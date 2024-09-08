«Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл «Трактор», а «Куньлунь» не смог продлить победную серию.

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Разин ответил за слова поражением, Воробьёв впервые победил с ЦСКА. Итоги дня в хоккее

8 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги всех матчей.

«Нефтехимик» на выезде обыграл действующего победителя Кубка Гагарина «Металлург»

На «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Победу в игре со счётом 2:0 одержали гости.

Первая шайба в матче была заброшена в стартовом периоде: отличился Андрей Белозёров. В концовке встречи гости удвоили преимущество: Вячеслав Лещенко реализовал свой бросок с передач Владимира Брюквина и Ильи Пастухова.

Примечательно, что это была первая очная встреча между командами с того момента, как произошёл крупный скандал на предсезонке. Тогда Андрей Разин увёл «Металлург» со льда после чистого силового приёма в исполнении защитника «Нефтехимика», а затем обрушился с жёсткой критикой в адрес главного тренера «волков» Олега Леонтьева.

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«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в серии буллитов

На «Уфа-Арене» в столице Башкортостана прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились местный «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Победу в матче одержали хоккеисты «Салавата» со счётом 2:1 Б.

Счёт удалось открыть Максиму Шабанову после реализации штрафного буллита на седьмой минуте матча. Сравнял счёт нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Решающий буллит забросил он же.

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над казанским «Ак Барсом» (5:3). В следующем матче команда Виктора Козлова вновь сыграет дома, но уже с «Автомобилистом» 11 сентября.

«Трактор» стартовал в сезоне с поражения в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (2:3), а затем обыграл на выезде казахстанский «Барыс» со счётом (4:1). Впереди у команды Бенуа Гру встреча в гостях с санкт-петербургским СКА 12 сентября.

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Хет-трик Соркина в матче с «Адмиралом» принёс ЦСКА первую победу в сезоне КХЛ

Вечером завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «ЦСКА-Арены» в Москве встретились ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока. Победу в этой игре со счётом 6:2 одержала домашняя команда.

Счёт в матче открыли гости: Павел Шэн на третьей минуте забросил свою первую шайбу в сезоне. Хозяева ответили тремя точными бросками подряд: на табло появились фамилии Виталия Абрамова, Максима Соркина и Руслана Исхакова. «Адмирал» сумел отыграть одну шайбу благодаря Либору Шулаку, но затем Абрамов оформил дубль, а Соркин – хет-трик, забросив две шайбы подряд.

ЦСКА, проигравший в первом матче сезона «Спартаку» (2:4), одержал первую победу. В следующей игре команда Ильи Воробьёва встретится с «Сибирью» (10 сентября).

Для «Адмирала» этот матч стал уже третьим в новом сезоне КХЛ. До этого коллектив Леонида Тамбиева обыграл «Витязь» (3:2), но уступил «Куньлуню» (4:5 ОТ).

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«Куньлунь» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, уступив «Северстали»

Следом на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Куньлунем» и «Северсталью». Победу в этой встрече праздновали хоккеисты команды из Череповца — 4:2.

Счёт в матче был открыт хозяевами: Наиль Якупов реализовал большинство, забросив шайбу в третьей игре КХЛ подряд. На его точный бросок гости ответили шайбами Андрея Чуркина и Руслана Абросимова. «Куньлунь» сравнял счёт благодаря Паркеру Фу, но сначала Александр Скоренов, а затем Кирилл Пилипенко, отправивший шайбу в пустые ворота, довели встречу для «Северстали» до победы.

В двух предыдущих матчах «Куньлунь» обыграл московское «Динамо» (3:1) и «Адмирал» (5:4 ОТ). Сейчас команду из Пекина ждёт встреча с «Локомотивом» 12 сентября.

«Северсталь» в первом матче сезона победила «Торпедо» (3:0), но затем уступила московскому «Динамо» (1:3). 12 сентября представители Череповца дома сыграют с «Сибирью».

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