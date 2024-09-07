Люди, возрождавшие «Локомотив». Как собиралась команда после трагедии

Практически сразу же после трагедии 7 сентября пошли разговоры, что «Локомотив» надо немедленно возрождать. Разговоры переросли в уверенность – уже 8 сентября Александр Медведев, бывший тогда президентом КХЛ, говорил: «Руководство лиги скорбит о трагедии и считает, что «Локомотив» должен быть сохранён и восстановлен. И ярославский клуб будет реанимирован!»

Варианты возрождения и заявка в ВХЛ

КХЛ предложила взять на себя финансирование команды, но надо было где-то брать игроков. Было два варианта – собрать команду из собственной молодёжи и провести драфт, на котором каждый клуб КХЛ передал бы ярославцам по одному игроку. Оба варианта были отвергнуты, как и моментальное возвращение в КХЛ. В Ярославле решили не форсировать события и провести год в ВХЛ: «Мы в клубе твёрдо решили, что будем создавать команду по тем же принципам, что проповедовали раньше. Кроме игровых качеств каждого хоккеиста, большое значение для нас имеют человеческие качества ребят. Также будем огромное внимание уделять молодёжи: как воспитанникам клуба, так и приезжающим из других команд. В этом сезоне мы формируемся исключительно за счёт молодёжи. До 1 января мы можем пригласить по одному хоккеисту в возрасте до 22 лет из любого клуба КХЛ. Подчеркну, что каждый игрок переходит к нам добровольно, без малейшего намёка на какое-либо давление», — рассказал президент клуба Юрий Яковлев в конце ноября 2011-го.

Тренером назначили Петра Воробьёва, а команду в основном собирали из собственной молодёжи – с ними специалист был прекрасно знаком. Было и несколько новобранцев. Многие из них стали для ярославской команды приёмными сыновьями и внесли большой вклад в возрождение железнодорожников.

Игроки «Локомотива» сезона-2012/2013, перешедшие в команду сразу после трагедии:

Егор Яковлев, Владислав Картаев, Эмиль Галимов, Даниил Апальков, Алексей Кручинин, Олег Яшин.

Воспитанники Ярославля, игравшие за «Локомотив» в сезоне-2012/2013:

Артур Амиров, Павел Лукин, Семён Варламов, Дмитрий Куликов, Артём Анисимов.

Команда была очень молодой – средний возраст меньше 21 года, только три игрока 22 лет. Приглашённые добровольцы сразу стали лидерами ярославцев в ВХЛ (дебютировала команда 12 декабря 2011-го). Олег Яшин наряду с Рафаэлем Ахметовым стали лучшими бомбардирами, но надолго в Ярославе не задержались – в ВХЛ они были хороши, но на уровень топ-клуба КХЛ не тянули.

Алексей Кручинин заслужил признание болельщиков, под конец сезона стал капитаном команды и особенно ярко проявил себя в плей-офф. В «Локомотиве» он отыграет ещё три неполных сезона, после чего его обменяют в «Трактор» на Петри Контиолу. После этого Алексей успел выступить и за родной СКА, и за «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Сибирь», «Торпедо», а ныне является игроком «Северстали».

Владислав Картаев задержался в Ярославле на восемь лет и только в 2019 году вернулся в родной «Салават Юлаев». Последние два года Картаев играет в ВХЛ. Каких-то бомбардирских рекордов от него никогда не ждали, но он вписал своё имя в историю «Локомотива» не только тем, что стоял у истоков возрождения команды, но и голом в овертайме второго матча серии со СКА («Локомотив» тогда сравнял счёт в серии, а затем выиграл её 4-2).

Эмиль Галимов из «Нефтехимика» отыграл в команде шесть лет. Ещё в ВХЛ считался одной из главных надежд команды, игрой в Ярославе заслужил и несколько вызовов в сборную. В 2017 году нападающий вернулся в Татарстан, где играл за «Нефтехимик» и «Ак Барс», а теперь уже пятый сезон выступает за СКА.

