Вспышка или стабильность? «Огнедышащий Дракон» Якупов мощно ворвался в новый сезон КХЛ

Новый регулярный сезон КХЛ набирает обороты. Некоторые команды успели провести уже по три матча и оставить впечатление о себе. Ни одной из таких, впрочем, не удалось набрать максимальное количество очков на этом отрезке — «Металлург», «Трактор» и «Адмирал» одержали по одной победе и дважды проиграли, а «Северсталь» и «Куньлунь», наоборот, по два раза оказывались сильнее соперников и ещё в одном случае уходили со льда ни с чем, при этом в прошедшей вчера очной встрече верх взяла команда Андрея Козырева.

Но именно в составе «Ред Стар» играет один из главных героев первых матчей нового сезона. Наиль Якупов, которого многие уже успели занести в сбитые лётчики, внезапно мощно начал регулярку с трёх матчей с заброшенными шайбами, записав на свой счёт по голу в каждой из игр. И если бы не менее внезапный хет-трик форварда ЦСКА Максима Соркина во встрече с «Адмиралом», именно Наиль был бы единоличным лидером в гонке снайперов. Однако пока первую строчку приходится делить.

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Якупов подписал контракт с «Куньлунем» чуть менее месяца назад — нападающий довольно долго искал себе новое место работы после ухода из родного «Нефтехимика». Второе возвращение в Нижнекамск получилось весьма противоречивым — с одной стороны, Наиль набрал 19 очков за 31 матч, что является хорошим результатом для «волков», с другой — до перехода в состав «Ред Стар» воспитанник клуба из Татарстана последний раз выходил на лёд в официальной игре аж в начале декабря прошлого года и с тех пор находился в лазарете.

Впрочем, в качестве «дракона» Якупов достаточно быстро показал товар лицом, уже спустя два дня после подписания контракта набрав два очка в контрольном матче со «Спартаком». В дальнейшем успехи форварда на предсезонке были куда скромнее, но он успел впечатлить новых товарищей по команде своим отношением к делу: «Мы не так часто проводим время вместе, но я вижу, что это настоящий профессионал. Меня удивило, как много усилий он прикладывает к своей подготовке, с каким усердием он занимается своим телом. Он находится в непростом положении, потому что не так часто играет, даже когда оказывается в составе. Многое может измениться по ходу сезона. Но я уже вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Его скорость, катание и сила — те качества, которые мне очень нравятся в нём. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко всему, это новая команда для него. Но у него всё будет хорошо», — рассказывал о Наиле вернувшийся в «Куньлунь» Томаш Юрчо.

Регулярку Якупов начал с мини-шедевра — его гол в ворота московского «Динамо» выдался на загляденье. В этом эпизоде нападающий всё сделал сам — протащил шайбу от своей синей линии, обыграл нескольких соперников и нанёс бросок, а затем не выключился и обокрал Артёма Швец-Рогового, застав врасплох не только форварда бело-голубых, но и голкипера Хантера Миску.

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Особый шарм этому голу придаёт его значимость — таким способом Наиль в дебютном матче принёс «Куньлуню» победу, сразу же заявив, что списывать со счетов его пока рано. Эту линию он продолжил и в игре с «Адмиралом», отправив на скамейку Василия Демченко через две минуты после начал второго периода, а затем ассистировав Тайлеру Граовацу в овертайме — его участие в победе «драконов» вновь было непосредственным.

Во вчерашнем матче с «Северсталью» Наиль открыл счёт, отличившись в большинстве. И пусть по итогам встречи с череповчанами Якупов схватил «-2», он был одним из самых ярких игроков хозяев — несмотря на то что нападающему вот-вот стукнет 31, пороха в пороховницах у него ещё достаточно.

Наиль Якупов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

За три первых матча сезона Наиль практически наполовину повторил свой прошлогодний снайперский результат — тогда на его счету было восемь точных бросков, а сейчас таковых уже три. Очевидно, что Якупов подошёл к началу регулярки в хорошей форме, и теперь вопрос в том, как долго ему удастся эту форму сохранять (а может, получится и улучшить). Форвард способен показывать высококлассный хоккей и быть лидером «Куньлуня», однако у этого тезиса есть много «но».

Одно из них — история болезней нападающего, который в последние годы уж очень часто страдает от травм. Если Якупову удастся избегать попадания в лазарет, то «Огнедышащий Дракон Наиль» имеет все шансы быть не вспышкой, а вполне стабильным явлением. В желании проблем у него пока точно нет — интересно посмотреть, получится ли сохранить этот задор на дистанции.