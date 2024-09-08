Кто в КХЛ, а кто — на стройку. Судьбы участников громкого скандала в канадском хоккее

Скандальную историю об изнасиловании 20-летней девушки членами молодёжной сборной Канады, которая выиграла турнир в 2018 году, многие из вас уже прекрасно знают. Для тех, кто не слышал, краткий рассказ истории: предполагаемый акт насилия был совершён на праздничном ужине, посвящённом победе канадской команды на турнире. Правда, иск от девушки, который был направлен против Федерации хоккея Канады, молодёжной команды и восьми игроков, входивших в тот чемпионский состав, был подан лишь в 2022 году. Сумма его составила $ 3,5 млн.

В январе 2024 года пятеро игроков взяли безвременный отпуск, четверо из них выступали на тот момент в НХЛ. Речь о Кэле Футе и Майкле Маклауде, представлявших «Нью-Джерси», Диллоне Дюбе, игравшем в «Калгари», Картере Харте, защищавшем ворота «Филадельфии», и Алексе Форментоне, который тогда играл в Швейцарии.

Давайте посмотрим, как сложились судьбы вышеназванных игроков. Не все из них нашли команду, а кому-то и вовсе пришлось завязать с хоккеем.

Картер Харт

Положение – без клуба

Картер – основной вратарь той молодёжки, что в 2018-м выиграла турнир. Харт блестяще провёл его, сыграв почти все матчи. Уже в следующем сезоне Картер дебютировал в НХЛ, с ходу закрепившись в «Филадельфии», и ему хватило месяца, чтобы стать лучшим новичком месяца. В прошлом году многие команды НХЛ пытались выменять Харта, однако процесс затруднялся из-за скандала.

Картер Харт Фото: Derik Hamilton/AP/ТАСС

Этим летом многие команды КХЛ обращали внимание на Харта. Но канадец выставил ценник, распугавший всех потенциальных выгодоприобретателей. Картер до сих пор не нашёл команду, но, возможно, уже в скором времени объявится в Европе.

Майкл Маклауд

Положение – перешёл в «Барыс»

На Маклауда «Нью-Джерси» потратил в 2016 году 12-й пик первого раунда, возлагая на Майкла большие надежды. Может быть, сполна он их не оправдал, но уж точно не разочаровал. С каждым годом Маклауд всё больше становился лидером команды, а статистика неумолимо росла. Сергей Брылин, который является ассистентом главного тренера «Нью-Джерси», сказал про него: «Тот же Майкл был мотором нашей команды. Когда мы его потеряли, он вообще по вбрасываниям шёл на первом месте в лиге».

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Если бы в апреле 2025 года игрокам не надо было явиться в суд, есть твёрдая уверенность – борьба за него шла бы между топ-клубами. А так ситуацией воспользовался «Барыс» и, судя по предсезонке, не прогадал.

Диллон Дюбе

Положение – перешёл в минское «Динамо»

Дюбе – человек, который на том молодёжном чемпионате мира играл в первом звене, а также забивал в финале шведам. После того как Диллон несколько лет провёл в фарме «Калгари», ему удалось дорасти до основного состава, а в позапрошлом году так и вовсе стать одним из лидеров «огоньков». Однако прошлый сезон вышел ужасным, видимо, давление, оказываемое на Дюбе, возымело эффект.

Диллон Дюбе Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

С Дюбе было то же самое, что и с Маклаудом. Российские гранды открестились от идеи подписывать хоккеиста, который в разгар плей-офф покинет расположение команды. Зато минское «Динамо», которое в прошедшее межсезонье прилично усилилось, этот факт не напугал.

Кэл Фут

Положение – без клуба

Кэл Фут был задрафтован «Тампой» в первом раунде в 2017 году, однако конкуренция в «Лайтнинг» только к 2020 году позволила Кэлу приблизиться к основному составу. В 2023 году Фута обменяли в «Нэшвилл» на Таннера Жанно. Да, на того, за которого, помимо Фута, отдали ещё полцарства.

Положение Кэла явно сложнее, чем у игроков, описываемых выше. Во-первых, Фут последний сезон провёл почти безвылазно в АХЛ, во-вторых, он является домоседом, а таким игрокам найти работу за пределами Северной Америки будет труднее.

Алекс Форментон

Положение – завершил игровую карьеру

Карьера Форментона в НХЛ оборвалась довольно резко и странно. Алекс в сезоне-2021/2022 набрал 32 очка, проведя лучший сезон в карьере, но предложения о новом контракте от «Оттавы» не получил. После этого он провёл два довольно-таки пресных года в Швейцарии и завершил карьеру.

Сейчас стало известно, что канадец работает на стройке, пытаясь познать азы нового для себя дела. Работа Алексу нужна в том числе для того, чтобы оплачивать услуги адвоката. Вот такой виток совершила судьба человека, который ставил точку в финале молодёжного чемпионата мира и выигрывал золото в составе своей сборной.