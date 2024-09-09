Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Фридман рассказал о проблемах Ильи Сорокина, вратарь Айлендерс мог получить травму, Сорокин борется психологическими проблемами

«Фанаты паникуют». У российской суперзвезды НХЛ серьёзные психологические проблемы?
Владимир Лаевский
Илья Сорокин
Аудио-версия:
Комментарии
За Илью Сорокина тревожно.

Прошлый сезон стал худшим в карьере для Ильи Сорокина — одного из талантливейших вратарей современности. Когда «Айлендерс» возглавил легендарный голкипер Патрик Руа, казалось, что это идеальная ситуация для россиянина. Поработать вместе с одним из лучших хоккеистов твоего амплуа — что может быть лучше?!

Но всё обернулось кошмаром.

Сорокин не просто провёл худший сезон в НХЛ. Он выпал из старта, проиграв конкуренцию 36-летнему Семёну Варламову.

Когда тебя сажает в запас главный тренер, это неприятно.

Но когда тебя сажает в запас легендарный вратарь… Это может стать серьёзным ударом.

И, кажется, для Сорокина этот удар оказался не последним.

На днях известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о том, что Илья сейчас «борется с какой-то проблемой». Но с какой именно — непонятно.

«Я немного задаюсь вопросом, и, очевидно, трудно говорить об этом в межсезонье, посмотрим, но я думаю, что Сорокин с борется с какой-то проблемой. «Островитяне», очевидно, очень скрытные. Лу Ламорелло, очевидно, очень скрытный. Я слышал, что Сорокин с чем-то борется. Не знаю, насколько это серьёзно или нет, агент ничего не говорит из уважения к Ламорелло. Я отправил запрос в «Айлендерс», но они ничего не говорят», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Сорокина обожают в Нью-Йорке
«Это сотворило со мной чудеса». Журналист из США посвятил русскому вратарю целую статью
«Это сотворило со мной чудеса». Журналист из США посвятил русскому вратарю целую статью

Судя по словам инсайдера, проблема Сорокина может быть связана с совершенно разными сложностями. Возможно, дело в травме. А может быть, вратарю сейчас приходится бороться с серьёзными психологическими сложностями.

Стоит понимать, что до прихода Руа в «Айлендерс» в январе Сорокин был самым «загруженным и работающим» вратарём НХЛ. Когда командой руководил Лэйн Ламберт, по воротам Ильи в среднем за матч бросали чаще, чем по воротам любого другого голкипера лиги. В восьми встречах Сорокину приходилось сталкиваться с 40+ бросками.

Когда пришёл Руа, россиянину стало чуточку легче. Количество таких матчей сократилось в два раза — лишь в четырёх встречах «Айлендерс» допускали 40+ бросков по владениям Сорокина.

Это, однако, несильно помогло. Сорокин в итоге сыграл 56 матчей, одержав 25 побед и в среднем отразив 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,01. Сезон-2023/2024 стал однозначно худшим для Ильи — прежде вратарь ни разу не опускался ниже показателей в 91,8% отражённых бросков и КН 2,40.

Кроме того, он оформил лишь два «сухаря».

Ещё год назад их было шесть. Сезоном ранее — и вовсе семь.

Илья Сорокин

Илья Сорокин

Фото: Joe Maiorana/AP/ТАСС

В итоге Сорокин потерял место в старте, уступив его Варламову. Руа доверил Илье начать одну встречу плей-офф, но тот запустил сразу три шайбы после 14 бросков и завершил матч уже на 28-й минуте.

Больше он не выходил на лёд в постсезоне.

В голову полезли закономерные вопросы. Неужели Сорокин так резко регрессировал? Может быть, ему не подходит стиль игры, который ставит Руа? А вдруг у Ильи вообще конфликт с великим вратарём?

Но на самом деле ответы на них куда проще, чем кажется. Было видно, что Руа доверяет Сорокину. Просто Илья не тянет. Почему? А тут очень вероятное предположение.

«К концу прошлого сезона Сорокин явно устал и многие из голов пропустил из-за «глюков» психики и переутомления, а не из-за игровых качеств. Это не его вина, так как кошмарные действия тренеров и травмы защиты привели к его интенсивной нагрузке», — пишет The Hockey Writers.

