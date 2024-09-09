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Локомотив — СКА — 2:0, отчёт о матче регулярного чемпионата КХЛ, видео, 9 сентября 2024 года

«Локомотив» засушил звёздную атаку СКА! Кузнецов устроил потасовку, но это не помогло
Павел Панышев
«Локомотив» засушил звездную атаку СКА!
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Команда Игоря Никитина снова не пропустила.

СКА завершал выездную серию на старте сезона матчем с «Локомотивом». Ещё до игры стало известно, что из-за повреждений не смогут принять участия во встрече вратарь Никита Серебряков и нападающий Сергей Андронов. Об этом сообщил главный тренер гостей Роман Ротенберг.

В свою очередь, «Локомотив» проводил первый домашний матч сезона. Команда Игоря Никитина выиграла в Магнитогорске и Тольятти. Прошлогоднему финалисту Кубка Гагарина, безусловно, хотелось продолжить победную серию. Тем более СКА является одним из главных конкурентов железнодорожников по Западной конференции.

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Конечно, особняком хотелось понаблюдать за дуэлью на льду двух главных звёзд обеих команд — Александра Радулова и Евгения Кузнецова. Однако в первом периоде ни один, ни другой ничем не запомнились. Как итог — ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл на хороших скоростях. Ярославцы больше владели шайбой и в целом выглядели поактивнее. Неплохой момент был у хозяев в большинстве, когда штанга выручила армейцев после подправления Берёзкина на пятаке.

Отметим дебютировавшего в КХЛ армейца Кирилла Танкова. Сразу вспоминается его тяжёлая травма. Хорошо, что нападающий смог восстановиться и пережить столь сложный период в своей карьере.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

Во втором периоде командам не удалось отличиться. Ярославцы больше владели шайбой, но по-настоящему голевых моментов было совсем немного. Самое интересное случилось в концовке второго отрезка встречи. Хоккеист «Локомотива» слегка подтолкнул Зайцева на Плешкова, в результате чего у вратаря СКА даже слетел шлем. Евгений Кузнецов тут же стал инициатором потасовки за воротами гостей, по результатам которой клуб из Санкт-Петербурга остался в меньшинстве: у хозяев в бокс для штрафников отправили Иванова, а у армейцев — Кузнецова и Зайцева.

«Локомотив» — СКА — 2:0. Потасовка, которую устроил Евгений Кузнецов

«Локомотив» — СКА — 2:0. Потасовка, которую устроил Евгений Кузнецов

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Большинство «Локомотива» перенеслось на третью двадцатиминутку. Именно тогда зрители увидели первый гол в матче. Ярославцы провели затяжную атаку. Бут развернулся у борта и набросил на пятак — Фрейз подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Первое набранное очко для канадца в КХЛ.

У СКА был шанс при игре пять на три, однако возможностью сравнять счёт хоккеисты Ротенберга не воспользовались.

В концовке Зайцев нанёс травму Иванову, толкнув соперника на борт. Георгий покинул площадку только с помощью врачей, сразу отправившись в раздевалку. Судьи выписали Никите пятиминутный штраф, а на лице Романа Ротенберга появилась саркастичная улыбка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Бут забросил свою первую шайбу в сезоне, но её отменили после тренерского запроса на помеху вратаря. А вот последовавший следом гол Берёзкина, попавшего хлёстким броском точно под перекладину, отменить было уже нельзя.

2:0 — «Локомотив» второй матч подряд сыграл «на ноль». Отметим вратаря Даниила Исаева, в очередной раз отлично проявившего себя.

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