Егор Яковлев был самым первым новичком «Локомотива». Хоть он и провёл в команде только четыре года, но за это время вырос в одного из ведущих защитников, стал чемпионом мира, а затем – серебряным призёром со сборной России. После этого Яковлев несколько лет провёл в СКА, выиграл Кубок Гагарина, олимпийское золото, на год съездил в НХЛ, а сейчас вернулся на родину, в «Магнитку», которую привёл к Кубку Гагарина несколько месяцев назад уже в качестве капитана.

Егор Яковлев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Из тех новичков дольше всех, аж на девять лет, задержался в Ярославе Даниил Апальков. Заводной, с бойцовским характером, любимец болельщиков, однако на его карьеру в итоге повлияла игровая зависимость. Несколько лет Даниил не играл в КХЛ, пытаясь её побороть, многое потерял, в том числе в финансовом плане, но сейчас вернулся в лигу и выступает за «Барыс».

В следующем сезоне в НХЛ начался локаут, и из-за океана в родную команду приехали защитник «Флориды» Дмитрий Куликов, нападающий «Коламбуса» Артём Анисимов и вратарь «Колорадо» Семён Варламов, проведшие в КХЛ по полсезона. Куликов в итоге много попутешествовал по НХЛ, в итоге вернувшись туда, где начинал, — в «Пантерз», с которыми этим летом выиграл Кубок Стэнли. Анисимов успел поиграть и с Панариным в «Чикаго», и в КХЛ ещё раз возвращался на год – естественно, в Ярославль, но последнюю пару лет не оставлял попыток ещё поиграть в Америке, только уже в АХЛ. Варламов же является одним из самых успешных российских вратарей в истории НХЛ, он занимает четвёртое место по матчам и пятое место – по количеству побед. Последние несколько лет выступает за «Айлендерс».

Возвращение в КХЛ

Состав для КХЛ «Локомотив» собирал уже весной – подписывал контракты со свободными агентами. Здесь уже подбирали не только молодёжь на вырост, но и опытных хоккеистов с именем – Калюжного, Колесника, Козлова. Стаффан Кронвалль, пришедший из «Северстали», долгое время был капитаном команды, побил бомбардирский рекорд клуба среди легионеров, а в 2020 году завершил карьеру.

Стаффан Кронвалль Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Также уже повесили коньки на гвоздь Алексей Калюжный, Виталий Вишневский, Петров с Черниковым, очень долго игравшие в одной связке, Виктор Козлов, который сейчас является главным тренером «Салавата Юлаева», и Александр Гуськов, ныне эксперт и комментатор КХЛ.

Подписания «Локомотива» весной и летом 2012-го:

Виталий Вишневский, Дмитрий Коробов, Виктор Козлов, Виталий Колесник, Алексей Калюжный, Егор Аверин, Микелис Редлихс, Роман Людучин, Сергей Плотников, Дмитрий Клопов, Юрий Петров, Александр Черников, Михаил Пашнин, Евгений Королёв, Максим Трунёв, Никлас Хагман, Стаффан Кронвалль, Кёртис Сэнфорд, Сами Лепистё, Марк Флад.

Сергей Плотников пришёл из «Амура» и был одним из главных героев «Локомотива» на протяжении нескольких лет, особенно в плей-офф 2014 года. В 2015 году он на один сезон уезжал в НХЛ, а вернувшись в Россию, стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (со СКА и дважды – с ЦСКА). Егор Аверин сроднился с «Локомотивом» и является лучшим снайпером и бомбардиром клуба в КХЛ. После 12 лет в Ярославле он попрощался с командой.

«Локомотив» в сезоне-2012/2013 Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Вот воспоминания одного из первых легионеров нового «Локомотива» Стаффана Кронвалля: «Трагедия повлияла и на всех новых игроков, это неизбежно. Новички спрашивают, на каком самолёте предстоит лететь, по какому маршруту, из какого аэропорта – того же самого или нет. Многие ребята живут в квартирах, где жили игроки того «Локомотива». Поначалу чувства были странные, я даже не хотел знать, кто здесь жил раньше. Никто не забудет эту трагедию, но для всеобщего блага надо двигаться дальше. Лучшее, что можно сделать, чтобы почтить память «Локомотива» — выиграть. Мы будем делать для этого всё возможное».

Однажды «Локомотив» обязательно это сделает.