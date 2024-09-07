Один из лучших вратарей лиги и новые лица «Детройта». Молодые звёзды НХЛ без контракта

До начала регулярного чемпионата НХЛ остаётся меньше месяца. Многие команды лиги уже укомплектованы на новый сезон, однако некоторым предстоит провести ещё кое-какую работу, чтобы в полной готовности подойти к первому вбрасыванию. Один из аспектов — продление соглашений с ограниченно свободными агентами, среди которых есть несколько молодых звёзд лиги.
Доусон Мерсер, «Нью-Джерси»
Талантливый канадец, как и весь состав «Дэвилз», в прошлом сезоне выступил ниже собственных возможностей — если на протяжении первых двух лет в НХЛ Мерсер показывал стабильный рост, то в третьем, ставшем последним по его контракту новичка, не только не спрогрессировал, но и выглядел хуже прежнего.
Тем не менее 22-летний форвард всё ещё обладает большим потенциалом — он уже демонстрировал, что может набирать более 50 очков за сезон — и при новом главном тренере имеет все шансы выйти на новый уровень. В «Нью-Джерси», вероятно, и хотели бы продлить соглашение с Доусоном на долгий срок, но наличие менее $ 5 млн под потолком такую возможность практически исключает.
Доусон Мерсер
Фото: AP/TASS
Ожидается, что форвард к началу нового сезона подпишет новый договор с «дьяволами», однако это будет контракт-мост. И для клуба эта сделка будет хорошей — у «Дэвилз» будет время, чтобы проверить, насколько Мерсер готов стать одним из лидеров команды.
Томас Харли, «Даллас»
Стремительный прогресс 23-летнего защитника в предыдущем сезоне можно было предугадать по концовке позапрошлого — тогда Харли внезапно стал стабильным игроком основы в плей-офф, а уже после межсезонья прочно прописался в обойме «звёзд», став самым полезным игроком команды в регулярке и вторым бомбардиром среди защитников после Миро Хейсканена.
Агент Харли также представляет интересы Леона Драйзайтля, который недавно получил контракт с крупнейшим кэпхитом в истории НХЛ. Теперь он может спокойно переключиться на новое соглашение для Харли, однако таких же масштабов здесь точно не будет — тенденция выдавать крупные контракты после одного успешного сезона вряд ли распространится на канадца, поскольку в распоряжении «Далласа» есть всего $ 6,2 млн.
Томас, конечно, может пойти на уступки и согласиться на долго- или хотя бы среднесрочный контракт с кэпхитом $ 5,5-6 млн, но куда более вероятным, как и в случае с Мерсером, кажется мостик.
Коул Перфетти, «Виннипег»
Перфетти с каждым сезоном становился всё более важной фигурой для «Джетс», хотя до ключевой роли в команде ему всё ещё далековато. При этом на протяжении лета ходили слухи о возможном переходе Коула в другой клуб — канадцу якобы не хотелось играть в «Виннипеге», и он искал обмена в другое место. Впрочем, Эллиотт Фридман развеял эти слухи и заявил, что форварду нравится в составе «реактивщиков» и он хочет связать своё будущее именно с этой командой.
Коул Перфетти
Фото: AP/TASS
На крупный кэпхит Перфетти едва ли может рассчитывать, но при этом всё, пусть и довольно медленно, идёт к заключению нового договора между игроком и клубом. Даже несмотря на то, что 22-летний нападающий пока не поставил подпись под следующим соглашением и официально является безработным, именно он станет представителем от «Виннипега» на одном из предстоящих медиасобытий НХЛ. О чём-то это да говорит.
Джереми Свейман, «Бостон»
Пожалуй, одна из самых удивительных историй этого лета. Свейман делил игровое время с обменянным в «Оттаву» Линусом Улльмарком, но при этом был первым номером в плей-офф и смотрелся очень даже хорошо. В последние пару лет Джереми и вовсе входил в список лучших вратарей лиги, однако уже второй год подряд американский вратарь не может прийти к соглашению с «мишками» о новом контракте.
Если прошлым летом клуб и игрока рассудил арбитраж, то сейчас на протяжении всего лета болельщики «Брюинз» находились практически в полном неведении относительно переговорного процесса, который затянулся аж до сегодняшнего дня — в этом году Свейман решил не обращаться в суд, которым он оказался недоволен.
Под потолком у «Бостона» есть $ 8,5 млн, а вот вратарь пока только один — полученный в результате обмена с «сенаторами» Йоонас Корписало, которого с трудом можно представить в роли первого номера команды. Несмотря на оптимизм с обеих сторон, о котором сообщают инсайдеры, пока что хороших новостей для болельщиков «мишек» не так много.
И вратарь, и клуб заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве — сообщается, что новый контракт будет (если будет) восьмилетним, — но всё упирается в зарплату Свеймана. И здесь у американца найдётся несколько рычагов для давления на «Бостон».
Мориц Зайдер, Лукас Рэймонд, «Детройт»
В последние дни переговоры по сохранению дуэта набрали обороты — «Детройт», несомненно, хочет надолго оставить в своих рядах немца и шведа, которые имеют потенциал стать главными лицами «крыльев» в обозримом будущем. $ 17,65 млн в запасе позволяют Стиву Айзерману чувствовать себя немного увереннее — средства на обоих у «Ред Уингз» точно найдутся. Но вот на итоговой сумме ещё только предстоит сойтись.
При этом у «Детройта» есть ещё один ОСА, которого в Мичигане наверняка хотели бы продлить — речь о ещё одном шведском нападающем Йонатане Берггрене. 24-летний форвард в прошлом сезоне играл преимущественно в фарм-клубе «крыльев» в АХЛ, где в среднем набирал чуть больше очка, поэтому стоит ожидать, что он получит ещё один шанс показать себя в основе.