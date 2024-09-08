«Цена может быть сумасшедшей». В Америке обсуждают возможный обмен Кросби

Капитан «Питтсбурга» не спешит подписывать новый контракт с командой, и журналисты уже прикидывают, может ли он сменить клуб в этом сезоне.

В 2024-м игрокам всё сложнее оставаться лояльными одним и тем же цветам — и они не всегда горят клубным патриотизмом, и у команд далеко не всегда получается сохранить лидеров. Вряд ли Стивен Стэмкос реально хотел уходить из «Тампы», к которой он давно прирос и стал символом клуба, однако «молнии» были слишком жёстко придавлены потолком зарплат — который, в отличие от НБА, не делает никаких исключений для продления своих давних легенд.

Однако тот факт, что Сидни Кросби завершит карьеру в «Питтсбурге», долгое время не подвергался сомнениям. Конечно, контракт игрока истекает через год, но инсайдеры долгое время успокаивали публику: никаких проблем с новой сделкой не будет, капитан никуда уезжать не хочет, нужно только будет утрясти бумажные формальности. И вот внезапно инсайдеры Sportsnet пишут, что Кросби вовсе не торопится ставить свою подпись под новой сделкой!

«Я думаю, что «Питтсбург» сказал: это Сидни Кросби. Он имеет право принять решение, которое считает нужным. Я думаю, они сделали ему кучу разных предложений», — заявил инсайдер Эллиотт Фридман. Фридман говорит, что капитан хочет посмотреть, куда движется команда. «Генменеджер Кайл Дубас летом сделал ставку на интересных ребят: например, выменял Коди Гласса из «Нэшвилла». Однако обмен Джейка Гюнцеля, который случился весной — это всё равно сигнал о необходимости перестройки команды. Можно назвать это как угодно: перестройка, перезагрузка, обновление, но суть в том, что менеджмент хочет омолодить команду», — добавил Фридман.

Сам же Фридман добавляет, что команда не так сильна, как в 2016-м и 2017-м, что вполне очевидно. Более того, после вылета во втором раунде в 2018-м «Питтсбург» больше ни разу не выиграл серию плей-офф, хотя не раз и не два котировался фаворитом раунда. Лучшие шансы прервать эту полосу были в 2022-м, когда «пингвины» вели 3-1 в серии и 2:0 — в пятой игре с «Рейнджерс». Однако тогда Джейкоб Труба выбил Кросби из игры — и без него «Питтсбург» посыпался.

Сложно сказать, что этим летом «Питтсбург» как-то радикально усилился: тот же Гласс, которого отмечает Фридман, после казавшегося прорывным сезона-2022/2023 (35 очков в 72 матчах) снова сдал — мешали травмы. «Нэшвилл» вообще отправил его в Пенсильванию с довеском из драфт-пиков. Интересным обменом стало приобретение победителя МЧМ-2024 Рутгера Макгроарти, который не горел желанием подписываться в «Виннипеге»: «пингвины» получают пусть и 20-летнего, но вполне готового к НХЛ после двух сезонов в NCAA игрока. А остальные подписания лета — это игроки для третьих-четвёртых звеньев и пар, и без того же Макгроарти средний состав команды уверенно перемахнёт за 30 лет.

Сидни Кросби Фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

На этом фоне уже сами фанаты команды задаются справедливым вопросом: а хочет ли Кросби оставаться в команде, которая уже прочно застряла где-то в середине? Автор The Athletic Джош Йохе ещё в середине августа отвечал на этот вопрос так: «Кросби — не Рэй Бурк, и он вряд ли собирается любым путём преследовать новое чемпионство. Ему 37, он был задрафтован «Питтсбургом» в 17 — иными словами, всю свою взрослую жизнь Сид был «пингвином», почти половину всей жизни носил капитанскую литеру.

Сидни ужасно не любит перемен, он очень лоялен. Играть за канадскую команду было бы невыносимо, ведь дома ему тяжело даже просто сходить поужинать. Я уверен, что он мечтает о четвёртом Кубке Стэнли — и он может задержаться в НХЛ достаточно долго для того, чтобы получить этот шанс. Возможно, обновление «пенс» не будет долгим, у команды мало проблем с потолком зарплат и наконец появляются перспективы. Уверен, что для Кросби выиграть титул №4 в «Питтсбурге» будет намного важнее, чем сделать это где-то в другом месте».

Тем не менее показательно, что такие вещи вообще обсуждаются — и свои рассуждения выпустил другой известный журналист, Трэвис Йост из TSN. Вот что он пишет: «Аргументы против обмена Кросби есть — но их можно и перевернуть. Представьте, что «пингвины» проваливают старт сезона, а лояльность Сидни команде позволяет найти вариант обмена с хорошей компенсацией. Цена Кросби даже в виде годичной «аренды» может быть сумасшедшей, при этом лояльность Сидни позволит ему вернуться обратно, когда нынешний контракт истечёт. Перестройка — дело долгое, а такой шаг может резко усилить её скорость.

«Даллас», «Колорадо» и «Виннипег» имеют и место под потолком, и возможность вписать Кросби в состав для того, чтобы идти за Кубком. Интересно звучит идея обмена в «Детройт», который располагает кучей всевозможных активов. У «Вегаса» нет места под потолком, но они всегда готовы обменять звезду, глупо было бы исключать их из игры. Только представьте себе линию центров из Кросби, Джека Айкела и Томаша Гертла!» — считает Йост.

Однако у Кросби есть полный запрет на обмен и перемещение. Благодаря этому инструменту Сидни полностью контролирует свою трансферную судьбу — в теории Дубас может найти обмен, а Кросби — его заблокировать и оставаться на месте. Однако примеры прошлых лет показывали, что суперзвёзд менять очень сложно — как в расцвете сил, так и на склоне лет.

Сидни Кросби с Кубком Стэнли в 2016-м Фото: Marcio Jose Sanchez/AP/ТАСС

Последний такой случай — обмен Патрика Кейна, который не принёс «Чикаго» даже пика первого раунда и ни одного состоявшегося игрока. Однако это далеко не единственный случай. Из трёх хоккеистов, полученных «Атлантой» за Илью Ковальчука, в НХЛ уверенно закрепился лишь один. «Калгари» в 2013-м получил за 35-летнего Джерома Игинлу двух игроков и драфт-пик, однако приобретённые в сделке хоккеисты провели за «огоньков» лишь 24 матча в сумме. Разве что «Оттаве» достался Ник Пол в обмене Джейсона Спеццы, но он стал полноценным игроком НХЛ лишь спустя шесть лет после обмена.

Тот же Йохе описывает возможную компенсацию за Кросби так: два пика первого раунда, молодой игрок, готовый к НХЛ, и проспект. Однако проблема в том, что такую компенсацию могут дать только команды, которые прямо сейчас к борьбе за Кубок вряд ли готовы — а те, что готовы, уже сильно ограничены в ресурсах. У «Питтсбурга», в принципе, уже есть опыт холодно встреченного публикой обмена Гюнцеля, и веры в то, что даже за капитана «пингвины» получат некие суперактивы, которые за год полностью перевернут игру, очень мало.

Имидж Кросби — человека, который до сих пор толком не озаботился активным ведением социальных сетей — заставляет думать, что он не будет выкручивать клубу руки и другие части тела. Бо́льшую часть карьеры Сидни вообще отыграл за стоимость ниже рыночной, поэтому сложно ждать, что в 37 лет он внезапно захочет кинуть клуб, который в своё время банально выжил во многом благодаря Кросби.