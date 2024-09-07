Один из лучших вратарей лиги и новые лица «Детройта». Молодые звёзды НХЛ без контракта

До старта сезона меньше месяца, а эти парни до сих пор остаются ограниченно свободными агентами.

До начала регулярного чемпионата НХЛ остаётся меньше месяца. Многие команды лиги уже укомплектованы на новый сезон, однако некоторым предстоит провести ещё кое-какую работу, чтобы в полной готовности подойти к первому вбрасыванию. Один из аспектов — продление соглашений с ограниченно свободными агентами, среди которых есть несколько молодых звёзд лиги.

Доусон Мерсер, «Нью-Джерси»

Талантливый канадец, как и весь состав «Дэвилз», в прошлом сезоне выступил ниже собственных возможностей — если на протяжении первых двух лет в НХЛ Мерсер показывал стабильный рост, то в третьем, ставшем последним по его контракту новичка, не только не спрогрессировал, но и выглядел хуже прежнего.

Тем не менее 22-летний форвард всё ещё обладает большим потенциалом — он уже демонстрировал, что может набирать более 50 очков за сезон — и при новом главном тренере имеет все шансы выйти на новый уровень. В «Нью-Джерси», вероятно, и хотели бы продлить соглашение с Доусоном на долгий срок, но наличие менее $ 5 млн под потолком такую возможность практически исключает.

Доусон Мерсер Фото: AP/TASS

Ожидается, что форвард к началу нового сезона подпишет новый договор с «дьяволами», однако это будет контракт-мост. И для клуба эта сделка будет хорошей — у «Дэвилз» будет время, чтобы проверить, насколько Мерсер готов стать одним из лидеров команды.

Томас Харли, «Даллас»

Стремительный прогресс 23-летнего защитника в предыдущем сезоне можно было предугадать по концовке позапрошлого — тогда Харли внезапно стал стабильным игроком основы в плей-офф, а уже после межсезонья прочно прописался в обойме «звёзд», став самым полезным игроком команды в регулярке и вторым бомбардиром среди защитников после Миро Хейсканена.

Агент Харли также представляет интересы Леона Драйзайтля, который недавно получил контракт с крупнейшим кэпхитом в истории НХЛ. Теперь он может спокойно переключиться на новое соглашение для Харли, однако таких же масштабов здесь точно не будет — тенденция выдавать крупные контракты после одного успешного сезона вряд ли распространится на канадца, поскольку в распоряжении «Далласа» есть всего $ 6,2 млн.

Томас, конечно, может пойти на уступки и согласиться на долго- или хотя бы среднесрочный контракт с кэпхитом $ 5,5-6 млн, но куда более вероятным, как и в случае с Мерсером, кажется мостик.

Коул Перфетти, «Виннипег»

Перфетти с каждым сезоном становился всё более важной фигурой для «Джетс», хотя до ключевой роли в команде ему всё ещё далековато. При этом на протяжении лета ходили слухи о возможном переходе Коула в другой клуб — канадцу якобы не хотелось играть в «Виннипеге», и он искал обмена в другое место. Впрочем, Эллиотт Фридман развеял эти слухи и заявил, что форварду нравится в составе «реактивщиков» и он хочет связать своё будущее именно с этой командой.

Коул Перфетти Фото: AP/TASS

На крупный кэпхит Перфетти едва ли может рассчитывать, но при этом всё, пусть и довольно медленно, идёт к заключению нового договора между игроком и клубом. Даже несмотря на то, что 22-летний нападающий пока не поставил подпись под следующим соглашением и официально является безработным, именно он станет представителем от «Виннипега» на одном из предстоящих медиасобытий НХЛ. О чём-то это да говорит.

Джереми Свейман, «Бостон»

Пожалуй, одна из самых удивительных историй этого лета. Свейман делил игровое время с обменянным в «Оттаву» Линусом Улльмарком, но при этом был первым номером в плей-офф и смотрелся очень даже хорошо. В последние пару лет Джереми и вовсе входил в список лучших вратарей лиги, однако уже второй год подряд американский вратарь не может прийти к соглашению с «мишками» о новом контракте.

Если прошлым летом клуб и игрока рассудил арбитраж, то сейчас на протяжении всего лета болельщики «Брюинз» находились практически в полном неведении относительно переговорного процесса, который затянулся аж до сегодняшнего дня — в этом году Свейман решил не обращаться в суд, которым он оказался недоволен.

Свейман попал в топ-5 вратарей будущего сезона: Три россиянина вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ в преддверии старта сезона по версии лиги

Под потолком у «Бостона» есть $ 8,5 млн, а вот вратарь пока только один — полученный в результате обмена с «сенаторами» Йоонас Корписало, которого с трудом можно представить в роли первого номера команды. Несмотря на оптимизм с обеих сторон, о котором сообщают инсайдеры, пока что хороших новостей для болельщиков «мишек» не так много.

И вратарь, и клуб заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве — сообщается, что новый контракт будет (если будет) восьмилетним, — но всё упирается в зарплату Свеймана. И здесь у американца найдётся несколько рычагов для давления на «Бостон».

Мориц Зайдер, Лукас Рэймонд, «Детройт»

В последние дни переговоры по сохранению дуэта набрали обороты — «Детройт», несомненно, хочет надолго оставить в своих рядах немца и шведа, которые имеют потенциал стать главными лицами «крыльев» в обозримом будущем. $ 17,65 млн в запасе позволяют Стиву Айзерману чувствовать себя немного увереннее — средства на обоих у «Ред Уингз» точно найдутся. Но вот на итоговой сумме ещё только предстоит сойтись.

При этом у «Детройта» есть ещё один ОСА, которого в Мичигане наверняка хотели бы продлить — речь о ещё одном шведском нападающем Йонатане Берггрене. 24-летний форвард в прошлом сезоне играл преимущественно в фарм-клубе «крыльев» в АХЛ, где в среднем набирал чуть больше очка, поэтому стоит ожидать, что он получит ещё один шанс показать себя в основе.