды.

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Обе команды проиграли свои стартовые матчи сезона и жаждали реабилитироваться перед болельщиками. Игра началась с шайбы молодого Руслана Оспанова, который подкараулил отскок, застав врасплох Зака Фукале, но во втором периоде «Трактор» перевернул ход матча, забив трижды. Главным героем стал Михаил Котляревский – он оформил дубль, а потом и на хет-трик заходил, но угодил в штангу. Причём в моменте со своей первой шайбой он обокрал в зоне атаки одного из звёздных новичков «Барыса» Дамира Жафярова. Ни Жафяров, ни другой топовый новичок команды Антон Бурдасов пока в этом сезоне не набрали ни одного очка.

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Московское «Динамо» после поражения «Куньлуню» в первом домашнем матче чемпионата исправилось во втором, одержав победу над «Северсталью». Распечатать Александра Самонова удалось только в концовке первого периода – Антон Слепышев забил свой первый гол в составе бело-голубых. Вскоре после перерыва Артём Ильенко реализовал большинство, увеличив отрыв. В середине игры Кирилл Пилипенко отквитал одну шайбу, прошив Максима Моторыгина с добивания, но в третьем периоде Бреннан Менелл установил окончательный счёт, точным броском реализовав довольно спорное удаление Коростелёва на Никите Гусеве.

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Самый результативный матч игрового дня состоялся в Мытищах. Начало голевой феерии положил Томаш Юрчо, реализовавший буллит на 11-й минуте игры. Причём начал исполнение в стиле медленного буллита Евгения Кузнецова, но закончил его по-своему — резким щелчком. «Куньлунь» в какие-то моменты вёл сначала 3:1, потом — 4:2, но героические усилия Егора Петухова воплотились в хет-трик и перевели игру в дополнительное время. Там вновь засиял Наиль Якупов, который прежде ещё ни разу не начинал сезон КХЛ с трёх голов в двух матчах. В нынешнем чемпионате после шайбы в ворота «Динамо» сегодня он положил дубль, включая победный гол в овертайме.

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