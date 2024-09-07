Нелепо, глупо и больно до сих пор. 13 лет назад ХК «Локомотив» разбился в авиакатастрофе

7 сентября – день памяти. В эту дату мы вспоминаем ужасную трагедию, чьи масштабы до сих пор кажутся какими-то невероятными, гротескными…Так просто не могло быть. Но произошло.

13 лет назад автор этих строк был учеником 11-го класса. Вечер трагедии я провёл на тренировке, после которой, как обычно, взял телефон в раздевалке и, возможно, впервые в жизни буквально не поверил своим глазам. «Локомотив» разбился», — гласил текст сообщения от папы. Сразу стало понятно, что речь о хоккейной команде – этот вид спорта был и остаётся самым уважаемым и единственно обсуждаемым в семье.

Сразу в голове зажглась мысль об Александре Вьюхине, что неудивительно для омича. Уже после короткого сёрфинга в неважнецком в 2011 году мобильном интернете стало понятно, что произошла Катастрофа. Погибла вся команда… И в памяти стали всплывать одна за одной фамилии хоккеистов «Локомотива», только что разорвавших всех на летнем турнире в Риге и готовившихся начать многообещающий для Ярославля сезон. Ткаченко, Марек, Демитра, Вашичек, Салей, Чурилов, Галимов… Неужели их ВСЕХ больше нет?

До сих пор довольно остро ощущается чудовищная нелепость той трагедии. Ну как же так вышло, что это случилось с тем самым «Локомотивом», в составе которого собрался по-настоящему звёздный интернационал! Абсолютный топ-состав, украшенный талантливой молодёжью и опытнейшими легендами своих стран.

А как же в принципе это всё случилось-то? Ясное небо, отличная погода, шикарная видимость – все условия для легчайшего взлёта из аэропорта, откуда «Локомотив» отправлялся уже много лет. Обстоятельства расследования вы все прекрасно знаете. Знакомы вы и с домыслами, слухами, теориями заговора. Но при любых раскладах ничего не должно было помешать ЯК-42 штатно взмыть в воздух в погожий солнечный день. Официальная же причина, согласно которой один из пилотов жал на тормоз, мешая разгону, просто убивает. Это так тупо, так глупо, так… невероятно. И так больно каждый раз, когда вспоминаешь обо всём, даже спустя 13 лет.

Но известно, что даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. Нам всем пришлось смириться, принять все обстоятельства, каким бы абсурдными они ни были. Нет большого смысла ругать судьбу. Да и у нас — просто сочувствующих — на это нет полномочий. Во много раз тяжелее приходится родственникам погибших ребят, у которых нелепый и злой рок отнял не известных и талантливых мастеров-хоккеистов, а родных и любимых людей — отцов, мужей, братьев…

В этот день, 7 сентября, давайте вспомним тех парней. Их улыбки, победы, голы, карьеры. Это день светлой памяти и тихой грусти. У каждого хоккейного человека есть свои моменты, связанные с ребятами из той команды. И сегодня – лучшее время, чтобы окунуться в них.

А главное — «Локомотив» живёт дальше. Труднейший период в истории клуба остался позади, команда возродилась очень быстро, ещё в 2012-м, а сейчас Ярославль возвращает своё исконное место лидера российского клубного хоккея. В минувшем сезоне был проделан большой путь, в конце которого «Локомотив» ждало разочарование, но у этой команды точно всё впереди. Однажды Ярославль обязательно станет чемпионом, и нет никаких сомнений в том, кому будет посвящена эта победа.

«Локомотив». 07.09.2011. Мы помним.