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Новости дня в хоккее за 8 сентября 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

Разин ответил за слова поражением, Воробьёв впервые победил с ЦСКА. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Итоги дня в хоккее
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«Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл «Трактор», а «Куньлунь» не смог продлить победную серию.

8 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги всех матчей.

«Нефтехимик» на выезде обыграл действующего победителя Кубка Гагарина «Металлург»

На «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Победу в игре со счётом 2:0 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

Первая шайба в матче была заброшена в стартовом периоде: отличился Андрей Белозёров. В концовке встречи гости удвоили преимущество: Вячеслав Лещенко реализовал свой бросок с передач Владимира Брюквина и Ильи Пастухова.

Примечательно, что это была первая очная встреча между командами с того момента, как произошёл крупный скандал на предсезонке. Тогда Андрей Разин увёл «Металлург» со льда после чистого силового приёма в исполнении защитника «Нефтехимика», а затем обрушился с жёсткой критикой в адрес главного тренера «волков» Олега Леонтьева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в серии буллитов

На «Уфа-Арене» в столице Башкортостана прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились местный «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Победу в матче одержали хоккеисты «Салавата» со счётом 2:1 Б.

Счёт удалось открыть Максиму Шабанову после реализации штрафного буллита на седьмой минуте матча. Сравнял счёт нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Решающий буллит забросил он же.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 06:43     1:1 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 16:12 (5x5)     2:1 Ливо – 65:00    

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над казанским «Ак Барсом» (5:3). В следующем матче команда Виктора Козлова вновь сыграет дома, но уже с «Автомобилистом» 11 сентября.

«Трактор» стартовал в сезоне с поражения в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (2:3), а затем обыграл на выезде казахстанский «Барыс» со счётом (4:1). Впереди у команды Бенуа Гру встреча в гостях с санкт-петербургским СКА 12 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хет-трик Соркина в матче с «Адмиралом» принёс ЦСКА первую победу в сезоне КХЛ

Вечером завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «ЦСКА-Арены» в Москве встретились ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока. Победу в этой игре со счётом 6:2 одержала домашняя команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Шулак, Старков) – 02:53 (5x5)     1:1 Абрамов (Окулов, Нестеров) – 12:50 (5x4)     2:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 21:26 (5x4)     3:1 Исхаков (Мамин) – 30:19 (5x5)     3:2 Шулак (Шмелёв, Фьоре) – 33:52 (5x4)     4:2 Абрамов (Полтапов, Соркин) – 42:47 (5x5)     5:2 Соркин (Каменев, Абрамов) – 46:10 (5x4)     6:2 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 55:16 (5x5)    

Счёт в матче открыли гости: Павел Шэн на третьей минуте забросил свою первую шайбу в сезоне. Хозяева ответили тремя точными бросками подряд: на табло появились фамилии Виталия Абрамова, Максима Соркина и Руслана Исхакова. «Адмирал» сумел отыграть одну шайбу благодаря Либору Шулаку, но затем Абрамов оформил дубль, а Соркин – хет-трик, забросив две шайбы подряд.

ЦСКА, проигравший в первом матче сезона «Спартаку» (2:4), одержал первую победу. В следующей игре команда Ильи Воробьёва встретится с «Сибирью» (10 сентября).

Для «Адмирала» этот матч стал уже третьим в новом сезоне КХЛ. До этого коллектив Леонида Тамбиева обыграл «Витязь» (3:2), но уступил «Куньлуню» (4:5 ОТ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, уступив «Северстали»

Следом на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Куньлунем» и «Северсталью». Победу в этой встрече праздновали хоккеисты команды из Череповца — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Якупов (Меркли, Граовац) – 16:21 (5x4)     1:1 Чуркин (Коростелёв, Скоренов) – 32:52 (5x5)     1:2 Абросимов (Лишка) – 39:59 (5x5)     2:2 Фу (Фу) – 55:26 (5x5)     2:3 Скоренов (Степанов) – 56:15 (5x5)     2:4 Пилипенко – 58:45 (en)    

Счёт в матче был открыт хозяевами: Наиль Якупов реализовал большинство, забросив шайбу в третьей игре КХЛ подряд. На его точный бросок гости ответили шайбами Андрея Чуркина и Руслана Абросимова. «Куньлунь» сравнял счёт благодаря Паркеру Фу, но сначала Александр Скоренов, а затем Кирилл Пилипенко, отправивший шайбу в пустые ворота, довели встречу для «Северстали» до победы.

В двух предыдущих матчах «Куньлунь» обыграл московское «Динамо» (3:1) и «Адмирал» (5:4 ОТ). Сейчас команду из Пекина ждёт встреча с «Локомотивом» 12 сентября.

«Северсталь» в первом матче сезона победила «Торпедо» (3:0), но затем уступила московскому «Динамо» (1:3). 12 сентября представители Череповца дома сыграют с «Сибирью».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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