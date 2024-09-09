«Локомотив» засушил звёздную атаку СКА! Кузнецов устроил потасовку, но это не помогло

СКА завершал выездную серию на старте сезона матчем с «Локомотивом». Ещё до игры стало известно, что из-за повреждений не смогут принять участия во встрече вратарь Никита Серебряков и нападающий Сергей Андронов. Об этом сообщил главный тренер гостей Роман Ротенберг.

В свою очередь, «Локомотив» проводил первый домашний матч сезона. Команда Игоря Никитина выиграла в Магнитогорске и Тольятти. Прошлогоднему финалисту Кубка Гагарина, безусловно, хотелось продолжить победную серию. Тем более СКА является одним из главных конкурентов железнодорожников по Западной конференции.

Конечно, особняком хотелось понаблюдать за дуэлью на льду двух главных звёзд обеих команд — Александра Радулова и Евгения Кузнецова. Однако в первом периоде ни один, ни другой ничем не запомнились. Как итог — ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл на хороших скоростях. Ярославцы больше владели шайбой и в целом выглядели поактивнее. Неплохой момент был у хозяев в большинстве, когда штанга выручила армейцев после подправления Берёзкина на пятаке.

Отметим дебютировавшего в КХЛ армейца Кирилла Танкова. Сразу вспоминается его тяжёлая травма. Хорошо, что нападающий смог восстановиться и пережить столь сложный период в своей карьере.

Во втором периоде командам не удалось отличиться. Ярославцы больше владели шайбой, но по-настоящему голевых моментов было совсем немного. Самое интересное случилось в концовке второго отрезка встречи. Хоккеист «Локомотива» слегка подтолкнул Зайцева на Плешкова, в результате чего у вратаря СКА даже слетел шлем. Евгений Кузнецов тут же стал инициатором потасовки за воротами гостей, по результатам которой клуб из Санкт-Петербурга остался в меньшинстве: у хозяев в бокс для штрафников отправили Иванова, а у армейцев — Кузнецова и Зайцева.

«Локомотив» — СКА — 2:0. Потасовка, которую устроил Евгений Кузнецов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Большинство «Локомотива» перенеслось на третью двадцатиминутку. Именно тогда зрители увидели первый гол в матче. Ярославцы провели затяжную атаку. Бут развернулся у борта и набросил на пятак — Фрейз подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Первое набранное очко для канадца в КХЛ.

У СКА был шанс при игре пять на три, однако возможностью сравнять счёт хоккеисты Ротенберга не воспользовались.

В концовке Зайцев нанёс травму Иванову, толкнув соперника на борт. Георгий покинул площадку только с помощью врачей, сразу отправившись в раздевалку. Судьи выписали Никите пятиминутный штраф, а на лице Романа Ротенберга появилась саркастичная улыбка.

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Бут забросил свою первую шайбу в сезоне, но её отменили после тренерского запроса на помеху вратаря. А вот последовавший следом гол Берёзкина, попавшего хлёстким броском точно под перекладину, отменить было уже нельзя.

2:0 — «Локомотив» второй матч подряд сыграл «на ноль». Отметим вратаря Даниила Исаева, в очередной раз отлично проявившего себя.