СКА одержал первую победу, Гатиятулин отметил большой юбилей. Итоги дня в хоккее

7 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги всех матчей.

СКА одержал первую победу в сезоне, переиграв на выезде «Ладу»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду «Лада-Арены» в Тольятти встретились местная «Лада» и петербуржский СКА. Гости одержали победу в матче со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт в первом периоде: с передач Ивана Выдренкова и Марата Хайруллина отличился Михаил Воробьёв, реализовавший свою попытку при игре «четыре на четыре». В середине второго периода Арсений Грицюк удвоил преимущество своей команды. «Лада» отыграла одну шайбу в концовке матча усилиями Энтони Греко, но пропустила в пустые ворота от Хайруллина. 3:1 — победа СКА.

СКА одержал первую победу в текущем розыгрыше КХЛ: в первом матче команда Романа Ротенберга на выезде проиграла магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). «Лада» тоже проиграла свой первый официальный матч в сезоне: тольяттинцы уступили дома «Локомотиву» (0:3).

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«Ак Барс» отыгрался с 0:2, а затем победил «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Основное время игры на нижегородской арене «Нагорный» завершилось со счётом 2:2, а в буллитах точнее оказались хоккеисты казанской команды.

Счёт в матче был открыт в первом периоде: хозяев вперёд вывел Василий Атанасов с передачи Максима Летунова. В начале второго периода «Торпедо» удвоило преимущество: отличился Евгений Свечников с передачи Сергея Гончарука. «Ак Барс» ответил точным броском Артёма Галимова с передачи Семёна Терехова в концовке второй двадцатиминутки и шайбой Дмитрия Яшкина с передач Ника Петана и Александра Барабанова в начале третьего периода.

Основное время матча и овертайм победителя не выявили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». Для главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина эта победа стала 200-й за карьеру в КХЛ. Он стал 16-м специалистом в истории лиги, кому покорилось это достижение.

«Ак Барс» в первой встрече сезона на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» (3:5). Впереди казанцев ждёт игра с «Авангардом» в Омске 9 сентября.

«Торпедо» начало сезон с поражения от «Северстали» (0:3), а теперь сыграет с «Автомобилистом» дома 9 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь» обыграл «Амур», забросив шайбу на последней секунде матча

На льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Витязь» и «Амур» из Хабаровска. Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева площадки.

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде встречи шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество «Витязя».

«Витязь» одержал свою первую победу в сезоне. В стартовой игре регулярки подмосковная команда проиграла в домашнем матче «Адмиралу» со счётом 2:3. 9 сентября «Витязь» ждёт домашний матч с «Сочи».

«Амур» проиграл второй матч подряд. Хабаровчане в прошлой встрече уступили на выезде минскому «Динамо» со счётом 0:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Мартемьянов во время игры узнал, что станет дедом — объявил диктор на арене в Балашихе

Во время игры диктор «Балашиха-Арены» объявил, что главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов станет дедом. На экране показали его дочь, которая находилась на трибуне.

«Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут.

Не знал, что так должно быть, когда объявили», – сказал главный тренер «Амура» на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» проиграл «Сочи» в серии буллитов

На льду «Мегаспорта» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» встретился с «Сочи». Основное время игры не выявило победителя (1:1), как и овертайм, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сочи».

Первая шайба в матче была заброшена на 33-й минуте. Её автором с передачи Алексея Василькова стал Кирилл Рассказов. «Спартак» сумел сравнять счёт за 24 секунды до конца основного времени встречи. При игре «шесть на пять» шайбой отметился Иван Морозов. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались сочинцы.

В первом матче сезона «Спартак» обыграл ЦСКА (4:2). Теперь команду ожидает домашняя встреча с минским «Динамо», которая состоится 9 сентября. Отметим, что в составе «Спартака» на игру с «Сочи» не оказалось второго снайпера минувшего сезона КХЛ Николая Голдобина.

Для «Сочи» этот матч стал первым официальным в нынешней регулярке. Впереди у сочинцев выездная игра с «Витязем» 9 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.