Хоть его и не добавляли в список травмированных, может быть, у Ильи действительно есть повреждение, с которым ему приходилось бороться — в том числе и в ходе межсезонья. Но, кажется, у Сорокина действительно могли возникнуть психологические сложности из-за нагрузки. Пока мы восхищались тем, как Илья вытаскивает матч за матчем для «Айлендерс», усталость накапливалась и ждала момента, когда заявить о себе.

Сорокин — уже в топ-40 лучших россиян в истории НХЛ
Крушитель-бунтарь, помощник Овечкина, надежда Нью-Йорка. Лучшие наши в истории НХЛ: 40-31
Крушитель-бунтарь, помощник Овечкина, надежда Нью-Йорка. Лучшие наши в истории НХЛ: 40-31

Косвенно это в середине августа подтвердил и генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло: «Мы должны выполнять свою работу, чтобы убедиться, что наши вратари находятся в положении, позволяющем им играть наилучшим образом. Мы должны быть более привержены тому стилю игры, в котором Сорокин сможет добиться максимальных успехов, что он уже неоднократно демонстрировал».

Каким бы классным ни был вратарь, очевидно, что он не сможет всегда тащить.

Очевидно, что накопленное точно однажды «выстрелит» — в самый неподходящий момент.

Пока непонятно, что будет дальше. Сначала нужно понять, действительно ли у Сорокина есть какое-то повреждение или нет. Какие-то ответы мы можем получить, когда начнутся предсезонные матчи.

«Он, скорее всего, получит минимальное время на предсезонке — возможно, всего несколько раз появится минут на 30 в течение шести матчей, поэтому болельщикам не стоит паниковать, если ему потребуется немного больше времени, чем другим вратарям, чтобы появиться в рамке», — предположил The Hockey Writers. Возможно, даже придётся подождать первых матчей регулярки.

Примечательно, что Сорокин даже пропустил Fanatics Fest в середине августа — спортивный фестиваль в Нью-Йорке, на который вратарь должен был приехать.

Илья Сорокин

Илья Сорокин

Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

На крайний случай у «Айлендерс» есть временная альтернатива. Если Варламов не потянет роль первого номера, пока Сорокин отсутствует, место в воротах может занять Маркус Хёгберг — голкипер сборной Швеции, с которым «Айлендерс» подписали контракт в мае.

Впрочем, The Hockey Writers успокаивает, утверждая, что Илья будет готов к старту сезона.

«Когда такой авторитетный инсайдер и журналист сообщает эту новость, понятно, что фанаты «Айлендерс» паникуют. Однако так быть не должно. Сорокин почти не пропускал матчи в ходе своей карьеры, и тот факт, что «островитяне» играли с ним в плей-офф, доказывает, что любая потенциальная травма никогда не была такой серьёзной. Если только в это межсезонье не вылезет новое повреждение, фанаты «Айлендерс» могут быть уверены, что Сорокин будет в стартовом составе 10 октября», — написало издание.

Если Илья на самом деле борется с травмой, хочется пожелать ему здоровья и понадеяться, что он успеет полностью восстановиться к старту сезона.

Однако вне зависимости от того, есть ли у Сорокина повреждение или нет, «Айлендерс» стоит задуматься над тем, как облегчить работу своему вратарю. Да, он получает за это деньги, и деньги большие, но никогда нельзя забывать о том, как переутомление и постоянные нагрузки могут навредить человеку. Ведь Илья в первую очередь человек.

Материалы по теме
«Будто попал в автокатастрофу». Какую цену хоккеисты платят за возможность играть?
«Будто попал в автокатастрофу». Какую цену хоккеисты платят за возможность играть?

Сорокин достаточно сделал для «Айлендерс», чтобы ему дали время и возможность прийти в себя и сделать это в спокойствии. Илье точно предоставят такой шанс, а он, хочется надеяться, сполна воспользуется им. Ведь важно помнить о необходимости нормально отдыхать — как физически, так и психологически. Перезагружаться. Беречь себя. Не забывать о том, что переработки, переутомление и недостаток отдыха неизбежно будут вредить психике и моральному состоянию.

И касается это далеко не только Ильи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android